Le marché des assistants virtuels de santé établira une croissance épique jusqu’en 2028

Selon l’étude de The Insight Partners sur « Les prévisions du marché des assistants virtuels de santé jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Par composant, utilisateur final », le rapport met en évidence les tendances existantes sur le marché, ainsi que les moteurs et les obstacles liés à la croissance du marché.

Les développements et les progrès croissants des solutions informatiques de santé et l’adoption croissante des smartphones avec des applications associées aux soins de santé en croissance stimulent la croissance globale du marché. Selon le rapport de l’American Health Information Management Association (AHIMA), les professionnels de la santé sont devenus un marché ciblé par les technologies des smartphones. Dans les organisations de soins de santé, telles que les hôpitaux, les smartphones avancés offrent plus de commodité et d’efficacité que les ordinateurs traditionnels

Obtenez un exemple de copie PDF du marché des assistants virtuels de soins de santé sur: https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00026527/

Aperçu du marché

L’adoption croissante des Healthbots / Chatbots pour des soins de qualité aux patients stimule la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 est un facteur autonome responsable de la croissance du marché global des assistants virtuels de santé. Selon le rapport du Forum économique mondial (WEF), le potentiel des assistants virtuels est énormément associé à des avantages lucratifs déjà réalisés. Par conséquent, le secteur de la santé présente l’une des opportunités les plus étendues pour les assistants virtuels. Par exemple, les rappels automatisés de rendez-vous par SMS et l’assistance des chatbots aident les médecins à se connecter avec les patients via des consultations numériques. Pour mémoire, au Rwanda, où il n’y a qu’un médecin et six agents de santé pour 10 000 habitants, les robots de santé contribuent à réduire la forte demande en personnel de santé. Dans les années à venir, les robots de santé deviendront l’outil central en utilisant l’IA localisée pour la langue et l’épidémiologie rwandaises pour permettre à plus de patients d’être servis pour consultation. Par conséquent, grâce à ces assistants virtuels, une utilisation efficace des rares ressources de santé peut être réalisée, et en retour, la qualité des soins sera améliorée et les travailleurs de la santé pourront être tenus au courant.

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Vous avez une question ? Parlez à l’analyste à : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00026527

Informations basées sur les composants

Sur la base du composant, le marché des assistants virtuels de santé est segmenté en reconnaissance vocale, synthèse vocale et reconnaissance vocale. On estime que le segment de la reconnaissance vocale représentera la plus grande part de marché entre 2021 et 2028. La technologie de reconnaissance vocale a attiré une attention considérable dans le secteur de la santé. Selon le rapport de la Fondation AHIMA, le secteur de la santé a commencé à mettre en œuvre la technologie de reconnaissance vocale pour les rapports médicaux. Avec les améliorations continues de la technologie, il est devenu nécessaire pour les hôpitaux que les médecins praticiens prennent conscience et croient en la valeur de ces systèmes. Dans les années à venir, la technologie de reconnaissance vocale pourrait également jouer un rôle important au profit des prestataires de soins de santé pour créer des documents au chevet des patients hospitalisés. Les facteurs mentionnés ci-dessus stimulent la croissance du marché pour le segment de la reconnaissance vocale.

Informations sur l’utilisateur final

Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en fournisseurs, payeurs et autres. Le segment des fournisseurs dominerait le marché dans les années à venir. Selon le rapport de l’American Telemedicine Association (ATA), les assistants virtuels en soins de santé présentent de nombreux avantages pour les patients et les prestataires. Par exemple, sur la suppression des barrières physiques aux soins, les prestataires peuvent étendre leur portée en utilisant des assistants virtuels, en particulier pour les patients vivant dans les zones rurales. En outre, il peut offrir des services préventifs permettant l’éducation du patient ou un coaching de bien-être concernant les problèmes de santé et de bien-être non urgents. L’expansion virtuelle des soins de santé peut aider les prestataires à surveiller et à gérer les soins de leurs patients tout au long de leur rétablissement après une visite à l’hôpital ou une intervention chirurgicale de longue durée, ou même à remplacer la prestation de soins en personne en fonction des besoins de la population de patients, des capacités de l’organisation de la santé et la disponibilité des ressources. Les facteurs mentionnés ci-dessus contribuent à la croissance du marché pour le segment des fournisseurs

Marché des assistants virtuels de santé: paysage concurrentiel et développements clés

Nuance Communications, Inc., Amazon.com, Inc., Verient Systems, Inc., Microsoft Corporation, EGAIN CORPORATION, Infermedica, CSS Corp, Kognito, Babylon, True Imaging Interactive Inc.

Commandez une copie du rapport de recherche 2021-2028 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions des assistants virtuels de santé sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00026527/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876

Communiqué de presse : https://www.theinsightpartners.com/pr/healthcare-virtual-assistants-market