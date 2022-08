Le marché des applications médicales mobiles atteindra 38,47 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec un TCAC de 27,90 %

Les applications de santé mobile, également connues sous le nom de m-Health, font référence au type d’applications utilisées pour gérer l’expérience du patient en général. Ces applications mobiles de santé utilisent une analyse de données sophistiquée et une technologie mobile pour fournir des soins optimaux à faible coût à partir d’un emplacement pratique. Ces dernières années, les applications médicales mobiles sont devenues l’un des besoins importants dans le monde entier. Tirez parti des appareils connectés et des applications médicales pour gérer les maladies chroniques. Les applications médicales collectent et suivent les données relatives à la santé d’un individu pour améliorer sa santé globale.

Le marché mondial des applications médicales mobiles est évalué à 5,37 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 38,47 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 27,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des applications médicales mobiles

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

pénétration d’internet

La pénétration mondiale de l’Internet haut débit est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des applications médicales mobiles.

Investissement du gouvernement dans l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement fédéral pour favoriser l’adoption d’applications de santé personnelles a encore eu un impact sur le marché.

Adoptez la technologie intelligente

La forte adoption des appareils portables, de l’analyse des mégadonnées et de l’IoT (Internet des objets) dans le secteur de la santé a accéléré la croissance du marché.

Conformité

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations en matière de soins de santé a accru la demande pour ces solutions.

En outre, les progrès de l’infrastructure de santé, la disponibilité de fonctionnalités dynamiques dans la conception des régimes de prestations de santé, l’augmentation du revenu disponible et les progrès de l’infrastructure de santé ont tous un impact positif sur le marché des applications médicales mobiles.

Chance

De plus, la prolifération des smartphones offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’utilisation de solutions mHealth dans les établissements médicaux ambulatoires augmentera encore le taux de croissance futur du marché des applications médicales mobiles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des applications de santé mobiles sont

Apple Inc. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Samsung (Corée du Sud)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

iHealth Labs Inc (États-Unis)

Propriété intellectuelle d’AT&T. (nous)

Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis)

Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)

Senna Corporation. (nous)

Doximity, Inc. (San Francisco)

Evolent Health, Inc. (États-Unis)

Oscar Insurance (États-Unis)

Passionné de santé (États-Unis)

athenahealth, Inc. (États-Unis)

Omron Corporation (Japon)

Nokia (Finlande)

Cisco Systems (États-Unis)

AIRTRIP TECHNOLOGIES, INC. (États-Unis)

BioTélémétrie, Inc. (États-Unis)

AliveCor, Inc. (États-Unis)

Étendue du marché mondial des applications de santé mobiles et taille du marché

Le marché des applications médicales mobiles est segmenté en fonction du produit, de la catégorie, du type, de l’application, du segment thérapeutique et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

Épocrate

Vue médicale Mobile

radiologie

Centre de soins infirmiers

Mobile Care360

STAT ICD-9 LITE

Atlas d’anatomie humaine de Nate

Demande de dossier médical électronique

Par produit, le marché mondial des applications médicales mobiles est segmenté en epocrates, medscape mobile, radiologie, centre de soins infirmiers, care360 mobile, STAT ICD-9 LITE, atlas d’anatomie humaine de Netter et applications EMR.

Catégorie

Applications de gestion des soins infirmiers

Application de suivi médical

Applications de santé et de bien-être

Applications pour la santé des femmes

Applications de gestion des médicaments

autre

Sur la base de la catégorie, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en applications de gestion des soins, applications de surveillance médicale, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments, etc.

taper

Applications d’appareils non médicaux

Application Dispositif Médical Connecté

Application médicale intégrée à l’appareil

Sur la base du type, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en applications d’appareils non médicaux, applications d’appareils médicaux connectés et applications médicales d’appareils intégrés.

application

lecteur de glycémie

Moniteur ECG

sphygmomanomètre

oxymètre de pouls

Applications neuro et santé mentale

Application de surveillance de l’apnée du sommeil

Application de fitness, application de référence médicale

application de santé

Application de nutrition, application de dossier de santé personnel

Application de gestion des maladies chroniques

Application diagnostique

Application de télésurveillance

Rappels et applications de rappel

Applications de conseil et de conformité

Applications de fertilité

application de grossesse

autres applications

Sur la base de l’application, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en lecteurs de glycémie, moniteurs ECG, tensiomètres, oxymètres de pouls, applications de santé neurologique et mentale, applications de surveillance de l’apnée du sommeil, applications de fitness, applications de référence médicale, applications de santé, nutrition Applications, applications de dossiers de santé personnels, applications de gestion des maladies chroniques, applications de diagnostic, applications de surveillance à distance, applications de rappels et d’alertes, applications de conseil et de conformité, applications de fertilité, programmes d’applications de grossesse et autres applications.

Partie traitement

cardiovasculaire

Diabète

respirer

Neurologie

autre

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en cardiovasculaire, diabète, respiratoire, neurologie et autres.

utilisateur final

établissement de soins de santé

payeur de soins de santé

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des applications médicales mobiles est segmenté en fournisseurs de soins de santé et payeurs de soins de santé.

Analyse / aperçus régionaux du marché des applications de santé mobiles

Le marché des applications de santé mobiles est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, catégorie, type, application, domaine thérapeutique et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des applications de santé mobiles sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) partie, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des applications médicales mobiles en raison de la croissance rapide de l’utilisation des smartphones et du développement des réseaux de couverture dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la pénétration des smartphones et de l’augmentation du nombre d’internautes dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

