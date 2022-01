Le Marché des Bandes D’étanchéité en Carton 2022 Se Développera Rapidement Partout dans le Monde par Analyse des Meilleures entreprises- Berry Global Inc., 3M, Intertape Polymer Group, Apollo Industries, Can-Do National Tape

L’étude de marché de Data Bridge analyse que le marché des bandes d’étanchéité en carton projettera un TCAC de 11,50% pour la période de prévision 2021-2028.

L’application croissante du ruban d’étanchéité en carton pour un large éventail d’applications telles que les aliments et les boissons, l’électronique, les biens de consommation, les cosmétiques, l’emballage et autres, la croissance et l’expansion de l’industrie de l’emballage, en particulier dans les économies en développement et l’expansion des infrastructures de production d’électricité dans des pays comme l’Inde et la Chine sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché du ruban d’étanchéité en carton. Cela signifie que le marché mondial des soufflets d’autobus, qui s’élevait à 800 millions de dollars en 2020, devrait s’élever à 1 911,12 millions de dollars d’ici 2028.

Le rapport Carton Sealing Tape Market présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Berry Global Inc., 3M, Intertape Polymer Group, Apollo Industries, Can-Do National Tape, Pro Tapes & Specialties, Inc., VIBAC SpA, World Packaging Co. , Inc., Primetac., PowerPack Elements, Bagla Group., NITTO DENKO CORPORATION., Advance Tapes International., Practical Packaging Solutions, Inc., SJF, Stamar Packaging., Shurtape Technologies, LLC, Worldtech Industries Pvt. Ltd., Watershed Packaging Ltd et POLINAS

Cela donne une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui peuvent affecter l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de positionner des marques spécifiques. Un rapport sur le marché mondial du ruban d’étanchéité en carton aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise et sert de colonne vertébrale à l’entreprise.

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des rubans d’étanchéité en carton, catégorise la taille du marché mondial des rubans d’emballage en carton (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché du ruban d’étanchéité en carton par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie). Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type (sensible à la pression, activé par l’eau et autres), adhésif (acrylique, à base de caoutchouc et de silicone), application (aliments et boissons, électronique, biens de consommation, cosmétiques, emballages et autres)

