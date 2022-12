Le marché des applications de fitness par produit, par type, par application et croît à un TCAC de 26,1 % d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les applications de fitness est créé en menant une étude systématique, objective et exhaustive des détails liés à plusieurs sujets dans le domaine du marketing. Ce rapport de marché analyse véritablement le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives futures en prenant en considération de nombreux aspects de l’industrie. Sans oublier que diverses étapes de collecte, d’analyse et d’enregistrement des données et des informations ont été utilisées pour générer le rapport.

Il aide à ajuster la production en fonction des conditions de la demande sur le marché, ce qui évite le gaspillage de marchandises. En outre, ce rapport de recherche marketing aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes des consommateurs, leurs préférences d’achat, leurs attitudes et leurs goûts changeants concernant le produit spécifique.

Le marché mondial des applications de fitness devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 25,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 27 646,95 USD millions d’ici 2028. Le marché mondial des applications de fitness connaît une croissance considérable en raison de l’inclinaison croissante vers la forme physique et la réduction de poids, la prévalence croissante des maladies chroniques, notamment le diabète. La popularité croissante de l’utilisation de montres intelligentes et de bracelets stimule également la croissance du marché.

Scénario de marché mondial des applications de fitness

Selon Data Bridge Market Research, le marché des applications de fitness mondiales en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est Integrated Fitbit LLC, qui représente une part de marché estimée à environ 22,42 % sur le marché mondial. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant de nouveaux produits d’application de fitness.

Une application de fitness est définie comme une application qui peut être téléchargée sur des appareils intelligents, notamment des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes. Il peut être disponible sur deux plates-formes différentes, notamment les systèmes d’exploitation Android et iPhone (iOS). Selon la ressource de santé publique en ligne (Health Works Collective), plus de 97 000 applications de fitness et de santé sont disponibles sur tablettes et appareils mobiles. De plus, environ 52 % des utilisateurs de smartphones obtiennent des informations associées à la santé via leurs appareils et environ 15 % des utilisateurs ont entre 18 et 29 ans et ont installé des applications de santé. Il existe plusieurs types d’applications de fitness disponibles, notamment des applications de gestion des soins, des applications de surveillance des signes vitaux, des applications de santé et de bien-être, des applications de santé des femmes, des applications de gestion des médicaments, des applications de conseil, entre autres.

Le rapport sur le marché des applications de fitness fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Fitbit LLC, CALM et Headspace Inc. ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des applications de fitness en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis et le Canada comme leur prochain revenu de poche pour 2021.

Le marché des applications de fitness devient de plus en plus compétitif avec des entreprises comme les régions Fitbit LLC, CALM et Headspace Inc. Ce sont les principales entreprises dominantes sur le marché des applications de fitness et ont lancé de nouveaux logiciels, services et consommables sur le marché. Les nouveaux rapports d’études de marché sur les ponts de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des applications de fitness.

Développements du marché des applications de fitness

En décembre 2020, Apple a annoncé le lancement de Fitness +, qui apporte l’entraînement de style studio sur iPad, iPhone et intègre intelligemment une expérience personnalisée et immersive aux utilisateurs. Cette nouvelle application fournit des données de fréquence cardiaque et enseigne les bases du HIIT, de la force, du tronc et du yoga aux débutants. De plus, des entraînements de cyclisme et de tapis roulant sont également présentés avec cette application

En septembre 2020, Fitbit Inc. a lancé un nouveau service d’abonnement premium pour la santé et la forme physique, qui fournit aux utilisateurs un suivi du sommeil, de l’audio, des outils de relaxation et d’autres informations similaires. De plus, cette mise à niveau implique également la gamification et d’autres défis pour garder les utilisateurs motivés par leur santé et leur forme physique.

En janvier 2019, Withings a lancé Move, une collection de montres élégantes et abordables avec suivi du sommeil. Ce nouveau produit abordable lancé par Withings est le meilleur moyen de suivre le sommeil, le poids, l’activité, entre autres à l’aide de l’application Withings Health Mate

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Calme

Fitbit LLC.

Headspace Inc.

MyFitnessPal, Inc.

Strava, Inc.

« RUNTASTIC GMBH »

Freeletics GmbH

AllTrails, LLC

Lifesum AB

FITNESS22 LTD

komoot

AZUMIO

Firsthand Technology Inc.

Google

Jefit, Inc.

STRONG FITNESS PTE LTD.

ASICS DIGITAL, INC.

Groupe Leap Fitness

FITNOTES

Portée du marché mondial des applications de fitness et taille du marché

Le marché mondial des applications de fitness est classé en huit segments notables en fonction du produit, du type, de l’application, du domaine thérapeutique, du système d’exploitation, du mode d’achat, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications de gestion des soins, applications de surveillance des signes vitaux, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments, applications de conseil et autres. En 2021, les applications de santé et de bien-être devraient dominer le marché, car le mode de vie trépidant et l’émergence de COVID-19 ont conduit les gens à prendre davantage soin de leur santé, ce qui stimulera la croissance du segment.

Sur la base du type, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications connectées et en appareils intégrés. En 2021, le segment des applications connectées devrait dominer le marché en raison du vieillissement de la population, de l’évolution des modes de vie et des problèmes de santé croissants.

Sur la base de l’application, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en entraînement, suivi, jeux de fitness et autres. En 2021, le segment du suivi devrait dominer le marché car un rappel régulier stimule les niveaux de motivation et avec un tracker de fitness, on peut suivre son activité physique au quotidien.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en cardiovasculaire, dermatologie et cancer de la peau, ophtalmologie, diabète, respiratoire, audiologie, troubles du sommeil, nutrition et autres. En 2021, la nutrition devrait dominer le marché en raison de la sensibilisation croissante à une alimentation saine et de l’importance de la consommation d’une bonne nutrition.

