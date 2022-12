Le marché des bandes de transfert thermique projettera un TCAC de 10,60% pour la période de prévision de 2022-2029 Le marché mondial des bandes de transfert thermique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, substrat, matériau, type de produit, type d'adhésif, type d'épaisseur et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Le marché des bandes de transfert thermique projettera un TCAC de 10,60 % pour la période de prévision 2022-2029. Accent accru sur les innovations des produits d’emballage et les avancées technologiques des fabricants, croissance et expansion de l’industrie de l’emballage, en particulier dans les économies en développement telles que l’Inde et la Chine, demande croissante de solutions d’emballage innovantes développées avec des méthodes de fabrication avancées et innovantes, utilisation croissante des bandes de transfert thermique pour l’aérospatiale et définit les applications et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché des bandes de transfert thermique.

L’urbanisation croissante, la modernisation et la mondialisation entraînent la croissance de la valeur marchande. Les innovations croissantes en matière de produits par l’industrie manufacturière, la prise de conscience croissante des avantages des rubans à transfert thermique, la demande croissante de gadgets électroniques et le développement fulgurant des solutions d’emballage flexibles induiront davantage la croissance de la valeur marchande.

Compétences croissantes en recherche et développement, concentration croissante des fabricants sur la minimisation des coûts de production sans compromettre la qualité, demande croissante de prévalence pour les véhicules électriques, en particulier dans les économies occidentales, progrès technologiques croissants dans l’équipement d’emballage et la technologie pour accueillir une gamme diversifiée de produits et la prolifération accrue de l’industrie du commerce électronique sont d’autres déterminants de la croissance du marché.

Obtenez l'exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-thermal-transfer-tapes-market

Étendue du marché mondial des bandes de transfert thermique et taille du marché

Sur la base du substrat, le marché des bandes de transfert thermique est segmenté en rigide à rigide, flexible à rigide et flexible à flexible.

Basé sur le matériau, le marché des rubans de transfert thermique est divisé en papier, plastique, polypropylène, polyéthylène, polyéthylène téréphtalate, chlorure de polyvinyle, polyamide et autres.

Le segment de type de produit du marché des rubans à transfert thermique est divisé en double face et simple face.

Basé sur le type d’adhésif, le marché des rubans de transfert thermique est divisé en base de solvant et base acrylique.

Le segment de type d’épaisseur du marché des bandes de transfert thermique est divisé en jusqu’à 1 mm, 1 à 2 mm et au-dessus de 2 mm.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-thermal-transfer-tapes-market

Analyse au niveau du pays du marché des bandes de transfert thermique

Le marché mondial des bandes de transfert thermique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, substrat, matériau, type de produit, type d’adhésif, type d’épaisseur et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des bandes de transfert thermique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique dominera le marché mondial des bandes de transfert thermique au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’industries manufacturières, de la multiplication des consommateurs de produits emballés, de la croissance et de l’expansion de divers marchés verticaux pour les utilisateurs finaux, de l’industrialisation rapide, de la prise de conscience croissante des avantages de bandes de transfert thermique, pénétration croissante des gadgets électroniques, demande croissante de véhicules électriques et augmentation du revenu personnel disponible.

Obtenez plus d'informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-thermal-transfer-tapes-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Rubans de transfert thermique

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des bandes de transfert thermique :

3M, CCL Industries Inc., Apogee Industries Inc., Henkel Adhesives Technologies India Private Limited., Specialty Tapes Industry, LINTEC Corporation., PPI Adhesive Products, Scapa Group Ltd, Vraj Corporation., Dexerials Corporation., Seiko Epson Corporation., PPM Industries SpA., VIBAC SpA, World Packaging Co., Inc., Primetac., PowerPack Elements, NITTO DENKO CORPORATION., Advance Tapes International., Practical Packaging Solutions, Inc., SJF et Berry Global Inc., entre autres.

