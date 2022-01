Le marché des arômes naturels de baies devrait atteindre une valeur de 1,26 milliard de dollars d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 7,70% pour la période prévue de 2021 à 2028.

La forte demande d’arômes naturels de baies dans l’industrie alimentaire en raison de ses propriétés anti-oxydantes élevées est le facteur de croissance du marché des arômes naturels de baies au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

La baie se réfère au fruit pulpeux, petit et comestible qui est généralement arrondi, juteux, au goût aigre-doux. Les myrtilles, les fraises et les framboises font partie des types de baies les plus courants. La saveur naturelle des baies est largement utilisée dans les confitures, les conserves, les gâteaux et les tartes.

Le rapport sur le marché des arômes naturels de baies présente les sociétés suivantes, notamment : – Firmenich SA, Takasago International Corporation, ADM WILD Europe GmbH & Co.KG, Sensient Technologies Corporation, Symrise, Kerry, MANE, Dohler, Kanegrade et Stringer Flavour. Ltd

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des arômes naturels de baies, catégorise la taille du marché mondial des arômes naturels de baies (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, le type, l’application et la région. Le rapport sur le marché des arômes naturels de baies par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie- Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de produit (arôme chimique, extrait naturel, huiles essentielles, légumes), application (boissons fonctionnelles, confiserie, produit laitier, boulangerie, autres)

