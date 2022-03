Le marché des autogires devrait connaître la plus forte croissance en 2022-2028

Le rapport vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court, moyen et long terme. terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des acteurs clés avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

Un autogire, également connu sous le nom d’autogire ou d’autogire, est un giravion qui développe la portance en utilisant un rotor non motorisé en autorotation libre. Une hélice entraînée par moteur fournit une poussée vers l’avant indépendante. Alors que le rotor de l’autogire ressemble à un rotor d’hélicoptère en apparence, il faut que l’air circule à travers le disque du rotor pour produire une rotation, et l’air circule vers le haut plutôt que vers le bas. L’autogire peut supporter des conditions météorologiques difficiles et peut être utilisé à tout moment de l’année. Il a également une large gamme d’utilisations dans les activités sportives et de loisirs.

Principaux joueurs clés dominants :

1. AVIATION ARTUR TRENDAK.

2. Avion Aviomania

3. Menuiserie Pagotto Srl

4. Celier Aviation Malta Ltd

5. ELA Aviacion S.L.

6. Magni Gyroscope

7. Trixy Aviation

8. Sport Copter International

9. Sun Hawk (Henan) Aviation Industry Co., Ltd

10. Groupe Xiangchen Tongfei

Le fait que même si un moteur tombe en panne, un autogire peut toujours atterrir en toute sécurité est une grande force motrice derrière le secteur de l’autogire. En effet, un autogire repose sur des hélices pour générer une poussée vers l’avant. Un autre moteur du marché de l’autogire est son faible coût, qui représente le dixième de celui d’un hélicoptère et offre une efficacité comparable à celle d’un hélicoptère. Les autogyres ont des caractéristiques telles qu’un décollage et un atterrissage courts (STOL), une taille compacte et une vitesse maximale d’environ 150 mph. De plus, les capacités STOL exceptionnelles de l’autogire les rendent idéales pour les opérations sur l’eau. L’un des principaux freins à la croissance du marché de l’autogire est le fait qu’il ne peut pas être utilisé pour les voyages longue distance. Les autogires ont beaucoup d’utilité, sont faciles à utiliser et peuvent être remorqués.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Autogire. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Autogire.

La recherche sur le marché Autogire se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Autogire sur la base de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, tels que des graphiques, des tableaux et des infographies.

