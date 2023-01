Le marché des aspirateurs robotiques devrait croître à un TCAC de 18,70 % de 2022 à 2029 La baisse des activités domestiques utilisant ces aspirateurs est un facteur majeur qui devrait stimuler la croissance du marché des aspirateurs robotiques. Les appareils électroménagers ou électroménagers modernes sont de plus en plus informatisés, ce qui réduit la disponibilité et le temps consacré aux tâches ménagères. La demande croissante d'aspirateurs robotiques ménagers devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Le marché mondial des aspirateurs robotiques était évalué à 3,61 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 14,23 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 18,70 % sur la période de prévision 2022-2029 . Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production et du comportement des consommateurs. Ces analyses complètent les informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché.

La disponibilité généralisée des réseaux 5G et la couverture croissante de l’infrastructure Internet sont deux facteurs principaux qui stimulent l’utilisation des aspirateurs robotisés dans l’industrie, soutenant la croissance du marché. À mesure que la culture du nettoyage évolue, le marché mondial des aspirateurs robots évolue également. Les aspirateurs autonomes gagnent également en popularité. `

«Les nettoyants pour sols sont la catégorie de type qui devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision, car ils conviennent à une variété de surfaces, y compris les sols en vinyle, les sols en bois dur, le marbre et les sols carrelés. . Étant donné que la majeure partie du nettoyage domestique se fait sur le sol, le besoin de nettoyants pour sols augmente.

Dynamique du marché mondial des robots de balayage

chauffeur

La demande d’aspirateurs robots augmente

Les aspirateurs robots gagnent en popularité dans les foyers et les entreprises pour nettoyer les jardins, les fenêtres, les piscines et les sols. C’est parce que ces aspirateurs peuvent faire le travail sans effort physique, en moins de temps et pour moins d’argent. Ces robots aspirateurs réduisent le temps consacré aux activités ménagères, créant une demande sans précédent de services de robots aspirateurs sur le marché. Ainsi, la demande croissante pour le produit devrait alimenter la croissance du marché des aspirateurs robotiques.

Demande croissante d’aspirateurs robots dans les activités domestiques

La baisse des activités domestiques utilisant ces aspirateurs est un facteur majeur qui devrait stimuler la croissance du marché des aspirateurs robotiques. Les appareils électroménagers ou électroménagers modernes sont de plus en plus informatisés, ce qui réduit la disponibilité et le temps consacré aux tâches ménagères. La demande croissante d’aspirateurs robotiques ménagers devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

De plus, l’augmentation de la main-d’œuvre, l’augmentation du pouvoir d’achat et l’essor des maisons intelligentes stimuleront davantage la croissance du marché des aspirateurs robotiques. En outre, la réduction des horaires chargés et du temps passé à la maison, la préférence croissante pour l’hygiène et la propreté, le nombre croissant de travailleuses et l’augmentation du niveau de revenu des ménages sont également à l’origine de la croissance du marché global.

Impact du COVID-19 sur le marché des robots aspirateurs

La récente épidémie de coronavirus a gravement affecté le marché des aspirateurs robotiques. Ce marché a été considérablement affecté par la pandémie avec une demande croissante des utilisateurs finaux à domicile. Selon les principaux acteurs du marché, la demande de robots de nettoyage a considérablement augmenté pendant la période pandémique.

L’augmentation de la demande est due à la sensibilisation accrue des consommateurs à l’importance de l’hygiène et de la propreté des ménages et de la protection contre les germes dans un contexte de propagation rapide du virus. De plus, les fabricants ont été contraints de suspendre temporairement les opérations de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, la demande d’aspirateurs robots a augmenté au deuxième trimestre en raison de services à domicile limités dans de nombreux pays.

Étendue du marché mondial des robots aspirateurs

Le marché des robots aspirateurs est segmenté en fonction du type, du mode de fonctionnement, du type de charge, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Les mecs

nettoyeur de sol

laveur de vitre

aspirateur de piscine

Autre

mode de fonctionnement

conduite autonome

télécommande

canal de distribution

magasin d’électronique

Commerce électronique

magasin de détail

Supermarché/Hypermarché

Autre

utilisateur final

maison

publicité

institutions et industries



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-robotic-vacuum-cleaner-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des robots de balayage

Principaux acteurs clés opérant sur le marché des aspirateurs robotiques

Ecovacs (Chine)

Dyson (Royaume-Uni)

LG Electronics (Corée)

iRobot Corporation (États-Unis)

Pouchhanik (Chine)

Samsung (Corée)

Royal Philips NV (Pays-Bas)

Panasonic Corporation (Japon)

