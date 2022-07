Le marché des apprêts d’emballage assistera à une expansion généralisée de 2022 à 2030

Au fil des ans, les primaires d’emballage ont trouvé leur place dans de nombreux secteurs d’utilisation finale, notamment les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, les biens électroniques de consommation durables, les cosmétiques et les soins personnels, ainsi que les emballages de produits automobiles et connexes. Les raisons qui facilitent la pénétration du produit sur le marché sont ses caractéristiques importantes telles qu’une meilleure surface pour l’adhérence de l’encre, lors de l’impression, une finition haut de gamme – brillante, mate ou satinée, d’excellentes propriétés de résistance à l’humidité, etc. L’emballage personnalisé est apparu comme une sélection ultime dans divers secteurs d’utilisation finale de l’industrie de l’emballage des marchandises. Les propriétaires de marques cherchent à attirer les acheteurs en posant des articles placés sur des finitions d’impression luxueuses et brillantes, et les revêtements d’emballage sont considérés comme une technique pour y parvenir.

La pandémie de COVID-19 est susceptible d’ajouter des défis économiques aux fabricants de primaires d’emballage dans diverses régions. Malgré une demande massive de différents types de revêtements pour la transformation des emballages, les fabricants sont confrontés à de nombreux défis en termes de fonds de roulement limités, de chaîne d’approvisionnement des produits perturbée et d’émergence de la deuxième vague de la pandémie en 2021. Cependant, le secteur des revêtements de canettes en aluminium continue être une entreprise vitale, principalement pour les produits alimentaires et les boissons. L’inspection détaillée du marché a révélé que même avant la pandémie de COVID-19, la demande d’emballages métalliques avait augmenté à un rythme constant, bien qu’à un niveau inférieur à celui de tous les autres emballages. Le confinement en Amérique du Nord et dans les pays européens a provoqué une augmentation de la demande de boîtes de conserve, les clients s’approvisionnant en produits alimentaires en conserve. La demande de canettes de boisson a également augmenté à mesure que les buveurs s’éloignent des bars et des pubs pour boire à domicile socialement isolés. Cela a probablement ajouté de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché.

Les apprêts d’emballage sont des revêtements à base d’eau, à base de solvant ou de cire et poly qui sont généralement utilisés pour maximiser l’efficacité de l’impression haut de gamme, assurer le contrôle du glissement, l’anti-blocage, la résistance à l’humidité et la libération. Les revêtements à base de solvant et poly offrent des finitions d’impression constantes de haute qualité ainsi qu’une protection pour une large gamme d’applications. Les fabricants de solutions d’apprêt d’emballage servent presque toutes les utilisations finales dans les industries de l’alimentation, des boissons, des cosmétiques et des soins personnels et pharmaceutiques, entre autres.

Le marché des primaires d’emballage devrait être tiré par une croissance remarquable de la consommation et de la production, résultant du développement rapide de la vente au détail et du commerce électronique dans diverses régions du monde.

Le marché mondial des apprêts d’emballage devrait enregistrer une croissance à un TCAC de XX% sur la période de prévision 2022 à 2030. Les apprêts d’emballage ajoutent une stabilité dimensionnelle supérieure et une meilleure surface pour l’impression haut de gamme dans les films et le papier, augmentant ainsi la consommation à l’échelle mondiale. niveau. Cela a entraîné une demande importante d’amorces d’emballage à l’échelle mondiale.

Les entreprises du marché des primaires d’emballage innovent dans les revêtements à base d’eau. Aqua Based Technologies – un fabricant de revêtements et d’apprêts à base d’eau sans danger pour l’environnement acquiert une reconnaissance pour ses apprêts de stratification par extrusion les plus performants tels que Aquaforte® 108W et Polaqua® 710. Les fabricants augmentent la disponibilité d’apprêts compatibles avec la feuille d’aluminium. Ils renforcent les efforts de R&D pour augmenter la force de liaison des primaires de stratification qui adhèrent aux films et aux métaux avec seulement de petites quantités d’application.

Des apprêts de stratification par extrusion à base d’eau sont en cours de développement pour être utilisés pour les films PE et PP, les feuilles et le papier, et d’autres substrats acceptants. Les acteurs du marché des apprêts d’emballage multiplient les applications de ces apprêts pour l’industrie de l’emballage flexible en constante expansion.

Les applications de métallisation permanente ont alimenté la demande de primaires d’emballage. Chemline – un fabricant indien d’adhésifs et de revêtements haut de gamme élargit son portefeuille de produits dans les revêtements d’apprêt destinés au PET (polyéthylène téréphtalate) et au papier pour la métallisation permanente. Les fabricants du marché des apprêts d’emballage produisent des revêtements d’apprêt qui permettent aux films MET-PET (polyester métallisé) d’imprimer de l’encre UV (ultraviolet) sur leur surface.

