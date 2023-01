Le marché des barres de yoga devrait atteindre 4,23 milliards USD et enregistrer un TCAC de 9,40 % au cours de l’année de prévision 2022-2030 L'Amérique du Nord devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2023-2030 en raison de la demande croissante d'aliments fonctionnels, de substituts de repas, de plaisirs et de collations à emporter dans cette région.

Le marché des bars de yoga était évalué à 2,06 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 4,23 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 9,40% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande , taux de croissance, segmentation, couverture géographique et principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et de partenaires, détaillées et mises à jour analyse des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Le marché des barres de yoga devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de cette région en raison de la valeur nutritionnelle élevée de ces produits. De plus, la sensibilisation croissante à la forme physique et à la santé et la préférence qui en résulte pour les collations saines sont susceptibles de renforcer la croissance du marché. Augmentation de la popularité des produits de collations incontournables telles que la barre de yoga, remplacement des produits à haute teneur en calories tels que les gâteaux, les chocolats et les biscuits, ce qui devrait encore augmenter la croissance du marché.

Dynamique du marché des barres de yoga

Conducteurs

Consommation croissante de barre de yoga chez les sportifs

La barre de yoga est également une barre de nutrition sportive qui a acquis une grande popularité parmi les athlètes et les personnes qui pratiquent des activités physiques. La sensibilisation croissante à l’importance de rester en bonne santé augmente la participation aux sports, aux clubs sportifs, aux clubs de santé et aux gymnases, ce qui est un facteur majeur contribuant à la croissance du marché des bars de yoga.

Les barres de yoga ont également trouvé des niveaux élevés de popularité car ces barres sont une option efficace et pratique pour fournir de l’énergie instantanée aux athlètes. Par conséquent, la demande pour ces produits gagne en popularité parmi les athlètes.

Augmenter les nouvelles saveurs et ingrédients

La popularité croissante des activités sportives et athlétiques, le style de vie chargé, la conscience croissante de la santé des consommateurs et l’évolution des préférences alimentaires obligent les principaux acteurs du marché à introduire des produits alimentaires avec de nouveaux ingrédients et saveurs.

Par exemple, les barres KIND proposent une vaste gamme de produits à partir de barres pressées à la fraise, de bouchées de fruits à la fraise, de barres sucrées et épicées, de saveurs deux en un – chocolat et autres.

Impact de Covid-19 sur le marché des barres de yoga

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a créé de nombreuses opportunités pour plusieurs acteurs du marché privé d’émerger dans les produits de collation, ce qui a profité aux fabricants de barres de yoga. Le besoin de collations innovantes est élevé dans cette région en raison des commodités associées d’une utilisation rapide, d’un stockage et d’un approvisionnement facile pour les besoins énergétiques et nutritionnels. En revanche, les produits de la barre de yoga ont vu leur consommation diminuer en raison de la rupture d’approvisionnement dans les chaînes pendant la pandémie. Ainsi, le marché des bars de yoga devrait augmenter au cours de la période de prévision mentionnée.

Portée du marché mondial des barres de yoga

Le marché des barres de yoga est segmenté en fonction du type de produit et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Barre de céréales

Barres de petit-déjeuner

Müesli

Barres Protéinées 20g

Canal de distribution

Basé sur le magasin

Non basé sur le magasin

Analyse / aperçus régionaux du marché des barres de yoga

Le marché des barres de yoga est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

L’Asie-Pacifique domine le marché des bars de yoga en termes de revenus et de part de marché. Cela est principalement dû à la grande population et à la production élevée de barres en Chine et en Inde dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2023-2030 en raison de la demande croissante d’aliments fonctionnels, de substituts de repas, de plaisirs et de collations à emporter dans cette région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Barre de yoga

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des bars de yoga sont :

Kellogg Co. (États-Unis)

General Mills Inc. (États-Unis)

GENRE (US)

Clif Bar & Company (États-Unis)

Hormel Foods (États-Unis)

La société Simply Good Foods (États-Unis)

Mars, Incorporated (États-Unis)

Premier Nutrition Company, LLC (États-Unis)

