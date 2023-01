Le marché des barres de céréales devrait croître à un TCAC de 7,44 % jusqu’en 2028, tiré par la demande croissante de collations riches en fibres Le marché des barres de céréales devrait enregistrer un TCAC de 7,44 % en 2021 et 2028. Les principaux moteurs de l'expansion du marché des barres de céréales sont la croissance et l'expansion de l'industrie des aliments et des boissons, l'augmentation de la demande des consommateurs pour les collations prêtes à manger, la sensibilisation croissante des consommateurs aux collations nutritionnelles de qualité supérieure et l'expansion des produits jetables personnels. . bénéfices des entreprises.

Comme son nom l’indique, une barre de céréales est un aliment ou une collation qui se consomme à la place d’une collation traditionnelle. De nombreux types de céréales et d’autres ingrédients riches en nutriments sont utilisés pour fabriquer des barres de céréales. Les grains sont pressés avec des noix, des baies et d’autres ingrédients pour faire des barres de céréales. Une barre de céréales hypocalorique associée à du sirop de glucose.

Le marché des barres de céréales est en expansion principalement en raison de la demande croissante de collations riches en fibres et de la sensibilisation croissante des consommateurs à ses avantages. Les autres facteurs importants influençant la croissance du marché des barres de céréales comprennent les changements de mode de vie, l’occidentalisation, la demande croissante de produits à valeur ajoutée comme les barres de céréales à faible teneur en matières grasses, la demande croissante de collations nutritives dans les régions émergentes et la croissance de la population mondiale.

Étendue du marché mondial Barres de céréales et taille du marché

En fonction du type de produit, le marché mondial des barres de céréales est segmenté en barres granola/muesli, en-cas, barres énergétiques et nutritionnelles et autres barres de céréales.

Selon le circuit de distribution, le marché des barres de céréales est segmenté en magasins d’alimentation spécialisés, dépanneurs, supermarchés/hypermarchés et boutiques en ligne.

Sur la base du goût, le marché mondial des barres de céréales est segmenté en caramel, banane, chocolat, miel, fraise, beurre de cacahuète et autres.

Analyse au niveau du pays du marché Barres de céréales

L’analyse du marché des barres de céréales et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, canal de distribution et saveur mentionnés ci-dessus.

Los países cubiertos en el informe de mercado Barras de cereales incluyen Estados Unidos, Canadá, México en América del Norte, Alemania, Suecia, Polonia, Dinamarca, Italia, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia , Reste du monde . Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Une partie des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du Moyen-Orient et du reste de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord a dominé le marché des barres de céréales et continuera de le faire au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de barres de céréales comme alternative au petit-déjeuner. La région Asie-Pacifique bénéficiera d’avantages significatifs et enregistrera le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la croissance du commerce de détail, à la mondialisation, à l’occidentalisation, aux changements de mode de vie et à l’augmentation du revenu personnel disponible. De plus, l’innovation continue des produits au goût des principaux fabricants contribuera également à la croissance du marché.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des barres de céréales

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des barres de céréales sont:

Kellogg Company, Jordan Company, General Mills Company, Nestle Corporation, Abbott Laboratories, PepsiCo, Simply Good Foods USA, Inc., Ocado Retail Limited, Quaker Oats Company, Mars, Incorporated, Hain Celestial, Associated British Foods plc, acteurs nationaux et internationaux Clif Bar & Company., KIND LLC, Concord Foods, LLC, FRANK Food Products, Natural Balance Foods, To You, Perfect Bar et Bobo’s. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

