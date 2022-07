Le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques reflétera un taux de croissance impressionnant au cours de la période de prévision 2022-2030

La taille du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques devrait valoir environ XX milliards de dollars américains d’ici 2030 contre XX milliards de dollars américains en 2020 et devrait croître à un TCAC de XX% au cours de la période de prévision 2022 o 2030.

Facteur clé

La demande de gratte-ciel augmente à l’échelle mondiale, ce qui contribue à stimuler le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques de grande hauteur. Les planificateurs et les promoteurs commencent à se tourner vers les tours résidentielles de luxe en raison de la diminution de l’offre de terrains combinée à l’augmentation de la population. Les grandes villes du monde entier adoptent et construisent de plus en plus de gratte-ciel à des fins commerciales, de blocs micro et résidentiels. L’objectif des gratte-ciel est en constante évolution, passant d’un spectacle de richesse et de décadence à un espace de bureau de luxe. De plus, les immeubles de grande hauteur offrent désormais des logements de qualité supérieure, offrant une grande qualité de vie.

Une tendance à la hausse à moderniser les infrastructures existantes et vieillissantes est observée sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques ces dernières années. Le vieillissement de la base installée existante d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, associé à la nécessité de se conformer aux exigences de sécurité des ascenseurs et des escaliers mécaniques, sont les principaux facteurs qui alimentent le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. La modernisation des ascenseurs et des escaliers mécaniques augmente leur potentiel d’économie d’énergie jusqu’à 70%, ce qui est le principal facteur de croissance du marché.

Opportunité significative pour le marché

L’intégration de l’IoT aux ascenseurs et escaliers mécaniques offre une opportunité de croissance potentielle au marché mondial des ascenseurs et escaliers mécaniques. L’IoT permet à un produit de collecter, d’échanger et d’analyser des données avec son opérateur, son fabricant et d’autres appareils, ce qui est très pertinent pour l’industrie des ascenseurs et des escaliers mécaniques. L’IoT permet aux ascenseurs et escaliers mécaniques modernes d’anticiper le trafic et de réagir en temps réel de manière intelligente, de communiquer avec les équipes de service et de permettre aux passagers d’appeler l’ascenseur et les escaliers mécaniques via une application mobile. De plus, en utilisant un capteur connecté dans un ascenseur et un escalator, le flux de passagers peut être mieux géré en réduisant le temps d’attente.

Croissance du secteur de la construction et de l’immobilier : tendance clé du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques

La tendance du développement commercial et mixte est à la hausse. Dans l’immobilier, les tendances vont et viennent. Ces dernières années, le balancier est revenu au bloc mixte. En conséquence, le développement de blocs mixtes est devenu de plus en plus populaire. Il y a eu une augmentation de la construction d’immeubles de grande hauteur à blocs mixtes. Les immeubles de grande hauteur à blocs mixtes peuvent inclure des immeubles résidentiels, des bureaux, des commerces de détail, des appartements avec services, des centres d’exposition, des hôtels, des casinos, etc. Il s’agit d’un facteur qui stimule le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques.

Des réglementations gouvernementales strictes devraient entraver la croissance du marché

Les réglementations et politiques gouvernementales strictes régissant les normes de sécurité des ascenseurs et des escaliers mécaniques ont obligé les fabricants à respecter des normes et des certifications strictes, ce qui constitue un défi pour le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Près de la moitié des accidents mortels dans les ascenseurs impliquent des travailleurs chargés de l’entretien ou de la réparation des ascenseurs. Cependant, les accidents impliquant des passagers retiennent le maximum d’attention. Des exigences d’entretien et des normes de sécurité strictes aident à protéger les ascenseurs et les escaliers mécaniques de ces incidents. Les fabricants d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques sont tenus de respecter les normes de sécurité imposées par les gouvernements dans différentes régions.

Solutions de mobilité de nouvelle génération offrant des économies de temps et d’énergie dans l’Inde urbaine

Les solutions de portes automatiques et les conceptions axées sur la perspicacité humaine sont préférées par les utilisateurs. Des entreprises telles que thyssenkrupp gagnent en importance en Inde pour les solutions de nouvelle génération, à savoir MULTI, les ascenseurs sans câble et leur service de maintenance prédictive basé sur le cloud.

Les entreprises du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques redoublent d’efforts pour développer des systèmes de pointe qui offrent des économies de temps et d’énergie. Ces solutions modernes sont préférées pour l’urbanisation et la transformation des villes intelligentes en Inde. Les entreprises élargissent leurs sources de revenus dans les passerelles d’embarquement des passagers et les systèmes de portes intelligentes.

Faits saillants du rapport

La construction commerciale croissante au niveau mondial est le moteur du segment commercial, en termes d’utilisation finale. Les pays en développement comme les pays développés investissent dans des complexes commerciaux de grande hauteur, qui devraient être un facteur positif pour le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques dans un proche avenir. Le nombre croissant de bâtiments résidentiels entraînera de nouvelles installations d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques ainsi que des services d’entretien.

En termes de type d’ascenseur, le segment des ascenseurs pour passagers représentait la plus grande part de marché et devrait maintenir sa domination dans les années à venir. La majorité des pays exigent des ascenseurs économes en énergie. Les pays en développement qui investissent dans le secteur immobilier devraient stimuler ce marché.

En termes de type d’escalator, le segment de type marche détenait la part de marché la plus élevée. Les escaliers mécaniques modernes de type marche sont en métal. Auparavant, le bois était également utilisé pour les fabriquer. Ces caractéristiques stimulent la demande de produits parmi les consommateurs.

Actuellement, l’Asie-Pacifique domine le marché mondial des ascenseurs et escaliers mécaniques, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. La Chine est le plus grand consommateur d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques au monde. Le nombre croissant d’immeubles de grande hauteur en Asie-Pacifique stimule les ventes d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Des politiques gouvernementales favorables incitent les entreprises à implanter leurs unités de fabrication dans cette région. Le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques en Inde et en Chine devrait se développer à un rythme plus rapide. Un grand nombre de sociétés immobilières mondiales investissent dans les secteurs résidentiel et commercial de ces pays. Le revenu disponible croissant, associé à une population énorme, crée le besoin d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques dans les lieux commerciaux bondés. Nombre croissant de centres commerciaux, d’immeubles d’entreprises,

L’Europe est le deuxième marché mondial pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques. La disponibilité de produits technologiquement avancés, associée aux dépenses élevées des consommateurs en ascenseurs et escaliers mécaniques au cours des dernières années, est le moteur de ce marché.

Paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, le prix mondial des fabricants et les ventes des fabricants au cours de la période de prévision de 2017 à 2019.

Les analystes ont fourni une analyse complète du paysage concurrentiel du marché mondial des ascenseurs et des escaliers mécaniques avec la structure du marché de l’entreprise et l’analyse des parts de marché des principaux acteurs. Les tendances et développements innovants, les fusions et acquisitions, le portefeuille de produits et l’innovation de nouveaux produits devraient fournir une vue d’ensemble du marché, fournissant finalement aux lecteurs une mesure précise des développements actuels du marché, des stratégies commerciales et des principales données financières.

Les principaux fabricants et leurs revenus, les répartitions en pourcentage, les parts de marché, les taux de croissance et les répartitions des marchés de produits sont déterminés par des sources secondaires et vérifiés par les sources primaires.

Des approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché mondial pour l’entreprise, la division régionale, le type de produit et l’application (utilisateurs finaux) et d’autres segments.

Présentation de l’entreprise

Analyse de la part de marché/du positionnement de l’entreprise

Offres de produits

Performance financière

Initiatives récentes

Stratégies clés adoptées par les joueurs

Paysage des fournisseurs

Liste des fournisseurs

Liste des acheteurs

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des ascenseurs et des escaliers mécaniques sont Fujitec Co. Ltd., Hitachi, Ltd., Hyundai Elevator Co., Ltd., KONE Oyj, Mitsubishi Electric Corporation, Orona Group, Otis Elevator Company, Schindler Group, thyssenKrupp AG, et Toshiba Corporation.

Segmentation du marché

Par type de produit

Ascenseur

Escalier mécanique

Par type d’ascenseur

Ascenseurs de passagers

Monte-charges

Par type d’escalier mécanique

Type d’étape

Type de ceinture

Par utilisation finale

Résidentiel

Commercial Des bureaux Hôpitaux/Soins Hospitalité Les autres

Bloc mixte

Marché par région

Amérique du Nord NOUS Canada Reste de l’Amérique du Nord

L’Europe  ROYAUME-UNI Allemagne France Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC) Japon Chine Inde Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Pays du CCG Afrique du Sud Reste du Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud Brésil Reste de l’Amérique du Sud



Ce rapport se concentre sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques et comprend des informations cruciales sur la part de marché, la taille du marché et le taux de croissance pour la période de prévision 2021 à 2030 au niveau mondial, au niveau régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir. L’étude met en évidence une analyse approfondie des principaux moteurs du marché, des contraintes et des défis pour aider les propriétaires d’entreprise, les fournisseurs et le personnel marketing à planifier des stratégies efficaces pour la période de prévision. Cela aidera l’entreprise et les fabricants à dominer le marché et à acquérir une position de premier plan à l’avenir. Le rapport présente également des informations vitales sous forme de représentation graphique sur des facteurs tels que des tableaux, des graphiques et des statistiques.

La recherche effectue non seulement des prévisions en termes de valeur, mais évalue également le marché sur la base de paramètres essentiels, tels que la croissance d’une année sur l’autre (YoY). Cela aide les fournisseurs à reconnaître les opportunités futures ainsi que la prévisibilité du marché.