Les innovations dans les apprêts d’impression pour les couvercles de yaourt en aluminium pour la résistance à la chaleur et aux produits chimiques contribuent à la croissance du marché des apprêts d’emballage. Les entreprises expérimentent de nombreux additifs pour améliorer la qualité d’impression des apprêts. Michelman gagne en popularité pour le développement de revêtements multifonctionnels qui remplacent les structures multicouches non recyclables, complexes et coûteuses.

En termes d’apprêt, les revêtements à base de solvant restent un segment de premier plan sur le marché mondial. On estime que le segment détiendra environ 3/5ème de la part de marché au cours de la période de prévision.

Les convertisseurs de film, d’aluminium et de papier sont les principaux utilisateurs finaux d’apprêts d’emballage. Les revêtements à base de solvant et poly jouent un rôle important dans les étapes de conversion afin de maintenir les exigences de l’application d’utilisation finale telles que l’apparence attrayante de l’emballage, la finition élevée du produit, la préservation des propriétés de barrière, etc. Le segment devrait détenir XX % de part de marché d’ici la fin de 2021.

L’Asie-Pacifique devrait représenter environ XX % de la part de la valeur du marché mondial d’ici 2030 et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. La région a une forte pénétration des revêtements à base de solvants et devrait enregistrer un TCAC de XX % au cours de la période de prévision.

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, le prix mondial des fabricants et les ventes des fabricants au cours de la période de prévision de 2017 à 2019.

Les analystes ont fourni une analyse complète du paysage concurrentiel du marché mondial des apprêts d’emballage avec la structure du marché de l’entreprise et l’analyse des parts de marché des principaux acteurs. Les tendances et développements innovants, les fusions et acquisitions, le portefeuille de produits et l’innovation de nouveaux produits devraient fournir une vue d’ensemble du marché, fournissant finalement aux lecteurs une mesure précise des développements actuels du marché, des stratégies commerciales et des principales données financières.

Les principaux fabricants et leurs revenus, les répartitions en pourcentage, les parts de marché, les taux de croissance et les répartitions des marchés de produits sont déterminés par des sources secondaires et vérifiés par les sources primaires.

Des approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché mondial pour l’entreprise, la division régionale, le type de produit et l’application (utilisateurs finaux) et d’autres segments.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des apprêts pour emballages sont The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc., Axalta Coating Systems, ACTEGA Terra GmbH, Akzo Nobel NV, DIC Corporation, BASF SE, Aqua Based Technologies, National Paints Factories. Co. Ltd., KANGNAM JEVISCO CO., LTD., Paramelt BV, Michelman, Inc., Mica Corporation, S-One Holdings Corporation et Coim Group, entre autres.

Segmentation du marché mondial des apprêts d’emballage

Marché des amorces d’emballage par Primer

Revêtements à base d’eau

Revêtements à base de solvant

Autres revêtements (revêtement de cire et revêtement poly)

Marché des apprêts d’emballage par application

Cinéastes (étape de pré-conversion)

Fabricants d’aluminium (étape de pré-conversion)

Machines à papier et revêtements (étape de pré-conversion)

Conversion de film, d’aluminium et de papier (étape de conversion = laminage)

Marché des apprêts d’emballage par région

Amérique du Nord

Amérique latine

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Ce rapport se concentre sur le marché des apprêts d’emballage et comprend des informations cruciales sur la part de marché, la taille du marché et le taux de croissance pour la période de prévision 2021 à 2030 au niveau mondial, au niveau régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché des apprêts d’emballage en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir. L’étude met en évidence une analyse approfondie des principaux moteurs du marché, des contraintes et des défis pour aider les propriétaires d’entreprise, les fournisseurs et le personnel marketing à planifier des stratégies efficaces pour la période de prévision. Cela aidera l’entreprise et les fabricants à dominer le marché et à acquérir une position de premier plan à l’avenir. Le rapport présente également des informations vitales sous forme de représentation graphique sur des facteurs tels que des tableaux, des graphiques et des statistiques.

La recherche effectue non seulement des prévisions en termes de valeur, mais évalue également le marché sur la base de paramètres essentiels, tels que la croissance d’une année sur l’autre (YoY). Cela aide les fournisseurs à reconnaître les opportunités futures ainsi que la prévisibilité du marché.

Afin de comprendre et d’évaluer les opportunités sur ce marché, le rapport est catégoriquement divisé en cinq sections clés sur la base des segments. Le rapport analyse le marché mondial en termes de valeur (USD dollers) et de volume (millions d’unités).

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par tous les segments. Cette étude fournit des informations sur la croissance et les revenus au cours de la période historique et prévisionnelle de 2017 à 2030. Chaque segment est subdivisé en plusieurs sous-segments qui sont analysés en profondeur par des experts pour offrir des informations précieuses aux acheteurs et aux acteurs du marché. Comprendre les segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché.