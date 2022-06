Le marché des arômes laitiers devrait atteindre 3547,8 millions de dollars d’ici 2027 et augmentera avec un TCAC de 5,3% : The Insight Partners

La taille du marché mondial des arômes laitiers devrait atteindre 3547,8 millions de dollars américains d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,3% sur la période de prévision, selon un nouveau rapport de The Insight Partners. La disponibilité de différentes variétés et le goût des saveurs quotidiennes devraient alimenter la croissance du marché des saveurs laitières.

Les arômes laitiers sont transformés à partir de différents types de produits laitiers comme le lait, le fromage, le yaourt, le beurre et la crème. Les propriétés organoleptiques des produits laitiers, ainsi que l’image qu’ils ont auprès des consommateurs d’être en bonne santé, font de ces produits l’un des ingrédients essentiels de l’industrie alimentaire et des boissons. Les saveurs laitières sont souvent combinées avec de nombreuses autres saveurs caractéristiques et donnent un goût complètement nouveau et unique au produit final. Les fabricants sont très concentrés sur la création de nouvelles saveurs à base de produits laitiers en raison de la demande des consommateurs de consommer des saveurs biologiques et naturelles.

Quelques acteurs opérant sur le marché des arômes laitiers sont Butter Buds Inc, CP Ingredients, Dairy Chem Inc., The Edlong Corporation, Kerry Group, Ornua Co-operative Limited, HE Stringer Flavors Limited, Synergy flavors, Bluegrass Dairy & Food, Inc. et Advanced Biotech parmi tant d’autres. Les entreprises clés mettent en œuvre les fusions et acquisitions, ainsi que les stratégies de recherche et développement pour élargir la clientèle et gagner une part importante du marché mondial, ce qui leur permet également de conserver leur marque à l’échelle mondiale.

Le marché des arômes laitiers en Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial des arômes laitiers. La croissance du marché dans cette région est principalement attribuée à l’accent mis sur la santé ainsi qu’à l’accent croissant sur les aliments savoureux dans les pays développés et en développement. Les consommateurs sont prêts à payer des prix plus élevés pour les produits laitiers aromatisants dans les pays développés et en développement tels que l’Inde, la Chine et le Japon en raison de l’augmentation du revenu disponible des consommateurs. La consommation d’arômes laitiers a augmenté à l’échelle mondiale ; les raisons de l’augmentation de la consommation sont dues à son rôle dans l’amélioration de la santé et de la longévité. Depuis quelques années, les entreprises cosmétiques se concentrent sur des formulations contenant des ingrédients naturels ayant des propriétés antioxydantes. Le marché Asie-Pacifique se caractérise par la forte présence d’acteurs tels que Dairy Chem Inc,

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des arômes laitiers

L’épidémie de COVID-19 affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’alimentation et les boissons font partie des industries importantes qui souffrent de graves perturbations telles que les restrictions sur la chaîne d’approvisionnement et la fermeture des usines de production. La fermeture de différentes usines et usines dans divers pays perturbe les chaînes d’approvisionnement mondiales et a un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de biens multiples. Diverses entreprises ont déjà annoncé des retards possibles dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits.

Aperçu du marché

Les arômes laitiers sont transformés et fabriqués à partir de différents produits laitiers tels que le beurre, le lait, le fromage, la crème, le yaourt et autres. Ces arômes sont spécialement conçus dans le but de rehausser la saveur et l’intensité des produits laitiers. Les saveurs laitières offrent une gamme de saveurs comme le beurre, le fromage, la crème ainsi que d’autres saveurs sucrées et salées. Les consommateurs les demandent de plus en plus avec certains produits laitiers de spécialité comme la feta et le yaourt aromatisé. Les fabricants, avec l’aide de ces arômes laitiers, peuvent offrir à leurs consommateurs un profil de goût complet avec une saveur authentique et alléchante et cela à des coûts de fabrication réduits, ce qui est un moteur pour le marché des arômes laitiers. Les acteurs clés du marché des arômes laitiers tels que Synergy Flavors, International Flavors & Fragrances,

Informations sur les formulaires

Sur la base de la forme, le marché des arômes laitiers est segmenté en liquide, poudre et pâte. Le segment liquide représentait la plus grande part de marché en 2018. Une grande variété de saveurs laitières sous forme liquide est disponible sur le marché. Le beurre fondu est utilisé dans la formation de ghee, également connu sous le nom de beurre clarifié, qui est ensuite utilisé comme arôme dans différents types d’aliments. Il ajoute non seulement des saveurs, mais aide également à réduire le cholestérol malsain et à améliorer la mémoire. Le beurre liquide sert d’ingrédient utile pour tremper les fruits de mer et pour faire de la hollandaise et d’autres types de sauces. Le beurre sous forme liquide peut être conservé au réfrigérateur pendant des mois. Le lait de guimauve au chocolat, le lait de cerise et le lait de menthe poivrée sont quelques-unes des saveurs de lait qui possèdent des goûts appétissants et sont consommées par des personnes du monde entier. La forme liquide des arômes laitiers est disponible sur le marché en bouteilles et en tubes avec leurs dates de fabrication et de péremption mentionnées sur les étiquettes. Dans les boissons, les produits laitiers sont principalement utilisés sous forme liquide car ils peuvent se mélanger facilement dans la matrice de la boisson et rester stables tout au long du processus.

Marché des saveurs laitières – par type de saveur

Beurre

Fromage

Crème

Yaourt

Lait

Autres

Marché des saveurs laitières – par forme

Pâte de

poudre liquide

Marché des arômes laitiers – par application

Boulangerie

Confiserie

Soupes et sauces

Boissons

Produits laitiers

Autres

