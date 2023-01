Le marché des bandes orthodontiques devrait croître à un TCAC de 7,90% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Ils viennent dans une variété de tailles et sont ajustés aux dents à l’aide des outils dentaires appropriés. Data Bridge Market Research prévoit que le marché des bandes orthodontiques passera de 2,44 milliards USD en 2021 à 4,48 milliards USD en 2029, avec un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients et le pipeline. .Analyse, analyse des prix et cadre réglementaire.

Les principales entreprises de premier plan couvertes par le rapport sur le marché des bandes orthodontiques incluent Dentsply Sirona, Ormco Corporation, American Orthodontics, Danaher, GC Orthodontics, Henry Schein Inc, Midmark Corporation, Patterson Dental, Septodont Healthcare, 3M, Ortho Organizers, In, Healthcare et autres. et les prestataires de services internationaux. acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’analyse concurrentielle de chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché des ceintures orthodontiques couvre les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, l’analyse du marché, les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les variations Réglementation du marché, analyse de la stratégie de croissance du marché, taille du marché, croissance des catégories de marché, domaines et applications de niche, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des rubans orthodontiques et taille du marché

Le marché des rubans orthodontiques est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des bandes orthodontiques est segmenté en céramique, métal et silicone.

Le marché des rubans orthodontiques est également segmenté en fonction de l’application dans les cliniques, les hôpitaux et autres.

Analyse par pays du marché des rubans orthodontiques

Comme mentionné ci-dessus, le marché des rubans orthodontiques est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, produit et application. Les pays couverts par le rapport sur le marché des bandes orthodontiques comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. toute autre Europe. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Afrique de l’Est (MEA) et certaines parties du Moyen-Orient

L’Asie-Pacifique domine le marché des ceintures orthodontiques en raison du vieillissement rapide de la population et de l’amélioration et de la modernisation des infrastructures de soins de santé dans la région, présentant ainsi de nombreuses opportunités de croissance pour les entreprises de développement et de commercialisation de la région. C’est un facteur de croissance majeur dans la région. .

La section pays par pays du rapport sur le marché de Ceintures orthodontiques fournit également des informations sur les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires sur le marché national influençant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels est confrontée la concurrence importante ou peu fréquente des marques régionales et nationales.

