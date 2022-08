Le marché des applications de fitness atteindra 27 646,95 millions USD, avec une croissance à un TCAC de 25,6 % au cours de la période de prévision

Les informations exploitables et les données de marché présentées dans le rapport de marché de haute qualité sur les applications de fitness aident l’équipe DBMR avisée et faisant autorité à formuler des stratégies de croissance commerciale. Le document se concentre sur un sujet, un problème ou une population plus petit plutôt qu’un échantillon du marché global. Ce document d’analyse de l’industrie clarifie des détails plus précis sur l’entreprise exacte. Les rapports marketing contiennent des informations pertinentes sur la personnalité de l’acheteur, le public cible et les clients d’une entreprise afin de déterminer la viabilité et le succès d’un produit ou d’un service. Un rapport international sur les soins de santé donne un aperçu de qui sont les acheteurs, des marchés spécifiques et des facteurs qui influencent les décisions d’achat et les comportements des membres du public cible.

Le marché mondial des applications de fitness devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 25,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 27 646,95 USD et atteindre 1 million d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. Le marché mondial des applications de fitness connaît une croissance substantielle en raison de la préférence croissante pour la forme physique et la perte de poids, ainsi que de la prévalence croissante des maladies chroniques, notamment le diabète. La popularité croissante de l’utilisation de montres et de bracelets intelligents stimule également la croissance du marché.

Portée du marché mondial des applications de fitness et taille du marché

Le marché mondial des applications de fitness est segmenté en huit segments remarquables basés sur le produit, le type, l’application, le domaine thérapeutique, le système d’exploitation, la méthode d’achat, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications de gestion des soins infirmiers, applications de surveillance des signes vitaux, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments, applications de conseil, etc. En 2021, les applications de santé et de bien-être devraient dominer le marché, car le mode de vie trépidant et l’émergence de COVID-19 ont conduit à une inquiétude accrue pour leur santé, ce qui stimulera la croissance du segment. Sur la base du type, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications connectées et appareils intégrés. Les applications connectées devraient dominer le marché d’ici 2021 en raison du vieillissement de la population, de l’évolution des modes de vie et des problèmes de santé croissants. Sur la base de l’application, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en entraînement, suivi, jeux de fitness et autres. D’ici 2021, le segment du suivi devrait dominer le marché car des rappels réguliers peuvent augmenter les niveaux de motivation et avec les trackers de fitness, les gens peuvent suivre leur activité physique au quotidien. Basé sur le domaine thérapeutique, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en cardiovasculaire, dermatologie et cancer de la peau, ophtalmologie, diabète, troubles respiratoires, auditifs, troubles du sommeil, nutrition et autres. La nutrition devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de la prise de conscience croissante d’une alimentation saine et de l’importance d’une consommation nutritionnelle appropriée. Sur la base du système d’exploitation, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en iOS, Android et Windows. D’ici 2021, le segment IOS devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’IOS par rapport aux autres technologies, car les iPhones sont très avancés et disposent d’installations intégrées uniques qui aident les applications de fitness à offrir un meilleur accès à leurs utilisateurs. Sur la base de la méthode d’achat, le marché mondial des applications de fitness est divisé en abonnement et sans abonnement. En 2021, le segment par abonnement devrait dominer le marché car il propose des plans personnalisés, des routines d’exercices, des tableaux de régime, etc. Ces avantages augmentent le potentiel de croissance du segment par abonnement. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en fournisseurs, soins de santé à domicile et autres. Le segment des fournisseurs devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison du nombre croissant de centres médicaux dans le monde. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en distributeurs tiers et appels d’offres directs. En 2021, les distributeurs tiers devraient dominer le marché mondial des applications de fitness en raison de leur contrôle global sur les ventes.



Analyse au niveau national du marché des applications de fitness

Analyser le marché des applications de fitness et fournir des informations sur la taille du marché concernant les produits, les types, les applications, les domaines thérapeutiques, les systèmes d’exploitation, les méthodes d’achat, les utilisateurs finaux et les canaux de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché des applications de fitness incluent les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le segment des applications de santé et de bien-être en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la pénétration croissante des smartphones et d’Internet, et le marché de cette région devrait connaître une augmentation lucrative. La Chine est le leader de la croissance sur le marché de l’Asie-Pacifique et dans le segment de la santé et du bien-être, car l’augmentation du développement de produits et la sensibilisation sont le moteur de la croissance du marché. En Amérique du Nord, les États-Unis sont le pays dominant en raison de la pénétration de la haute technologie et des préoccupations croissantes concernant la santé de la population. En Europe, l’Allemagne est le pays dominant, car l’augmentation des maladies chroniques et de la population gériatrique stimulera la croissance du marché.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des applications de fitness

Le paysage concurrentiel du marché des applications de fitness fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et l’étendue des produits, Avantages de l’application , courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché des applications de fitness.

Les principales sociétés opérant dans l’application Global Fitness sont AllTrails, LLC, FITNESS22 LTD, FITNOTES, Google, Jefit, Inc., MyFitnessPal, Inc., Fitbit LLC., Calm, Strava, Inc., Headspace Inc., Firsthand Technology Inc. , komoot, Freeletics GmbH, YAZIO, Lifesum AB, groupe Leap Fitness, ASICS DIGITAL, INC., STRONG FITNESS PTE LTD., AZUMIO, « RUNTASTIC GMBH », etc.

De nombreux événements, protocoles et webinaires sont également lancés par ces entreprises à l’échelle mondiale, ce qui accélère également la croissance du marché des applications de fitness.

Par exemple,

En novembre 2020, Fitbit LLC a mis à jour son logiciel OS 5.1 et introduit de nouvelles fonctionnalités pour Fitbit Sense et Fitbit Versa 3. Cette mise à niveau du produit offre davantage de moyens de suivre les niveaux de SpO2, permettant aux utilisateurs de mieux gérer leur santé. Cette mise à niveau offre aux utilisateurs de nouveaux produits innovants et aide l’entreprise à renforcer son portefeuille de produits existant

En septembre 2021, runtastic GmbH a lancé la troisième édition de Run Wild en collaboration avec le PNUD, SPECIES, adidas TERREX et Timothy Olson. Run-wild est une application de défi de course numérique de dix jours qui permet aux utilisateurs de suivre leur distance totale de course et de comparer leurs progrès à la distance suivie par GPS

La collaboration, les lancements de produits, l’expansion des activités, les récompenses et les reconnaissances, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché des applications de fitness, ce qui offre également aux organisations des avantages pour améliorer les offres d’applications de fitness.

