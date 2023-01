Le marché des aspirateurs robotiques en Asie-Pacifique devrait atteindre 10 654,18 millions USD d’ici 2029.

La disponibilité des réseaux 5G et l’expansion de la portée des installations Internet ont considérablement augmenté. Ces déterminants alimentent davantage l’adoption des aspirateurs robots, contribuant à élargir le marché. Les aspirateurs autonomes gagnent également en popularité et l’évolution de la culture de l’entretien ménager stimule la croissance du marché des aspirateurs robots dans la région. Par conséquent, en raison de ces facteurs, le marché devrait prospérer rapidement au cours de la période de prévision.

Le marché des aspirateurs robotiques en Asie-Pacifique devrait atteindre 10 654,18 millions de dollars d’ici 2029, contre 2 477,82 millions de dollars en 2021, enregistrant un TCAC de 20,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029. On estime que le segment de la télécommande connaît le TCAC le plus élevé, en raison de la demande croissante de contrôle des aspirateurs via des téléphones portables ou des télécommandes portables pendant le processus de nettoyage. Les rapports de marché préparés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production et du comportement des consommateurs.

Dynamique du marché des aspirateurs robots

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

Exigences croissantes pour les robots aspirateurs

Les aspirateurs robots sont de plus en plus populaires dans les secteurs commercial et domestique pour nettoyer les fenêtres, les piscines, les jardins et les sols car ils font le travail sans effort physique, en moins de temps et à moindre coût. À mesure que le temps que ces robots consacrent aux activités ménagères diminue, la demande de services d’aspirateurs robots augmente considérablement. Par conséquent, une demande plus élevée pour un produit stimulera la croissance du marché.

Une augmentation de la population active, une augmentation des maisons intelligentes et une augmentation du pouvoir d’achat stimuleront davantage le taux de croissance du marché des aspirateurs robots. Le potentiel croissant de nouvelles capacités industrielles et la préférence des consommateurs pour les produits électriques intelligents et innovants stimuleront également la croissance de la valeur marchande au cours de la période de prévision. En outre, les horaires chargés et le temps de ménage réduit, le nombre croissant de femmes qui travaillent, la propension croissante à la propreté et à l’hygiène et l’augmentation du niveau de revenu des ménages sont également à l’origine de la croissance globale du marché.

occasion

Progrès, numérisation et investissement

De plus, l’intégration de technologies avancées telles que la reconnaissance vocale et la technologie laser pour la cartographie de la structure du sol élargit encore les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. IoT) et l’augmentation des investissements en R&D étendront encore la croissance future du marché des aspirateurs robots.



Impact du COVID-19 sur le marché des robots aspirateurs

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact significatif sur le marché des aspirateurs robotiques. Le marché a grandement bénéficié de la demande accrue des utilisateurs finaux à domicile dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Selon les acteurs du marché, la demande d’aspirateurs robots a considérablement augmenté pendant la pandémie. L’augmentation de la demande est due à la sensibilisation accrue des consommateurs à l’importance du nettoyage et de la protection contre les germes à la maison en raison de la propagation rapide du virus.

Alors que l’importance de la gestion de l’hygiène augmente, les clients en 2020 se sont concentrés sur l’achat de produits pour garder leur maison propre. Pendant la pandémie, les consommateurs d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique ont commandé des aspirateurs robots dans des magasins en ligne.

Étendue du marché Asie-Pacifique des robots nettoyeurs

écrivez

nettoyeur de sol

aspirateur de vitre

Etc

Catégorie

robot de nettoyage

tapis roulant robotique

robot hybride

mode de fonctionnement

autodirigé

télécommande

type de charge

chargement manuel

recharge automatique

canal de distribution

magasin d’électronique

commerce électronique

magasin de détail

Supermarché/Hypermarché

Etc

utilisateur final

logement

publicité

Agence

industrie

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des robots aspirateurs

Le paysage concurrentiel du marché Robots aspirateurs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la largeur des produits. Produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de l’entreprise liée au marché des aspirateurs robotiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des aspirateurs robots sont :

ECOVACS (Chine)

Dyson (Royaume-Uni)

LG Electronics (Corée)

iRobot Corporation (États-Unis)

proscénique (Chine)

Samsung (Corée)

Neato Robotics, Inc. (Californie)

Matstech Co., Ltd. Limitée. (Taïwan)

Robert Bosch GmbH (Allemagne)

Royal Philips NV (Pays-Bas)

Panasonic Corporation (Japon)

Hayward Industries, Inc, (Royaume-Uni)

