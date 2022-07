Le marché des appareils photo numériques en Amérique du Nord atteindra 3 391,98 millions de dollars américains d’ici 2028: Business Market Insights

Le marché des appareils photo numériques en Amérique du Nord devrait passer de 2 366,96 millions de dollars américains en 2021 à 3 391,98 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,3 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des appareils photo numériques en Amérique du Nord» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que le marché. attractivité par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des appareils photo numériques en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Les innovations technologiques associées aux appareils photo numériques ; Le cadre du marché des appareils photo numériques est étroitement associé aux tendances radicales émergentes soutenues par des développements technologiques innovants et des avancées robustes, telles que la HD et l’écran tactile. Depuis longtemps, le marché a observé une demande accrue pour les appareils photo reflex numériques et les appareils photo reflex en raison de l’inclinaison croissante des consommateurs vers la photographie avancée. Cependant, les progrès de la technologie ont abouti à la création de caméras haute résolution, qui fournissent 12 à 20 mégapixels. L’évolution continue dans le domaine des appareils photo numériques a abouti à la conception d’appareils photo avancés avec une meilleure résolution, une mise au point plus rapide et une prise en charge de différents périphériques. En outre, une augmentation de la tendance à intégrer un modem Wi-Fi ou 4G dans les appareils photo numériques a également été observée pour fournir un avantage concurrentiel par rapport aux smartphones. De plus, ces caméras devraient faire partie de plusieurs appareils interconnectés, tels que l’IoT (Internet des objets), ce qui pourrait faciliter une communication efficace avec d’autres appareils interconnectés tels que les smartphones et les assistants de haut-parleur dans un avenir proche. Cela renforce la croissance du marché des appareils photo numériques.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Canon Inc.

Société Eastman Kodak

FUJIFILM Holdings Corporation

HasselbladLeica Camera AG

Société Nikon

Société de solutions numériques OM

Société Panasonic

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Société Sony

Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les principaux pays d’Amérique du Nord. La région possède une industrie de l’électronique grand public mature, avec une pénétration significative de ces produits dans la majorité des foyers. Avec des ventes annuelles d’électronique grand public d’une valeur d’environ 350 milliards de dollars américains, les États-Unis sont l’un des principaux utilisateurs mondiaux de ces appareils. Les ordinateurs personnels, les téléviseurs, les consoles de jeux, les tablettes, les smartphones, les lecteurs de musique portables, les appareils GPS, les appareils photo numériques, les enregistreurs audio ou vidéo et les lecteurs de DVD font partie des appareils électroniques grand public les plus populaires de nos jours. L’industrie de l’électronique grand public est principalement tirée par la hausse du revenu disponible ainsi que par l’évolution du goût des clients vers les maisons intelligentes et les environnements de travail intelligents.

Le marché des appareils photo numériques en Amérique du Nord est susceptible de croître davantage dans les années à venir. De nombreux cinéastes de la région se connectent avec le public en réalisant des courts métrages, des publicités et des vidéos marketing ; ils recherchent des alternatives appropriées aux systèmes de caméras traditionnels pour fournir un contenu de meilleure qualité d’image. Pour enregistrer et traiter une image, les appareils photo numériques utilisent une puce photosensible appelée dispositif à couplage de charge (CCD) qui permet de stocker des images sur le lecteur de mémoire de l’appareil photo. La taille du CCD détermine la qualité et la résolution de l’image (mesurée en pixels). La tendance croissante de la publicité, ainsi que la commercialisation des films, présentent des opportunités importantes pour les fabricants d’appareils photo numériques. Les sociétés de production vidéo recherchent de nouvelles façons de dialoguer avec leur public et d’obtenir des commentaires sur la qualité de leur vidéo via les médias sociaux.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des appareils photo numériques en Amérique du Nord. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des appareils photo numériques en Amérique du Nord pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES APPAREILS PHOTO NUMÉRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD

Par type

Appareil photo numérique compact

Caméra pont

Appareil photo reflex numérique

Caméra sans miroir

Appareil photo télémétrique numérique

Caméra à balayage linéaire

Par utilisateur final

Personnel

Professionnelle

La recherche sur le marché des appareils photo numériques en Amérique du Nord se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché nord-américain des appareils photo numériques en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des appareils photo numériques en Amérique du Nord.

