Le marché des applications médicales mobiles devrait connaître une croissance notable d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des applications médicales mobiles affichera un TCAC d’environ 27,40% pour la période de prévision 2021-2028.

Les principaux acteurs qui dominent le marché dans le monde sont :

Medtronic

SAMSUNG

Koninklijke Philips N.V.

iHealth Labs Inc

Propriété intellectuelle d’AT&T

Allscripts Santé, LLC

Qualcomm Technologies, Inc

Cerner Corporation

Doximity, Inc

Santé Évolutive, Inc

Soins de santé parfaits

Assurance Oscar

Zeste Santé

athenahealth, Inc

Société OMRON

Nokia

Systèmes Cisco, Inc

TECHNOLOGIES D’AÉRODROME, INC

BioTelemetry, Inc

AliveCor, Inc

Segmentation du marché des applications médicales mobiles :

Par produit (Epocrates, Medscape Mobile, iRadiology, Nursing Central, Care360 Mobile, STAT ICD-9 LITE, Netter\’s Atlas of Human Anatomy and EMR Apps)

Par catégorie (applications de gestion des soins, applications de surveillance médicale, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments et autres)

Par type (applications pour appareils non médicaux, applications pour appareils médicaux connectés et applications médicales pour appareils intégrés)

Par application (glucomètres, moniteurs ECG, tensiomètres, oxymètres de pouls, applications de santé neurologique et mentale, applications de surveillance de l’apnée du sommeil, applications de remise en forme, applications de référence médicale, applications de bien-être, applications de nutrition, applications de dossier de santé personnel, applications de gestion des maladies chroniques , applications de diagnostic, applications de surveillance à distance, applications de rappel et d’alerte, applications de consultation et de conformité, applications de fertilité, applications de grossesse et autres applications)

Par segments thérapeutiques (cardiovasculaire, diabète, respiratoire, neurologie et autres)

Par utilisateur final (prestataires de soins de santé et payeurs de soins de santé)

Quelques points majeurs de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché des applications médicales mobiles, segmentation du marché, aperçu du marché, étude de recherche, portée de la recherche, opportunités et actualités et politiques de l’industrie.

Chapitre 2: Analyse de la chaîne industrielle des applications médicales mobiles, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse des processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3 : Analyse de la valeur, prévisions de la valeur de la production, taux de croissance et analyse des prix par type d’applications médicales mobiles.

Chapitre 4 : Caractéristiques en aval, consommation et part de marché par application des applications médicales mobiles.

Chapitre 5: Volume de production, prix, marge brute et revenus ($) des applications médicales mobiles par régions.

Chapitre 6 : Production, consommation, exportation et importation d’applications médicales mobiles par régions.

Chapitre 7: État du marché des applications médicales mobiles et analyse SWOT par régions.

Analyse au niveau du pays du marché des applications médicales mobiles :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

