Le marché des articles sanitaires au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

Marché des articles sanitaires au Moyen-Orient et en Afrique, par type ( sièges de toilette , lavabo, urinoirs, robinets, citernes, douches, baignoires, accessoires de salle de bain, autres), matériau (céramique, métal, verre, autres), mode de fonctionnement (manuel, automatisé ), Forme (Courbe, Rectangle, Cercle, Haut bombé, Carré, Autres), Couleur (Blanc, Noir, Autres), Utilisateur final (Résidentiel, Commercial, Institutionnel, Autres), – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Le secteur de l’immobilier a connu une croissance rapide ces dernières années, ce qui a augmenté la valeur de la construction résidentielle. À mesure que le nombre de maisons augmente, la demande d’articles sanitaires augmente également, ce qui stimule la demande pour le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique. L’augmentation des dépenses des ménages est également un facteur clé qui stimule le marché des articles sanitaires.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils sanitaires était évalué à 2265,23 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 3424,04 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par type (sièges de toilette, lavabo, urinoirs, robinets, réservoir, douches, baignoires, accessoires de salle de bain, autres), matériau (céramique, métal, verre, autres), mode de fonctionnement (manuel, automatisé), forme (courbé, rectangle, Cercle, dessus bombé, carré, autres), couleur (blanc, noir, autres), utilisateur final (résidentiel, commercial, institutionnel, autres) Pays couverts Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts LIXIL Corporation (Japon), Zurn Industries LLC. (États-Unis), Masco Corporation (États-Unis), Bella Group (États-Unis), Kohler Co. (États-Unis), Jaquar (Inde), VITRA INTERNATIONAL AG. (Suisse), Kerovit (Inde), CERA Sanitaryware Limited. (Inde), Wenzhou Liangsha Sanitary Ware Co., Ltd. (Chine), BRIZO KITCHEN & BATH COMPANY (Inde), Oras Ltd. (Finlande), TOTO LTD. (Inde), Roca Sanitario, SA (Espagne), Boch AG (Allemagne) Des opportunités Les principaux acteurs du marché lancent constamment de nouveaux produits afin de fidéliser efficacement les clients existants et de cibler efficacement les clients potentiels

La qualité des produits, les formes et d’autres innovations jouent un rôle important pour attirer une base de consommateurs

Le nombre croissant de fusions et acquisitions pour augmenter la capacité de production

Définition du marché

Les articles sanitaires comprennent les installations d’appareils sanitaires tels que les toilettes, les robinets et les lavabos. Ils sont généralement en céramique ou en porcelaine, mais peuvent également être en verre, en métal ou en tout autre matériau. Les grandes entreprises ont introduit une variété de modèles qui sont visuellement attrayants tout en restant fonctionnels.

Conducteurs

Tendance croissante des maisons intelligentes et augmentation des projets de rénovation domiciliaire dans le monde

La popularité croissante des maisons intelligentes et l’augmentation du développement des infrastructures dans le monde devraient stimuler le marché des appareils sanitaires au cours de la période de prévision. De plus, les changements de conception intérieure des bâtiments résidentiels stimulent le marché des appareils sanitaires. La rénovation et le remplacement résidentiels peuvent continuer à représenter la majorité de la demande d’appareils sanitaires en céramique, car les propriétaires remplacent les appareils sanitaires plus anciens par des produits plus récents qui offrent des visuels ou des fonctionnalités améliorés.

Sensibilisation et promotion sur la sensibilisation à l’hygiène

La sensibilisation croissante des individus à la santé et à l’hygiène est un facteur majeur de croissance du marché mondial. L’augmentation des promotions gouvernementales de sensibilisation à l’assainissement et à l’hygiène et des conseils de programmation, en particulier dans les pays en développement, ainsi que des règles gouvernementales strictes régissant l’installation et l’utilisation de toilettes publiques dans divers pays, stimulent la croissance du marché mondial.

Le canal de distribution est essentiel pour la distribution des produits et pour atteindre les masses. Les canaux de distribution des fabricants deviennent des priorités absolues en raison de leur participation active à l’expansion du marché, nécessitant la nécessité de les diversifier.

Opportunité

Les principaux acteurs du marché introduisent constamment de nouveaux produits afin de fidéliser efficacement les clients existants et d’en attirer de nouveaux. La qualité des produits, les formes et les autres innovations jouent toutes un rôle important pour attirer les clients. À mesure que de nouveaux styles et tendances émergent, les préférences des consommateurs changent, ce qui entraîne des modifications de produits. En conséquence, les lancements de nouveaux produits alimentent le marché, qui devrait se développer dans les années à venir.

