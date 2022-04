Le marché des arômes artificiels atteindra 15,20 milliards de dollars d’ici 2027

La taille du marché mondial des arômes artificiels devrait atteindre 15,20 milliards USD contre 9,27 milliards USD en 2019, avec un TCAC de 5,3 % jusqu’en 2027. L’augmentation de la demande des consommateurs pour les aliments et boissons aromatisés exotiques devrait stimuler la croissance du marché mondial des arômes artificiels.

Les arômes artificiels sont fabriqués synthétiquement dans des laboratoires, mais sont fabriqués de manière à avoir un goût et une odeur similaires à ceux de l’ingrédient naturel. Les fabricants s’assurent que la saveur synthétique reproduit bien l’arôme et le goût du véritable ingrédient dans le produit alimentaire ou la boisson finale. Comme les arômes artificiels sont fabriqués en laboratoire, ils sont régis et étiquetés par des organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et autres. Ces agences assurent la sécurité des substances aromatisantes artificielles destinées à la consommation humaine.

L’évolution des modes de vie avec la mondialisation rapide et les tendances à l’urbanisation alimenteront la demande de variété d’aliments et de boissons, ce qui, à son tour, créera des opportunités lucratives pour la croissance du marché mondial des arômes artificiels. De plus, l’augmentation de la consommation d’articles de restauration rapide, les progrès considérables dans les substances aromatisantes synthétiques, ainsi que la croissance exponentielle de l’industrie F&B dans la région Asie-Pacifique favoriseront la part de marché des arômes artificiels jusqu’en 2027.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Sur la base du type, le segment des odeurs aromatisantes représentait 38,8 % de la part des revenus du marché mondial des arômes artificiels en 2019 et devrait afficher un taux de croissance de 5,2 % jusqu’en 2027.

On estime que le segment de contenu en arômes mélangés présente un TCAC de 4,5 % sur la période d’analyse.

Sur la base de la forme, on estime que le segment liquide représente la plus grande part du marché des arômes artificiels, avec un TCAC de 5,4 % jusqu’en 2027.

Sur la base des candidatures, le segment des produits laitiers et des boissons représentait la majorité des parts de l’industrie des arômes artificiels en 2019 et devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 6 % jusqu’en 2027.

Le segment de la viande devrait connaître un taux de croissance de 5,9 % sur la période d’analyse.

Sur la base de l’utilisation finale, le segment des arômes artificiels comestibles a généré une importante génération de revenus en 2019 et devrait croître à un TCAC de 5,4 % jusqu’en 2027.

Dans le paysage régional , on estime que l’Europe enregistrera un TCAC de 4,7 % jusqu’en 2027 en raison de l’inflation de la demande de nutraceutiques aromatisés et de compléments alimentaires dans la région. De plus, la présence importante d’acteurs clés de l’industrie en Suisse et en France aura un impact positif sur la croissance du marché régional.

On estime que l’Amérique du Nord représente 25,7 % des parts du marché des arômes artificiels, enregistrant un TCAC de 5,8 % sur la période d’analyse. La croissance robuste peut être attribuée à la présence d’acteurs clés de l’industrie, ainsi qu’à la consommation massive de restauration rapide dans la région.

Les principaux acteurs du marché mondial des arômes artificiels sont International Flavors & Fragrances, Firmenich SA, Givaudan, Frutarom Industries Ltd., Robertet Group, T. Hasegawa Co., Ltd., Symrise AG, Takasago International Corporation, MANE et Robertet Group, parmi lesquels autres.

Les acteurs de l’industrie adoptent plusieurs stratégies telles que les acquisitions, les fusions, les collaborations, le développement de nouveaux produits et l’expansion des capacités, soutenant ainsi la croissance globale du marché. De plus, la hausse des investissements des principaux acteurs de l’industrie pour les activités de R&D renforcera encore la croissance du marché au cours de la période d’analyse.

En février 2020, l’un des principaux fabricants mondiaux de parfums et d’arômes, Iberchem SA, a acquis deux sociétés d’arômes, à savoir Duomei et Flavor Inn Corporation, basées respectivement en Chine et en Malaisie. L’acquisition a mieux positionné Iberchem pour étendre sa présence en Asie.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des arômes artificiels en fonction des applications, du facteur de forme, du type, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des applications (Revenus : Milliards USD ; Volume : Kilotonnes ; 2017-2027)

Produits laitiers et boissons

Médecine

Confiseries & Snacks

Viandes

Autres

Perspectives du facteur de forme (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : kilotonnes ; 2017-2027)

Liquide

Poudre

Type Outlook (Revenus : Milliards USD ; Volume : Kilotonnes ; 2017-2027)

Goûts aromatisants

Arôme Odeur

Couleurs aromatisantes

Contenu d’arômes mélangés

Perspectives d’utilisation finale (Revenu : milliards USD ; volume : kilotonnes ; 2017-2027)

Comestible

Non comestible

Perspectives régionales (Revenus : Milliards USD ; Volume : Kilotonnes ; 2017-2027)

Amérique du Nord NOUS

L’Europe  ROYAUME-UNI France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

AEM

Amérique latine Brésil



Questions clés auxquelles répond le rapport

À quel rythme le marché Arômes artificiels va-t-il croître? Quelle sera la valeur du marché en 2027 ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Arômes artificiels?

Quelle est la principale région qui ajoute à la valorisation boursière la plus élevée sur ce marché ?

Quelles sont les stratégies adoptées par les grands acteurs de l’industrie ?

Qui sont les principaux acteurs du marché Arômes artificiels dans différents secteurs?

