Le marché des arômes laitiers devrait croître à un TCAC de 5,50 au cours de la période 2022-2029 pour atteindre une valeur de 6,45 milliards USD Le monde fait face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. L'économie mondiale a été durement touchée, avec un impact énorme sur le marché des aliments et des boissons. L'Amérique du Nord étant le marché clé des arômes laitiers, la pandémie a eu un impact énorme sur le marché au sens large. Les blocages dans plusieurs pays ont exacerbé les mauvais résultats des importations et des exportations.

Le marché des arômes laitiers était évalué à 4,2 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 6,45 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 5,50 % sur la période de prévision 2022-2029.

Comme les préférences gustatives des consommateurs ont augmenté au cours des cinq dernières années, les fabricants et fournisseurs de produits laitiers doivent optimiser leurs offres de produits pour répondre à la demande des consommateurs. Les arômes sont un segment à forte croissance du marché global des ingrédients alimentaires, et la préférence des consommateurs pour les arômes laitiers, associée à la volonté des fabricants de tirer parti des opportunités dans ce créneau commercial, a entraîné une demande mondiale accrue d’arômes laitiers.

Les arômes laitiers sont fabriqués à partir d’une variété de produits laitiers, notamment le yogourt, le fromage, le beurre et la crème. Les saveurs laitières sont combinées avec d’autres produits pour créer un profil de saveur nouveau et unique. Les fabricants introduisent constamment de nouveaux produits laitiers pour répondre à la demande des consommateurs en saveurs naturelles et biologiques.

Dynamique du marché des arômes laitiers

chauffeur

Demande croissante de diverses industries d’utilisateurs finaux

Augmentation de la demande des consommateurs pour les produits laitiers aromatisés en raison de leur profil de saveur agréable Augmentation de la demande pour divers produits laitiers aromatisés Préférence accrue pour les produits biologiques Les extraits d’arômes laitiers sont utilisés dans les produits pharmaceutiques et les aliments et boissons Augmentation de l’utilisation dans diverses applications telles que l’utilisation d’arômes laitiers, soja dans les applications médicales sont quelques-uns des facteurs déterminants favorisant la croissance du marché des arômes laitiers au cours de la période de prévision.

Sensibiliser la population générale à la santé

Les industries naissantes de fabrication de vin et d’aliments joueront un rôle important en raison de leur capacité à enrichir l’essence et à apprécier la valeur d’une variété de produits alimentaires. De plus, il combine une faible valeur calorique et la présence de divers antioxydants, ce qui augmentera sa demande chez les personnes soucieuses de leur santé.

Chance

Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les produits Clean Label, ce qui peut être attribué à la sensibilisation croissante à la santé. Cela met la pression sur les fabricants de l’industrie laitière pour qu’ils proposent des produits ou des ingrédients naturels et biologiques pour répondre à l’évolution des tendances alimentaires. Les consommateurs d’aujourd’hui préfèrent les produits à faible teneur en matières grasses, en calories et en sucre, ce qui crée d’énormes opportunités pour le marché des saveurs laitières. Pour répondre à la demande croissante, les fabricants investissent dans la R&D et développent de nouveaux produits et essaient de fournir aux consommateurs des produits de valeur conformes aux tendances mondiales.

Impact du COVID-19 sur le marché des arômes laitiers

Étendue du marché mondial des arômes laitiers

la nature

biologique

convection

Artificiel

autre

genre de saveur

le beurre

yaourt

Lait

autre

former

liquide

A duré

poussière

A duré

application

soupes et sauces

goûter

breuvages

autre

Analyse / aperçu du marché régional des saveurs laitières

Les pays couverts par le rapport sur le marché des saveurs laitières comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine. Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique est le marché le plus attractif pour le marché des arômes laitiers avec un énorme potentiel de croissance dans les années à venir. L’expansion de l’industrie alimentaire et des boissons est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des arômes laitiers en Asie-Pacifique. La demande croissante des marchés émergents comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie stimulera le marché des arômes laitiers au cours de la période de prévision.

