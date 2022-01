Le marché des applications cloud pour le pétrole et le gaz fournit un aperçu approfondi des ventes, des revenus, de l’analyse des facteurs de croissance et des tendances à venir, des opportunités par types et des applications jusqu’en 2028

Les analystes d’Insight Partners prévoient le dernier rapport sur « l’impact et l’analyse du marché mondial des applications cloud pour le pétrole et le gaz (Covid-19) d’ici 2028 » , selon le rapport ; Le rapport sur le marché des applications cloud pour le pétrole et le gaz couvre l’analyse globale et globale du marché avec tous ses facteurs qui ont un impact sur la croissance du marché. Ce rapport est ancré sur l’évaluation qualitative et quantitative approfondie du marché des applications cloud pétrolières et gazières .

L’étude fournit des détails tels que la part de marché, les informations sur le marché, les informations stratégiques, la segmentation et les principaux acteurs du marché des applications cloud pour le pétrole et le gaz.

Les rapports couvrent les développements clés du marché des applications cloud pour le pétrole et le gaz en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des applications cloud pour le pétrole et le gaz

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché des applications cloud pétrolières et gazières. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de confinement ; de plus en plus d’entreprises adoptent les applications cloud pour le pétrole et le gaz. Par conséquent, la demande d’applications de parcmètres augmente pendant le COVID-19 et devrait également augmenter pendant la période de prévision.

Certains des principaux acteurs du marché sont :

Accenture

Capgemini

Cisco Systems Inc.

Hewlett Packard Enterprise Development LP

IBM

Microsoft

Oracle

SAP SE

TABLEAU SOFTWARE, LLC, UNE ENTREPRISE SALESFORCE.

Logiciels TIBCO Inc.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des applications cloud pétrolières et gazières à partir d’une évaluation plus approfondie de la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des applications cloud pétrolières et gazières dans ces régions.

De plus, le rapport comprend l’estimation et l’analyse du marché des applications cloud pétrolières et gazières aux niveaux mondial et régional. L’étude fournit des données historiques ainsi que les caractéristiques des tendances et les prévisions futures de la croissance du marché. En outre, le rapport englobe les moteurs et les contraintes de la croissance du marché des applications cloud pétrolières et gazières ainsi que son impact sur le développement global du marché. En outre, le rapport fournit une analyse des avenues accessibles sur le marché au niveau mondial.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des applications cloud pour le pétrole et le gaz en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2018 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions. Le marché des applications cloud pour le pétrole et le gaz par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché des applications cloud pour le pétrole et le gaz:

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

