Le marché des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique est prêt à connaître une croissance étonnante avec des revenus de 13,30 millions de dollars américains d’ici 2027 et un TCAC de 7,0% | Aperçu du marché des entreprises

Le marché des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 13,30 millions de dollars US d’ici 2027, contre 7,73 millions de dollars US en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 7,0% de 2020 à 2027. Les armoires de biosécurité sont des dispositifs efficaces qui sont utilisé pour contrôler la contamination dans les laboratoires traitant des agents infectieux. Les thèses agissent comme une barrière principale pour restreindre l’échappement des aérosols biologiques dans l’environnement du laboratoire. Les armoires de biosécurité sont généralement classées en trois types qui incluent les armoires de classe I, les armoires de classe II et les armoires de classe III.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché comprennent le développement d’installations de recherche et d’infrastructure dans la région et la sensibilisation accrue aux avantages offerts par les armoires de biosécurité. De plus, les investissements croissants pour la recherche et le développement ainsi que pour le développement de vaccins devraient offrir des opportunités lucratives pour le marché des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision. Cependant, le coût élevé impliqué dans l’installation et la maintenance des enceintes de biosécurité est susceptible d’avoir un impact négatif sur la croissance du marché. Il existe des réglementations et des directives spécifiques imposées par les autorités médicales de chaque région qui recommandent l’utilisation d’un type approprié d’enceinte de biosécurité pour mettre en œuvre des protocoles en fonction des niveaux de risque impliqués.

Le rapport de recherche sur les armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique prend également en compte l’analyse du marché et intègre des caractérisations, des définitions et des applications. En outre, il contient une enquête complète sur divers angles, par exemple, les ouvertures, les limites, les moteurs, les défis et les dangers, et les principaux secteurs d’activité miniatures. De plus, le rapport isole le marché des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique en fonction de quelques parties et sous-sections ainsi que des modèles de développement des figures passés, actuels et imaginables pour chaque fragment et sous-parties enveloppés dans le rapport.

Groupe d'entreprises Esco

Groupe d’entreprises Esco

Thermo Fisher Scientific Inc.

Azbil Telstar

boulanger

NuAire Inc.

Par type

Classe I

Classe II

Classe III

Par utilisateur final

Laboratoires de diagnostic et d’essai

Institutions académiques et de recherche

Entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques

Autres utilisateurs finaux

Par pays

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Émirats arabes unis

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Le marché des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique comprend 15 chapitres clés :

Partie 1, aperçu de l’industrie du marché des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique ;

Section 2, Classification, spécifications et définition du segment de marché des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique par régions ;

Partie 3, Fournisseurs de l’industrie, Processus de fabrication et structure des coûts, Structure de la chaîne, Matière première ;

Partie 4, Information spécialisée et analyse des usines de fabrication des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique, taux de production limite et commerciale, distribution des usines de fabrication, état de la R&D et Analyse des sources d’innovation ;

Partie 5, Étude de marché complète, analyse de la capacité, des ventes et des prix de vente avec le segment de l’entreprise ;

Partie 6, Analyse du marché régional qui contient les États-Unis, l’Europe, l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée et Taïwan ;

Parties 7 et 8, analyse du marché des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique par les principaux fabricants, analyse du marché du segment des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique (par type) et (par application);

Partie 9, analyse des tendances du marché régional, tendance du marché par type de produit et par application :

Partie 10 et 11, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce ;

Section 12, Analyse des acheteurs de l’industrie des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique ;

Section 13, Résultats de la recherche/Conclusion, Moyen-Orient et Afrique, canaux de négociation des armoires de biosécurité, examen des courtiers, des grossistes et des vendeurs ;

Parties 14 et 15, annexe et source d’informations du marché des armoires de biosécurité au Moyen-Orient et en Afrique.

