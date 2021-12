Le marché des applications de processus intelligents pour soutenir la croissance au cours de la période de prévision 2021-2027 // Samsung Electronics Co., Ltd., Affichage Cie. d’atterrisseur., Ltd., Molex, SARL, Groupe Agfa-Gevaert, Centre de Recherche de Palo Alto Incorporated

Une application de processus intelligent est un logiciel conçu pour soutenir les efforts de gestion des processus métier d’une organisation de manière collaborative. Le terme application de processus intelligent a été inventé par les analystes de Forrester Research Inc. Capacités de capture, de sortie de documents et de gestion de documents. Une application de processus est une application personnalisée qui inclut des formulaires, des flux de travail et des rapports qui automatisent un processus spécifique. Ces applications sont généralement construites à l’aide d’outils de développement à faible code qui accélèrent la conception et la mise en œuvre et peuvent être utilisées par des non-développeurs.

Le marché des applications de processus Intelligents était évalué à 36,19 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 79,79 milliards de dollars d’ici 2027, soit un TCAC de +13 % de 2021 à 2027.

Un processus métier est intelligent lorsqu’il permet des excursions contrôlées loin de ce qui serait autrement une séquence rigide d’étapes. Un processus intelligent suit les principes du BPM, mais encourage également l’innovation. Une application est un programme avec lequel vous interagissez sur le bureau. C’est ce que vous passez presque tout votre temps à utiliser sur l’ordinateur. Internet Explorer, Microsoft Word, iTunes, skype – sont toutes des applications.

Acteurs Clés

* Samsung Electronics Co., Ltd.

* Lg Affichage Co., Ltd.

* Molex, LLC

* Groupe Agfa-Gevaert

* Centre de Recherche de Palo Alto Incorporated (Parc)

* Nissha Co., Ltd.

• Dupont

* Basf

* Novacentrix

* E Ink Holdings Inc.

La demande mondiale pour l’électronique imprimée augmente en raison de l’augmentation des applications de l’électronique imprimée dans l’environnement IoT. Divers capteurs, étiquettes intelligentes, enregistreurs et étiquettes RFID peuvent être fabriqués à faible coût en utilisant des composants électroniques imprimés.

En outre, la croissance du marché de l’électronique imprimée peut être attribuée à la demande mondiale accrue d’appareils miniaturisés, aux progrès technologiques en cours dans les appareils électroniques et à la disponibilité d’appareils électroniques portables pour les applications d’emballage, d’automobile et de santé.

Dynamique du Marché

Pilote

* Demande accrue de Produits d’Applications de Processus Intelligents dans l’Automobile et le Transport

* Croissance de l’industrie des Applications de Processus Intelligents

* Adoption accrue de l’IoT par les industries d’utilisation finale

* Avantages de coûts significatifs Offerts par l’électronique Imprimée

Retenue

Occasion

* Nouvelles applications prometteuses des Applications de Processus Intelligents dans les Soins de Santé

* Emballage Intelligent pour Créer des Opportunités de Croissance Lucratives pour les Applications de Processus Intelligents

* Utilisation d’applications de Processus Intelligentes pour réduire les interférences électromagnétiques Associées à la technologie 5G

Défi

* Connaissance insuffisante du Choix des Matériaux et de la Conception Appropriés pour les Applications de Construction Intelligente

* Commercialisation de l’Électronique Imprimée à base de Graphène

* Tendances/Perturbations Impactant l’Activité des Acteurs du Marché et des Fournisseurs de Matières Premières

* Changement de revenus et nouvelles Poches de revenus pour les acteurs du Marché de l’électronique Imprimée

Analyse Technologique

* Technologies Complémentaires

* Diodes Électroluminescentes Organiques Matricielles (Amoled)

* Technologies adjacentes

* Lithographie Douce

Table des Matières:

Chapitre 1 : Marché Mondial des Applications de Processus Intelligents Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du marché Mondial des Applications de Processus Intelligents

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10 : Tendance de développement du marché des Applications de Processus intelligents 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

