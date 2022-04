Le marché des applications de fitness devrait atteindre 27 646,95 millions USD et l’analyse, la taille, la part, la croissance et les tendances avec IS augmentent à un TCAC de 25,6 % d’ici 2028

Le rapport Global Fitness App Market affiche les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans le secteur par les principaux acteurs. Ce rapport d’activité met également en lumière l’analyse de la part de marché de l’entreprise et les profils d’entreprise clés qui sont les principaux aspects de l’analyse concurrentielle. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès. Une gamme d’objectifs de la recherche marketing a été prise en compte pour générer cet excellent rapport d’étude de marché.

Le marché mondial des applications de fitness devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 25,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 27 646,95 USD millions d’ici 2028. Le marché mondial des applications de fitness connaît une croissance considérable en raison de l’inclinaison croissante vers la forme physique et la réduction de poids, la prévalence croissante des maladies chroniques, notamment le diabète. La popularité croissante de l’utilisation de montres intelligentes et de bracelets stimule également la croissance du marché.

Portée du rapport :

Fitness App Market est le rapport d’étude de marché mondial le plus pertinent, unique, équitable et honorable qui est fourni aux précieux clients et clients en fonction de leurs besoins commerciaux spécifiques. Ce rapport de marché aide à découvrir les conditions et les tendances générales du marché. Outre une analyse concurrentielle des principaux acteurs, le rapport propose également une analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché, une analyse détaillée de la segmentation du marché, des développements clés sur le marché et des détails sur la méthodologie de recherche. D’excellents modèles de pratique et une méthode de recherche appliquée pour la création de rapports mettent au jour les meilleures opportunités pour réussir sur le marché.

Scénario de marché du marché des applications de fitness

Une application de fitness est définie comme une application qui peut être téléchargée sur des appareils intelligents, notamment des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes. Il peut être disponible sur deux plates-formes différentes, notamment les systèmes d’exploitation Android et iPhone (iOS). Selon la ressource de santé publique en ligne (Health Works Collective), plus de 97 000 applications de fitness et de santé sont disponibles sur tablettes et appareils mobiles. De plus, environ 52 % des utilisateurs de smartphones obtiennent des informations associées à la santé via leurs appareils et environ 15 % des utilisateurs ont entre 18 et 29 ans et ont installé des applications de santé. Il existe plusieurs types d’applications de fitness disponibles, notamment des applications de gestion des soins, des applications de surveillance des signes vitaux, des applications de santé et de bien-être, des applications de santé des femmes, des applications de gestion des médicaments, des applications de conseil, entre autres.

Le rapport sur le marché des applications de fitness fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial des applications de fitness et taille du marché

Le marché mondial des applications de fitness est classé en huit segments notables en fonction du produit, du type, de l’application, du domaine thérapeutique, du système d’exploitation, du mode d’achat, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications de gestion des soins, applications de surveillance des signes vitaux, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments, applications de conseil et autres. En 2021, les applications de santé et de bien-être devraient dominer le marché, car le mode de vie trépidant et l’émergence de COVID-19 ont conduit les gens à prendre davantage soin de leur santé, ce qui stimulera la croissance du segment.

Sur la base du type, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications connectées et en appareils intégrés. En 2021, le segment des applications connectées devrait dominer le marché en raison du vieillissement de la population, de l’évolution des modes de vie et des problèmes de santé croissants.

Sur la base de l’application, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en entraînement, suivi, jeux de fitness et autres. En 2021, le segment du suivi devrait dominer le marché car un rappel régulier stimule les niveaux de motivation et avec un tracker de fitness, on peut suivre son activité physique au quotidien.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en cardiovasculaire, dermatologie et cancer de la peau, ophtalmologie, diabète, respiratoire, audiologie, troubles du sommeil, nutrition et autres. En 2021, la nutrition devrait dominer le marché en raison de la sensibilisation croissante à une alimentation saine et de l’importance de la consommation d’une bonne nutrition.

Sur la base du système d’exploitation, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en iOS, Android et Windows. En 2021, le segment IOS devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’IOS par rapport à d’autres technologies, car le téléphone Apple est assez avancé et possède des installations uniques qui aident les applications de fitness à fournir plus de fonctionnalités à leurs utilisateurs.

Sur la base du mode d’achat, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en abonnement et sans abonnement. En 2021, le segment basé sur les abonnements devrait dominer le marché car il fournit des plans personnalisés, des routines d’entraînement, des tableaux de régime, entre autres. Ces avantages augmentent le potentiel de croissance du segment par abonnement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en fournisseurs, soins de santé à domicile et autres. En 2021, le segment des prestataires devrait dominer le marché en raison d’une augmentation du nombre de centres de santé dans le monde.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en distributeur tiers et en appel d’offres direct. En 2021, le segment des distributeurs tiers devrait dominer le marché mondial des applications de fitness en raison du contrôle global des ventes.

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché des applications de fitness jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et vue d’ensemble du marché des applications de fitness

Profil d’entreprise des huit principaux acteurs du marché des applications de fitness

Analyse au niveau du pays du marché des applications de fitness

Le marché des applications de fitness est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur le produit, le type, l’application, le domaine thérapeutique, le système d’exploitation, le mode d’achat, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des applications de fitness sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le segment des applications de santé et de bien-être dans la région Asie-Pacifique devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la pénétration croissante des smartphones et d’Internet qui devraient fournir au marché une croissance lucrative dans la région. La Chine domine le pays avec une croissance de premier plan sur le marché de l’Asie-Pacifique et dans le segment de la santé et du bien-être, car l’augmentation du développement de produits et la sensibilisation accrue des gens stimulent la croissance du marché. En Amérique du Nord, les États-Unis sont le pays dominant en raison de la forte pénétration technologique et des préoccupations croissantes concernant la santé de la population. En Europe, l’Allemagne est le pays dominant car l’augmentation des maladies chroniques et de la population gériatrique stimulera la croissance du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques dans le monde et la pénétration croissante de la technologie stimulent la croissance du marché des services d’applications de fitness

Le marché des applications de fitness vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des produits d’applications de fitness avec l’impact des progrès, de la technologie et des changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du marché des applications de fitness. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des applications de fitness

Le paysage concurrentiel du marché des applications de fitness fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise liée au marché des applications de fitness.

Le rapport Global Fitness App Market analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs en gardant l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter comme base. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport d’activité sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres.

Les actions des concurrents ou des principaux acteurs ont un effet important sur le marché et cette industrie dans son ensemble en ce qui concerne ses ventes, ses importations, ses exportations, ses revenus et ses valeurs CAGR, elle est donc couverte en détail dans le rapport à grande échelle. Il donne un aperçu professionnel et approfondi du marché qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.