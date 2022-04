Le marché des appareils orthopédiques et des supports devrait se développer d’ici 2022-2029 en se concentrant sur les acteurs clés – J&J, DJO, Stryker, Ossur

Synopsis du marché mondial des appareils orthopédiques et supports:

Le rapport d’enquête sur le marché des appareils et supports orthopédiques analyse l’évolution des tendances de l’industrie. Ce rapport de marché est une analyse de fond complète de l’industrie de la santé qui comprend une évaluation du marché parental. Dans ce document de marché, les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Il tente en profondeur de déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Le rapport gagnant sur les appareils orthopédiques et les supports est une étude de marché professionnelle et détaillée axée sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Les tendances de développement de l’industrie et les canaux de marketing sont analysés dans le meilleur rapport sur le marché des appareils et supports orthopédiques. Il offre une analyse détaillée de l’industrie des soins de santé avec une croissance et un TCAC significatif au cours de la période de prévision 2022-2029 par analyse des principaux fabricants, région, types et segment de marché par applications. L’étude de marché de ce rapport est menée pour comprendre le paysage actuel du marché mondial en 2022. Les principaux acteurs du marché des appareils et supports orthopédiques prennent des mesures telles que des lancements de produits, des coentreprises, des développements, des fusions et des acquisitions qui affectent l’industrie du marché et de la santé dans son ensemble et affectant également les valeurs des ventes, des importations, des exportations, des revenus et du TCAC.

Le marché mondial des appareils et supports orthopédiques devrait croître à un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Selon une étude de marché, les appareils orthopédiques et les supports sont des équipements orthopédiques utilisés à l’extérieur pour maintenir, aligner, corriger et soutenir certaines parties du corps lors de la guérison d’une blessure. Ils sont fabriqués à partir de matériaux spécialisés avec des conceptions intelligentes qui offrent un soutien ciblé intense à la colonne vertébrale, au genou, au pied, au coude supérieur, à la cheville, à l’épaule, à la hanche et à d’autres parties du corps. Les accolades et les supports aident également à protéger les articulations après les chirurgies et offrent une sensation de mobilité aux patients souffrant de problèmes musculo-squelettiques.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des appareils et supports orthopédiques sont l’augmentation de la prévalence des troubles orthopédiques, la recrudescence du taux d’adoption des produits orthopédiques et la commercialisation de la thérapie orthopédique, la sensibilisation croissante du public à la prévention des problèmes orthopédiques, la augmentation du nombre de blessures liées au sport et aux accidents et tactiques créatives pour la promotion et l’image de marque de la chirurgie et des produits orthopédiques.

Segmentation globale du marché Appareils et supports orthopédiques :

Sur la base du produit, le marché des orthèses et supports orthopédiques est segmenté en orthèses et supports de cheville , déambulateurs et orthèses, orthèses et supports de hanche, de dos et de colonne vertébrale, attelles et supports de genou, attelles et supports d’épaule, orthèses et supports de coude, main / orthèses et supports de poignet, et orthèses et supports faciaux.

Sur la base du type, le marché des appareils orthopédiques et des supports est segmenté en appareils souples et élastiques, en appareils articulés et en appareils rigides.

Sur la base de l’application, le marché des appareils orthopédiques et des supports est segmenté en soins préventifs, lésions ligamentaires, rééducation postopératoire, arthrose, thérapie de compression et autres.

Analyse régionale, la région Amérique du Nord est en tête du marché des appareils orthopédiques et des appareils de soutien en raison de la sensibilisation croissante aux appareils orthopédiques qui facilitent la mobilité et préviennent d’autres blessures dans cette région particulière. L’Europe devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la forte présence d’infrastructures de soins de santé bien développées, de la disponibilité de produits avancés et de professionnels qualifiés, ainsi que de la demande croissante de thérapies et de produits avancés dans le Région.

Principaux acteurs mondiaux :

DJO, LLC

Chambre Biomet

Medtronic

Société Stryker

Ossur

NuVasive, Inc

Integra LifeSciences Corporation

Globus Médical

OTTOBOK

AC Moule Ingénierie Limitée

Johnson & Johnson Services, Inc.

Weber Orthopédie LP

Localisation et Web du DBA

BSN médical

Orthopédie Becker

OPPO MÉDICAL INC

Langer Biomécanique

McDavid

Frank Stubbs Company Inc.

DeRoyal Industries, Inc.

Ascent Meditech Limitée

Alcare Co., Ltd

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des appareils et supports orthopédiques, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les appareils et supports orthopédiques, y compris les produits, les ventes/revenus , et position sur le marché

6 Orthèses et supports orthopédiques Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des appareils orthopédiques et supports: table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des appareils orthopédiques et supports par régions

5 Analyse du marché mondial des appareils orthopédiques et supports par type

6 Analyse du marché mondial des appareils orthopédiques et supports par applications

7 Analyse du marché mondial des appareils orthopédiques et supports par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des appareils orthopédiques et supports

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des appareils orthopédiques et supports 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

