Le marché des attelles pour doigts devrait croître à un TCAC de 7,10 % pour atteindre 180 millions de dollars. Année de prévision jusqu’en 2028 Les principaux moteurs de l'expansion du marché sont l'augmentation du revenu personnel disponible et l'augmentation de l'incidence des accidents et des blessures liés à l'aventure. D'autres variables indirectes de croissance du marché comprennent l'expansion de l'industrie des soins de santé et des dispositifs médicaux, l'augmentation de la participation des jeunes aux sports, le nombre de chirurgies pratiquées et l'augmentation des efforts de recherche et développement, en particulier dans les économies émergentes.

Le marché des attelles de doigts devrait croître à un TCAC de 7,10 % de 2021 à 2028 . Data Bridge Market Research examine les moteurs de la croissance du marché des attelles digitales. L’augmentation de la valeur des attelles de doigt peut être attribuée à un certain nombre de facteurs, notamment l’intérêt accru pour l’innovation de produits par les fabricants de produits, la croissance des procédures et des traitements orthopédiques, la popularité croissante des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les pays en développement, et la augmentation des attelles jetables. revenus pour les besoins personnels. . Cela signifie que d’ici 2028, la valeur marchande des attelles pour les doigts atteindra 180 millions de dollars.

Les principaux moteurs de l’expansion du marché sont l’augmentation du revenu personnel disponible et l’augmentation de l’incidence des accidents et des blessures liés à l’aventure. D’autres variables indirectes de croissance du marché comprennent l’expansion de l’industrie des soins de santé et des dispositifs médicaux, l’augmentation de la participation des jeunes aux sports, le nombre de chirurgies pratiquées et l’augmentation des efforts de recherche et développement, en particulier dans les économies émergentes.

Une attelle de doigt est placée sur la face dorsale du doigt. Il y a des attelles de doigt du bout des doigts à l’arrière du poignet. La mousse et l’aluminium sont couramment utilisés pour fabriquer des attelles pour les doigts.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-finger-splint-market

Étendue du marché mondial Attelles de doigts et taille du marché

Le marché des attelles de doigt est segmenté en fonction du type de produit, de la taille, du matériau, de l’application, du prix et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des attelles de doigt a été segmenté en attelles d’extension de doigt, attelles d’attelle de pouce, attelles de doigt, attelles de doigt, attelles de doigt à gâchette et attelles de doigt de marteau.

En fonction de la taille, le marché des attelles pour doigts est segmenté en petites, moyennes et grandes.

En fonction du matériau, le marché des attelles pour doigts est segmenté en aluminium, mousse, plastique, thermoplastique, tissu, caoutchouc et néoprène.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-finger-splint-market

Analyse au niveau national du marché Attelles de doigt

Analyser le marché Attelle de doigt et fournir des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type de produit, taille, matériau, application, gamme de prix et canal de distribution susmentionnés.

Les pays couverts par le rapport de marché Finger Splints incluent les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Parties du Moyen-Orient , l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des attelles pour les doigts en raison de l’incidence croissante des accidents de la route et des blessures sportives. La région Asie-Pacifique continuera de récolter des gains importants au cours de la période de prévision. L’augmentation du revenu personnel disponible, la mondialisation rapide, l’occidentalisation, la modernisation et la croissance de la population gériatrique sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance de ce marché.



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-finger-splint-market

Analyse concurrentielle de la part de marché du jardinage et des attelles de doigts

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des attelles de doigt sont:

Zimmer Biomet , Alimed Inc., Tynorindia, Corflex, Bird & Cronin, LLC, DJO, LLC, DeRoyal Industries, Inc., DeRoyal Industries, Inc., ORFIT INDUSTRIES NV , Silver Ring Splint, Ortholife Global , Dynatronics Corporation, OTTOBOCK, MediBuddy ., MAISON THUASNE MAISON.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Explorez les rapports associés :

https://bookreadholic.blogspot.com/2023/01/north-america-disinfectant-wipes-market.html

https://whotrades.com/go/3/43162894082?feedContext=limex

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/pro-av-audio-visual-market-is-expected-to-reach-them/f326b490-e2e1-4940-a4f6-f4708129c2eb

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/pro-av-audio-visual-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-7-92-bil

https://theprose.com/post/579606/pro-av-audio-visual-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-792-billion-by-2029

https://acatpg.mn.co/posts/31482719?utm_source=manual

https://travelgadblog.blogspot.com/2023/01/pro-av-audio-visual-market-is-expected.html

https://marketanalysis01.hashnode.dev/pro-av-audio-visual-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-792-billion-by-2029

https://sites.google.com/view/asia-pacific-biodegradabl/pro-av-audio-visual-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-7-92-bil

https://faceblox.mn.co/posts/31482738?utm_source=manual

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche globale. Nous nous efforçons de découvrir les meilleures opportunités du marché et de cultiver une intelligence efficace afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com