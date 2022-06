Le marché des appareils photo numériques devrait dépasser les 8 290,25 millions de dollars américains d’ici 2028 en pleine croissance à un TCAC de 5,6 % – Principaux acteurs clés et région par The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des appareils photo numériques jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type et utilisateur final», le marché devrait passer de 8 290,25 millions de dollars US en 2021 pour atteindre 12 119,44 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,6 % de 2021 à 2028.

L’utilisation d’appareils photo numériques ne s’est pas limitée à la photographie personnelle et professionnelle, mais s’est étendue aux industries du divertissement, des médias et du sport. L’industrie cinématographique est l’une des catégories les plus importantes et les plus lucratives de l’industrie mondiale du divertissement.

Marché des appareils photo numériques : paysage concurrentiel et développements clés

Canon Inc., Eastman Kodak Company (JK Imaging Ltd.), Fujifilm Holdings Corporation, Leica Camera Ag, Nikon Corporation, Om Digital Solutions Corporation, Panasonic Corporation, Hasselblad, Ricoh Imaging Company, Ltd et Sony Corporation figurent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des appareils photo numériques.

Cette perspective prometteuse de l’industrie du cinéma et du divertissement devrait stimuler la demande d’appareils photo numériques pour réaliser des prises de vue et des vidéos parfaites. Les changements technologiques rapides, le comportement des consommateurs et les modèles commerciaux ont changé la façon dont les consommateurs veulent vivre et payer pour le divertissement et les médias. Les leaders de cette industrie se concentrent sur la création d’entreprises et de marques axées sur les fans pour produire un contenu exceptionnel. En conséquence, ils investissent des sommes importantes dans des technologies et des équipements tels que l’image générée par ordinateur (CGI) et les effets visuels (VFX), ainsi que des caméras avancées.

En outre, les appareils photo numériques sont indispensables dans les médias sportifs. L’installation de caméras haute vitesse et numériques dans le stade permet aux spectateurs de voir des rediffusions au ralenti dans des situations de jeu critiques et aide à obtenir une précision tout en regardant. De même, l’utilisation d’appareils photo numériques haute résolution dans la photographie animalière, de paysage, d’architecture et de studio permet d’obtenir des images et des vidéos nettes et nettes.

Marché des appareils photo numériques : informations clés – tendance future

L’attention croissante portée à la photographie d’action a par la suite favorisé la demande d’appareils photo numériques compacts, tels que GoPro. En outre, les plates-formes de médias sociaux, telles qu’Instagram, ont considérablement élargi la portée de la photographie, qui, à son tour, devrait proliférer la croissance du marché des appareils photo numériques.

La pandémie de coronavirus a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie de l’électronique grand public est l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des fermetures d’usines de production, etc., à cause de cette pandémie.

La fermeture de diverses usines de fabrication et usines dans des régions de pointe telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique a affecté la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de divers des biens. En outre, diverses entreprises ont déjà annoncé d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits.

Marché des appareils photo numériques : aperçu segmentaire

En plus de cela, les interdictions de voyager dans le monde imposées par des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord affectent les collaborations commerciales et les opportunités de partenariats. Tous ces facteurs devraient affecter négativement l’industrie de l’électronique grand public et ainsi freiner la croissance de divers marchés liés à cette industrie au cours des prochains mois. Le marché des appareils photo numériques est touché par la pandémie en raison d’un manque de production et de moyens de transport limités.

En fonction du type, le marché des appareils photo numériques est classé en appareil photo numérique compact, appareil photo bridge, appareil photo reflex numérique, appareil photo sans miroir, appareil photo télémétrique numérique et appareil photo à balayage linéaire. En 2020, le segment des appareils photo reflex numériques représentait la plus grande part du marché.

Le cadre du marché des appareils photo numériques est étroitement associé aux tendances radicales émergentes soutenues par des développements technologiques innovants et des avancées robustes, telles que la HD et l’écran tactile. Depuis longtemps, le marché a observé une demande accrue pour les appareils photo reflex numériques et les appareils photo reflex en raison de l’inclinaison croissante des consommateurs vers la photographie avancée. Cependant, les progrès de la technologie ont abouti à la création de caméras haute résolution, qui fournissent 12 à 20 mégapixels.

L’évolution continue dans le domaine des appareils photo numériques a abouti à la conception d’appareils photo avancés avec une meilleure résolution, une mise au point plus rapide et une prise en charge de différents périphériques. En outre, une augmentation de la tendance à intégrer un modem Wi-Fi ou 4G dans les appareils photo numériques a également été observée pour fournir un avantage concurrentiel par rapport aux smartphones. De plus, ces caméras devraient faire partie de plusieurs appareils interconnectés, tels que l’IoT (Internet des objets), ce qui pourrait faciliter une communication efficace avec d’autres appareils interconnectés tels que les smartphones et les assistants de haut-parleur dans un proche avenir.

