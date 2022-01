Le marché des Armes à Feu de Sport Prévoit des Avantages et des opportunités d’affaires pour 2028 par les principaux acteurs -DICK’S Sporting Goods, American Outdoor Brands, Beretta, BROWNING INTERNATIONAL SA, Colt’s Manufacturing Company

Le marché des armes de sport devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,04% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des armes à feu de sport fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’urbanisation rapide intensifie la croissance du marché des armes de sport.

Les armes de sport désignent les armes à feu non létales largement utilisées à des fins de compétition ou de loisirs. Il est utilisé pour réduire les risques de blessures. Les armes de sport sont utilisées dans divers sports récréatifs tels que le tir au skeet, le paintball, le tir à la cible.

L’augmentation du nombre de sports récréatifs à travers le monde constitue l’un des principaux facteurs de croissance du marché des armes de sport. L’augmentation de la demande d’armes de sport en raison de l’encouragement croissant à participer à des événements de jeux paralympiques et l’augmentation de la popularité des sports de tir parmi les personnes paralysées accélèrent la croissance du marché.

Le rapport sur le marché des armes de sport présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – DICK’S Sporting Goods, American Outdoor Brands, Beretta, BROWNING INTERNATIONAL SA, Colt’s Manufacturing Company, LLC, Crosman Corporation, Howa Machinery, Ltd., Miroku Firearms Mfg. Co., GLOCK, Inc., OF Mossberg & Sons, Inc., HATSAN, Remington Arms Company, LLC, Savage, Shaoxing Snowpeak Air Gun Factory, SIG SAUER, Sturm, Ruger & Co., Inc., TAURUS INTERNATIONAL MANUFACTURING

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des armes à feu, catégorise la taille du marché mondial des armes à feu (valeur et volume), les revenus (en millions de dollars), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des armes de sport par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type d’arme (fusil, armes de poing, fusil de chasse, autres), type de métal (cuivre, étain, zinc, autres), application (tir de compétition, loisirs, chasse, autres), canal de distribution (en ligne, hors ligne)

