Le marché des barres nutritionnelles est destiné à connaître une croissance substantielle d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, croissance et analyse des opportunités

Analyse et taille du marché

Les campagnes de marketing des clubs de fitness pour les barres nutritionnelles comme substitut de repas ont fait monter en flèche les ventes de ces produits. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation du nombre de clubs de santé et d’une sensibilisation accrue aux barres nutritionnelles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des barres nutritionnelles était évalué à 1,30 milliard USD en 2020 et devrait atteindre la valeur de 2,48 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,43 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Types (barres protéinées, barres substituts de repas, barres collations, barres d’aliments entiers et autres), saveur (chocolat, fruits, beurre de cacahuète, salé, épices et autres), canal de distribution (en magasin, hors magasin), Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Cargill Incorporated (États-Unis), ADM (États-Unis), Dupont (États-Unis), Evonik (Allemagne), BASF SE (Allemagne), DSM (Pays-Bas), Ajinomoto Co., Inc. (Japon), Novozymes (Danemark), Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), TEGASA (Espagne), Nutreco (Pays-Bas), Kemin Industries Inc. (États-Unis), Adisseo (France), Alltech (États-Unis), Global Nutrition International (France), Centafarm SRL (Italie), Bentoli (États-Unis) et Novus International (États-Unis) Des opportunités Solution d’emballage innovante pour réduire les empreintes carbone

Nombre croissant de centres de fitness et de bien-être dans le monde

Le gouvernement de nombreux pays encourage les gens à manger des aliments sains afin de renforcer leur immunité

Définition du marché

Les barres nutritionnelles sont faibles en sucre, riches en protéines et riches en acides gras oméga-3 , avec moins d’additifs. Elles sont considérées comme une alternative plus saine aux autres barres en raison de leur teneur élevée en protéines et en fibres. Les barres nutritionnelles peuvent aider à réparer les muscles, à améliorer les niveaux de protéines dans le corps, à améliorer les performances corporelles, à stimuler le métabolisme et à réduire les niveaux de glucose et de graisses saturées avant et après une séance d’entraînement.

Dynamique du marché des barres nutritionnelles

Conducteurs

La prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde et le besoin d’aliments pratiques riches en nutriments

La demande mondiale de barres nutritionnelles a été alimentée par la prévalence des modes de vie trépidants des consommateurs qui se traduisent par une consommation alimentaire sur le pouce. En outre, les préoccupations croissantes en matière de santé chez les consommateurs qui préfèrent une alimentation équilibrée et riche en nutriments ont accru la demande de produits. En dehors de cela, une augmentation du nombre de programmes de sensibilisation à la santé mettant l’accent sur l’importance du bien-être et de l’alimentation nutritionnelle a influencé la consommation mondiale de barres nutritionnelles.

Avantages de la consommation de barres nutritionnelles et augmentation du revenu par habitant

Alors que la demande mondiale de barres nutritionnelles augmente, un certain nombre de nouveaux acteurs sont entrés sur le marché. Alors que les barres nutritionnelles traditionnelles continuent d’attirer de nouveaux clients, plusieurs marques se concentrent de plus en plus sur des préférences de niche, telles que les produits sans gluten et à base de plantes. Plusieurs marques se concentrent de plus en plus sur l’amélioration du contenu nutritionnel de leurs produits en incorporant des ingrédients à haute teneur nutritionnelle.

Opportunité

Les gens sont plus préoccupés par leur santé maintenant qu’ils ne l’étaient avant la pandémie de covid-19. Le gouvernement de nombreux pays encourage les gens à manger des aliments sains afin de renforcer leur immunité ; en conséquence, la demande de barres nutritionnelles a augmenté. En dehors de cela, il existe différents types et saveurs de barres nutritionnelles disponibles, et l’évolution des préférences gustatives des gens et les initiatives gouvernementales offriront plus d’opportunités pour le marché des barres nutritionnelles. De plus, le nombre croissant de centres de remise en forme et de bien-être dans le monde fera augmenter la demande de barres nutritionnelles.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché des barres nutritionnelles: Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des barres nutritionnelles.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial Barres nutritionnelles, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution. Table des matières pour le marché mondial des barres nutritionnelles : Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5 : Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6 : Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage et analyse complets des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et aval Acheteurs

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion de la recherche sur les plantes d’intérieur, annexe, méthodologie et source de données

