Le marché des appareils photo numériques devrait croître à un TCAC de 5,6% pour atteindre 12 119,44 millions de dollars US de 2021 à 2028

Le marché des appareils photo numériques devrait passer de 8 290,25 millions de dollars US en 2021 à 12 119,44 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 5,6% au cours de 2021-2028.

L’utilisation d’appareils photo numériques ne s’est pas seulement limitée à la photographie personnelle et professionnelle, mais s’est étendue aux industries du divertissement, des médias et du sport. L’industrie cinématographique est l’une des catégories les plus importantes et les plus lucratives de l’industrie mondiale du divertissement. Par exemple, l’industrie cinématographique chinoise est l’une des plus grandes industries cinématographiques au monde, avec un chiffre d’affaires d’environ 6,6 milliards de dollars américains en 2016. Ces perspectives prometteuses de l’industrie du cinéma et du divertissement devraient stimuler la demande d’appareils photo numériques pour obtenir des clichés parfaits et vidéos.

Les principaux acteurs du marché des appareils photo numériques :

• Canon Inc.

• Compagnie Eastman Kodak

• Fujifilm Holdings Corporation

• Leica Camera AG

• Nikon Corporation

• Société de solutions numériques Om

• Société Panasonic

• Hasselblad

• Ricoh Imaging Company, Ltd,

• Sony Corporation

Aperçu du marché des appareils photo numériques

Innovations technologiques associées aux appareils photo numériques pour alimenter la croissance du marché des appareils photo numériques

Le cadre du marché des appareils photo numériques est étroitement associé aux tendances radicales émergentes soutenues par des développements technologiques innovants et des avancées robustes, telles que la HD et l’écran tactile. Depuis longtemps, le marché a observé une demande plus élevée pour le marché des appareils photo reflex numériques à objectif unique et des appareils photo reflex en raison de l’inclination croissante des consommateurs pour la photographie avancée. Cependant, l’avancement de la technologie a entraîné la création de caméras haute résolution, qui fournissent 12 à 20 mégapixels.

Aperçu du marché basé sur les types

En fonction du type, le marché de l’appareil photo numérique est classé en appareil photo numérique compact, appareil photo bridge, appareil photo reflex numérique, appareil photo sans miroir, appareil photo télémétrique numérique et appareil photo à balayage linéaire. En 2020, le segment des appareils photo reflex numériques représentait la plus grande part du marché.

Les segments et sous-sections du marché Appareils photo numériques sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par type (appareil photo numérique compact, appareil photo bridge, appareil photo reflex numérique, appareil photo sans miroir, appareil photo télémétrique numérique et appareil photo à balayage linéaire) et utilisateur final (personnel et professionnel)

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché européen des appareils photo numériques :

La pandémie de coronavirus a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises. L’industrie de l’électronique grand public est l’une des principales industries subissant de graves perturbations telles que des ruptures de chaîne d’approvisionnement, des fermetures d’usines de production, etc., en raison de cette pandémie. La fermeture de diverses usines de fabrication et usines dans les principales régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique a affecté la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de divers des biens.

Principaux points clés du marché des appareils photo numériques

• Aperçu du marché des appareils photo numériques

• Concurrence sur le marché des appareils photo numériques

• Marché de l’appareil photo numérique, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des appareils photo numériques par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des appareils photo numériques

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

