Le marché des applications de parcomètres enregistrera un TCAC de 18,7 % de 2021 à 2028

Le marché des applications de parcomètres devrait passer de 62,2 millions de dollars US en 2021 à 234,2 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 18,7 % de 2021 à 2028.

La congestion croissante du trafic due à l’augmentation du nombre de véhicules stimule la croissance du marché des applications de parcomètres. Ces horodateurs sont traditionnellement installés dans les parkings publics pour gérer le trafic et assurer une disponibilité aisée des places de stationnement pour les visiteurs. De nos jours, les progrès technologiques dans les systèmes de gestion du stationnement, tels que l’Internet des objets (IoT) et les paiements électroniques basés sur des applications, améliorent l’expérience des consommateurs et stimulent l’adoption des applications de parcmètre. De plus, la demande croissante de véhicules électriques encourage les autorités municipales à déployer des stations de stationnement intelligentes dotées d’une connectivité améliorée aux technologies modernes. L’accès aux données de stationnement en temps réel permettrait aux conducteurs de gagner du temps pour trouver une place de stationnement, tout en réduisant les embouteillages.

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché des applications de parcmètres sur https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00025549/

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : IEM SA, INRIX, Inc., ParkMate, Parkopedia, Arrive (ParkWhiz), ParkMobile, LLC, PASSPORT LABS, INC., Flowbird, PayByPhone, EasyPark

Le marché des applications de parcmètres est segmenté en fonction de la plate-forme, de l’utilisateur final et de la géographie. Ces applications sont basées sur les plateformes iOS et Android. Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial des applications de parcmètres est segmenté en particuliers et en entreprises. En termes géographiques, le marché des applications de parcmètres est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Quelques-unes des principales entreprises opérant dans l’industrie des applications de parcmètres sont IEM SA ; INRIX, Inc. ; ParkMate ; Parkopédia; Arrivée (ParkWhiz); ParkMobile, LLC ; PASSEPORT LABS, INC. ; Flowbird ; PayByPhone ; et Easy Park.

To Speak analyste sur le rapport de recherche sur la croissance du marché des applications de parcmètres à https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00025549

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des applications de parcmètres

La pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations dans les industries du stationnement en raison des restrictions sur les déplacements interurbains et les opérations de bureau. Une forte baisse de la croissance des utilisateurs de stationnement en raison de la pandémie a retardé ou reporté l’investissement prévu pour la gestion du stationnement, ce qui a limité la croissance du marché des applications de parcomètres. Cependant, l’importance des paiements numériques dans les parcmètres et l’exigence de solutions de paiement de stationnement sans contact ont augmenté dans le contexte de la pandémie, créant ainsi des opportunités de croissance lucratives pour les acteurs du marché des applications de parcmètres.

Commandez une copie de cette étude de marché sur les applications de parcmètres sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00025549/

À propos de nous :

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876