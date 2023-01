Le marché des bandelettes de test d’électrocardiogramme (ECG / ECG) devrait atteindre 8,56 milliards USD d’ici 2029

Un électrocardiogramme est un moyen de détecter précocement les problèmes cardiaques en surveillant l’activité cardiaque. Les appareils ECG traditionnels prennent du temps et sont difficiles à utiliser, mais les progrès technologiques et le développement d’appareils sans fil tels que les ECG les ont rendus plus pratiques, plus rapides et non invasifs.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des bandelettes de test d’électrocardiogramme (ECG/EKG) est évalué à 5,37 milliards USD en 2021 et devrait grimper à 8,56 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,00 % l’année prochaine. Le rapport d’étude de marché de l’équipe Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, la dynamique des patients, un pipeline en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la portée géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché de 2022 à 2029 Analyse, analyse des prix et cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de rapport PDF : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-electrocardiogram-band-market

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des bandes d’électrocardiogramme (ECG / ECG) sont Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, Aerotel Medical Systems, AliveCor, Becton Dickinson, BPL Medical Technologies, Cardiocity Ltd, CardioComm Solutions, GE Healthcare, iRhythm, Johnson & &oui. Johnson, MD Biomedical, MediBioSense, Medtronic, Nihon Kohden, Omron Healthcare, Philips Healthcare et Thor Laboratories, entre autres sociétés nationales et mondiales. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent votre avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché des bandes d’électrocardiogramme (ECG / ECG) détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national, ainsi que la localisation, les aspects de revenus émergents Analyse des opportunités. . Poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance des produits du marché de catégorie, domination du marché de niche et des applications, produits approuvés lancés, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur les bandelettes d’électrocardiogramme (ECG/EKG), visitez Data Bridge Market Research,

Pour en savoir plus sur l’analyse de marché Parcourir le rapport de recherche Résumé exécutif @ : – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electrocardiogram-band-market

Étendue du marché mondial des bandes d’électrocardiogramme (ECG / ECG) et taille du marché

Le marché des bandelettes de test pour électrocardiogramme (ECG / ECG) est segmenté en fonction de la surveillance, du diagnostic, du canal de distribution et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base de la surveillance, le marché des bandelettes de test d’électrocardiogramme (ECG / ECG) est segmenté en surveillance des données à distance, surveillance des événements et surveillance cardiovasculaire continue.

Sur la base du diagnostic, le marché des bandelettes de test d’électrocardiogramme (ECG / ECG) est segmenté en systèmes ECG au repos, systèmes ECG à l’effort et systèmes Holter ECG.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des bandelettes de test d’électrocardiogramme (ECG / ECG) est segmenté en utilisateurs à domicile, cliniques, hôpitaux, patients externes et autres.

Le marché des bandelettes de test pour électrocardiogramme (ECG/EKG) a également été segmenté en fonction du canal de distribution dans le commerce électronique et les ventes hors ligne.

Analyse au niveau du pays du marché Bandes d’électrocardiogramme

L’analyse du marché des bandes d’électrocardiogramme (ECG / ECG) fournit des informations et des tendances sur la taille du marché par pays, la surveillance, les diagnostics, le canal de distribution et l’utilisation finale, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché Bandelettes de test pour électrocardiogramme (ECG / ECG) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe. . en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché, car l’incidence croissante des maladies cardiaques, les infrastructures de soins de santé élevées et les produits technologiquement avancés sont les facteurs moteurs du marché régional. La région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies cardiaques et des initiatives gouvernementales dans les infrastructures de santé et le tourisme médical. De plus, la croissance économique et l’augmentation des dépenses de santé par habitant stimuleront la croissance du marché.

Emplacement de téléchargement du catalogue complet : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-electrocardiogram-band-market

La section par pays du rapport sur le marché des bandes d’électrocardiogramme (ECG / ECG) fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. Par ailleurs, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les enjeux d’une concurrence intense ou rare avec les marques locales et nationales ;

Lien parent pour le rapport médical :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-congenital-neutropenia-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-primary-cells-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liver-cancer-diagnostics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-epigenome-analysis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nutrient-tonics-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de connaître les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research se positionne comme un nouveau type unique de société d’études de marché et de conseil, avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des messages efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir les bonnes solutions aux problèmes commerciaux complexes et d’initier facilement le processus de prise de décision. Data Bridge est une collection de pure sagesse et d’expérience formulée et construite à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui sont sûrs de connaître notre service et notre engagement. Nous sommes fiers de notre satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

EE États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – Corporatesales@databridgemarketresearch.com