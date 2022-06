Le marché des appareils orthopédiques se concentre sur les acteurs clés, les moteurs, la taille, la part, la croissance et les opportunités d’ici 2029

de marché sur les appareils orthopédiques contient des données et des informations sur le scénario de l’industrie de la santé, ce qui permet de devancer facilement la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui. Avec ce rapport de marché, des informations sur la croissance des revenus et l’initiative de développement durable peuvent être obtenues. Cela aide également à connaître les entreprises avec la segmentation de marché la plus détaillée de l’industrie. En tenant compte de la myriade d’objectifs de la recherche marketing, ce rapport a été généré. Le rapport de haute qualité sur le marché des appareils orthopédiques est non seulement global, mais il est également orienté objet et a été formé avec la combinaison d’une expérience admirable de l’industrie, de solutions inventives, d’une vision de l’industrie et des outils et technologies les plus modernes.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Zimmer Biomet (États-Unis)

Smith & Nephew plc (Allemagne)

Medtronic (Irlande)

Stryker (États-Unis)

Braun Melsungen AG (Allemagne)

NuVasive, Inc. (États-Unis)

DJO, LLC (États-Unis)

Institut Straumann AG (Suisse)

OSSTEM IMPLANT CO., LTD. (Corée du Sud)

Narang Medical Limited (États-Unis)

Globus Medical (États-Unis)

Arthrex, Inc. (États-Unis)

Segmentation du marché des appareils orthopédiques: –

Par types :

remplacements articulaires reconstructifs, implants rachidiens, traumatismes et craniomaxillofaciaux, implants dentaires et orthobiologiques

Par application :

biomatériaux métalliques, biomatériaux polymères, biomatériaux céramiques, biomatériaux naturels et autres

Analyses et aperçus clés du marché :

La chirurgie de fixation interne, qui implique la mise en place de dispositifs pour soigner les os fracturés, utilise fréquemment des dispositifs orthopédiques pour ancrer les os fracturés. Les accidents et les blessures sportives sont de plus en plus fréquents dans le monde, ce qui propulse le marché vers l’avant. Le nombre de chirurgies orthopédiques augmente, ce qui accélère l’utilisation d’appareils orthopédiques. De plus, les avancées technologiques augmentent la demande d’équipements orthopédiques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils orthopédiques, qui était de 4 603,62 millions USD en 2021, grimperait jusqu’à 7 505,26 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché

Les dispositifs orthopédiques sont utilisés pour remplacer ou soutenir un os ou une articulation manquant ou endommagé dans le corps d’un patient. Les appareils orthopédiques sont destinés à soigner des déformations ou des fractures, entre autres, afin de rétablir une fonction squelettique normale et une posture corporelle stable. Le marché des appareils orthopédiques s’est transformé à la suite des progrès technologiques, ce qui a entraîné un abandon des méthodes chirurgicales traditionnelles et l’utilisation des dispositifs de fixation et de prothèse actuels.

Dynamique du marché des appareils orthopédiques

Conducteurs

Hausse de la population gériatrique

Une population vieillissante et une prévalence accrue de l’arthrose et de l’ostéoporose dans le monde stimulent le marché mondial. En outre, l’augmentation du tourisme médical et les améliorations technologiques ont joué un rôle important dans l’expansion du marché mondial. Le marché des appareils orthopédiques est stimulé par des facteurs tels qu’une augmentation de la population gériatrique, un risque élevé d’ostéoporose et d’arthrose, ainsi qu’une augmentation des remplacements articulaires et des accidents sportifs dans le monde. Au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, les cas de fractures et de traumatismes devraient également augmenter le marché des appareils orthopédiques. De plus, les avancées techniques telles que l’impression 3D et les capteurs intelligents, qui ont tous deux une forte pénétration des produits, stimulent la croissance du marché.

Avènement de la technologie d’impression 3D

Cela a suscité beaucoup d’intérêt parmi les fabricants de dispositifs médicaux pour la fabrication d’implants spécifiques au patient, de prototypes et d’implants biodégradables, entre autres, propulsant l’industrie vers l’avant.

Augmentation significative du nombre de patients atteints d’ostéoporose

Dans les années à venir, les progrès dans la limitation des effets secondaires devraient générer des perspectives rentables pour l’activité orthopédique. L’obésité et le diabète, par exemple, ont été associés à une augmentation de l’incidence des maladies articulaires dégénératives, en particulier chez les personnes âgées. À mesure que de plus en plus de jeunes s’adonnent à des activités sportives et de mise en forme, le nombre d’accidents associés à ces activités augmente. Cela a entraîné une augmentation de la demande d’appareils orthopédiques dans le monde entier.

Opportunités

Dans plusieurs domaines, la chirurgie robotique devient de plus en plus populaire. L’utilisation de l’automatisation dans les technologies d’implants orthopédiques offre de nouvelles opportunités de croissance. De plus, l’utilisation de robots simplifie le processus. Les robots sont capables d’opérer avec plus de succès que les chirurgiens humains. Il augmente l’adoption des robots sur le marché des appareils orthopédiques. C’est un élément nécessaire qui favorise une croissance rapide. De plus, la croissance de la recherche et du développement est un autre facteur qui offre un potentiel de croissance. Les principales entreprises régionales du marché investissent des millions de dollars dans les implants orthopédiques.

Marché des appareils orthopédiques, par région:

Le marché mondial des appareils orthopédiques est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils orthopédiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des appareils orthopédiques en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, des politiques de remboursement favorables pour les patients, de la forte demande de méthodes de traitement avancées et du développement des infrastructures de santé dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Table des matières: marché mondial des appareils orthopédiques

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur les appareils orthopédiques dans le secteur de la santé

7 Marché mondial des appareils orthopédiques, par type de produit

8 Marché mondial des appareils orthopédiques, par modalité

9 Marché mondial des appareils orthopédiques, par type

10 Marché mondial des appareils orthopédiques, par mode

11 Marché mondial des appareils orthopédiques, par utilisateur final

12 Marché mondial des appareils orthopédiques, par géographie

13 Marché mondial des appareils orthopédiques, paysage de l’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprise

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

Points clés abordés dans le rapport :

L’aspect central pris en compte dans le rapport sur le marché mondial des appareils orthopédiques consiste en les principaux concurrents opérant sur le marché mondial.

Le rapport comprend des profils d’entreprises occupant des positions de premier plan sur le marché mondial.

Les ventes, les stratégies d’entreprise et les capacités techniques des principaux fabricants sont également mentionnées dans le rapport.

Les facteurs moteurs de la croissance du marché mondial des appareils orthopédiques sont expliqués en détail ainsi que des descriptions détaillées des utilisateurs finaux de l’industrie.

Le rapport élucide également d’importants segments d’application du marché mondial pour les lecteurs/utilisateurs.

Ce rapport effectue une analyse SWOT du marché. Dans la dernière section, le rapport rappelle les sentiments et les perspectives des experts préparés et formés par l’industrie. Les experts évaluent également les politiques d’exportation / importation qui pourraient propulser la croissance du marché mondial des appareils orthopédiques.

Le rapport sur le marché mondial des appareils orthopédiques fournit des informations précieuses aux décideurs politiques, aux investisseurs, aux parties prenantes, aux prestataires de services, aux producteurs, aux fournisseurs et aux organisations opérant dans l’industrie et souhaitant acheter ce document de recherche.

