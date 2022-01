Le marché des Balises de vente au détail connaît une croissance étonnante dans le monde entier avec les principaux acteurs clés: – Kontakt, BlueSense, BlueCats, Estimote, Glimworm, Gelo, Gimbal de Qualcomm

Les balises de vente au détail sont des capteurs intelligents principalement utilisés pour le marketing de proximité. Ce sont de petits appareils fonctionnant sur batterie qui aident à détecter les téléphones mobiles via des signaux Bluetooth.

La technologie gagne en popularité dans le secteur de la vente au détail en raison de ses fonctionnalités bénéfiques, notamment le marketing personnalisé, l’alerte de réduction et de coupon, le suivi des mouvements des magasins de consommation et les programmes de fidélité, entre autres.

Beacon est un petit appareil sans fil peu coûteux qui diffuse des signaux à l’aide de la technologie Bluetooth Low Energy BLE ou Bluetooth SMART. Les applications mobiles sur les appareils compatibles peuvent écouter les signaux des balises sur la zone de proximité, puis déclencher une expérience telle que l’envoi d’une notification promotionnelle, d’un coupon, d’une vidéo, d’un formulaire d’URL et d’autres via l’application.

En outre, la technologie des balises est largement adoptée dans divers secteurs tels que la vente au détail, la santé, les voyages et le tourisme et l’éducation en raison de ses avantages tels qu’un degré de précision élevé par rapport aux autres technologies de géolocalisation, un faible impact sur la durée de vie de la batterie de l’appareil, aucune connexion Internet requise car elle communique via Bluetooth et autres.

Ce rapport est présenté de manière claire et concise pour vous aider à mieux comprendre la structure et la dynamique du marché. Les tendances et les développements récents sur le marché des balises de détail ont été analysés.

Acteurs Clés

Kontakt, BlueSense, BlueCats, Estimote, Glimworm, Gelo, Gimbal de Qualcomm, Sonic Notify, Sensorberg, Aruba, Accent Systems, Cisco, Bluvision, Blesh et Swirl Networks, entre autres.

Les opportunités qui conduisent à la croissance du marché ont été analysées et présentées. En se concentrant sur le marché mondial, le rapport fournit des réponses à la question clé à laquelle les parties prenantes sont confrontées aujourd’hui dans le monde entier. L’information sur la taille du marché pose le problème de l’augmentation de la compétitivité et de l’entrave à la croissance des secteurs leaders sur le marché.

Segmentation du Marché

Par Type De Produit

* Ibeacon

* Eddystone

* Autres

Par Connectivité

* Bluetooth Basse énergie (BLE)

• Hybride

* Wi-Fi

Par Application

* Suivi des Mouvements des Magasins Grand Public

* Marketing Personnalisé

* Alerte De Réduction Et De Coupons

* Programmes de Fidélisation

* Autres

En Offrant

• Matériel

* Balise Standard

* Balise de Carte

* Balise Autocollant

• Logiciel

* Logiciel de Gestion de Contenu

* Logiciel d’Analyse

* Autres

• Service

* Service de Gestion de Projet

* Service de Conseil

* Service de Maintenance et d’assistance

De plus, l’étude du rapport d’étude de marché fournit une enquête et une analyse de la performance passée et actuelle du marché régional qui comprend les régions par département et subdivision. Cette analyse régionale étudie divers paramètres clés du marché tels que le taux de croissance du marché des balises de détail dans chaque région, le volume et la capacité de production, la demande et l’offre du marché et le retour sur investissement (ROI).

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Raisons Pour Lesquelles Vous Devriez Acheter Ce Rapport

Ce rapport fournit une analyse ponctuelle de l’évolution de la dynamique concurrentielle

* Il fournit une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

* Il fournit une prévision à six ans évaluée sur la base de la croissance prévue du marché.

* Il aide à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

* Il fournit une analyse ponctuelle de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous permet de rester en avance sur vos concurrents.

* Il aide à prendre des décisions d’affaires éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché.

Les informations pour chaque concurrent comprennent:

* Profil de l’entreprise

* Informations Commerciales Principales

* Analyse SWOT

* Chiffre d’affaires, Chiffre d’Affaires, Prix et Marge Brute

* Part de Marché

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Balises de Vente au détail

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de fabrication du Marché Mondial des Balises de Vente au détail

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché des Balises de vente au détail 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

