Le marché des appareils orthopédiques de traumatologie connaîtra une croissance exponentielle d’ici 2029 | B. Braun Melsungen AG, CONMED Corporation, Orthofix Holdings, Inc., Integra LifeSciences Corporation

L’étude de marché persuasive sur les appareils de traumatologie orthopédique prend en compte une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. La portée géographique des produits est également réalisée de manière exhaustive pour les principales régions mondiales telles que l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Afrique, ce qui aide à définir des stratégies pour la distribution des produits dans ces régions. L’étude de marché complète réalisée dans ce rapport d’activité met en lumière les défis, les structures du marché, les opportunités, les forces motrices, la portée et le paysage concurrentiel de l’entreprise. Le document de marché Dispositifs orthopédiques de traumatologie aide à avoir une idée extrême de l’évolution des mouvements de l’industrie avant les concurrents.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs orthopédiques de traumatologie affichera un TCAC d’environ 5,82 % pour la période de prévision 2022-2029. La prévalence croissante des troubles orthopédiques, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé informatiques avancées, l’augmentation de la population gériatrique dans le monde et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des dispositifs orthopédiques de traumatologie.

Le rapport sur le marché des dispositifs orthopédiques de traumatologie comprend un synopsis détaillé de l’étude du marché, y compris l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les barrières à l’entrée, les risques, les canaux de vente et les distributeurs. Ce rapport met à disposition un aperçu réfléchi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Le rapport est sûr d’offrir une solution brillante aux défis et problèmes rencontrés par l’industrie des dispositifs orthopédiques de traumatologie. En outre, le rapport englobe les principales régions géographiques du marché mondial des dispositifs de traumatologie orthopédiques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. En dehors de cette,

Segmentation clé :

Par type de produit (fixateurs internes, fixateurs externes)

Par matériau (fixateurs métalliques non résorbables, biorésorbables)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, centres d’orthopédie et de traumatologie, centres de chirurgie ambulatoire)

Par application (orthopédie de la hanche, reconstruction articulaire, orthopédie du genou, orthopédie de la colonne vertébrale, fixation des traumatismes, orthopédie craniomaxillofaciale, orthopédie dentaire, autres)

Les principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs orthopédiques de traumatologie sont:

Medical Devices Business Services, Inc., Stryker, Zimmer Biomet, Smith & Nephew plc, B. Braun Melsungen AG, CONMED Corporation, Orthofix Holdings, Inc., Integra LifeSciences Corporation, Citieffe srl, Acumed LLC, Wright Medical Group NV, Invibio Ltd , Biotek., Auxein Medical, Medtronic, NuVasive, Inc, 3M, ALCARE Co., Ltd., Bauerfeind USA Inc., Essity Aktiebolag (publ)., Bird & Cronin et Breg, Inc.

Bref aperçu du marché :

D’après le nom lui-même, il est clair que les dispositifs de traumatologie orthopédique sont les dispositifs médicaux utilisés pour traiter les troubles de traumatologie orthopédique. Les traumatismes orthopédiques touchent généralement l’articulation, les ligaments, les tendons et les muscles.

La recrudescence du taux d’arthrose est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’augmentation du nombre de candidatures en provenance des pays émergents est un autre déterminant de la croissance du marché. Les avancées technologiques et l’innovation constantes de nouveaux instruments, la prise de conscience croissante des avantages des procédures chirurgicales mini-invasives, le lancement croissant de nouveaux produits innovants, l’augmentation des cas d’accidents de la route et de fractures et le potentiel inexploité des marchés émergents généreront davantage d’opportunités lucratives de croissance du marché. .

Cependant, le manque de sensibilisation dans les économies sous-développées fera dérailler le taux de croissance du marché. En outre, la pénurie de professionnels de la santé qualifiés, les coûts élevés associés aux implantations chirurgicales et l’absence d’un scénario de remboursement favorable dans les économies en développement et sous-développées poseront d’autres défis pour le marché. En outre, le nombre croissant de rappels de produits et de complications post-chirurgicales entravera également le taux de croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché

L’émergence de l’épidémie de COVID�?�19 présente un vaste défi sanitaire mondial. Sous prétexte de cela, le marché a été impacté négativement car les autorités réglementaires ont publié des directives et des règles pour traiter les patients en situation d’urgence aiguë afin d’éviter la propagation de l’infection au COVID-19. Selon ce rapport, le marché mondial des dispositifs orthopédiques de traumatologie sortira de la crise de Covid-19 à un taux de croissance modéré. La taille du marché devrait se développer modérément à mesure que les nouveaux développements dans les dispositifs orthopédiques de traumatologie et l’impact du COVID19 sur la période de prévision 2022 à 2029.

Le rapport sur le marché des appareils orthopédiques de traumatologie met également en évidence les conditions générales du marché, estime la part de marché et le volume de ventes possible de l’industrie des appareils orthopédiques de traumatologie au cours de la période de prévision. En outre, le rapport comprend les faits et les chiffres décrits dans les aides du marché mondial des appareils de traumatologie orthopédique pour prendre des décisions judicieuses et planifier avec plus de succès la stratégie de publicité et de vente au sein du marché des appareils de traumatologie orthopédique qui peuvent avoir un impact sur son graphique d’expansion. L’acceptation du rapport d’étude de marché sur les appareils orthopédiques de traumatologie est essentielle pour la croissance de l’entreprise, car elle aide à prendre de meilleures décisions, à améliorer la génération de revenus, à hiérarchiser les objectifs du marché et à générer des activités rentables.

Segments du marché des appareils orthopédiques de traumatologie par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Les pays clés de chaque région sont également pris en compte , tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Marché des appareils orthopédiques de traumatologie: Table des matières

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche avec 100 tableaux de données et 40 tableaux supplémentaires.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Paysage des fournisseurs : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des principaux acteurs, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des principaux acteurs.

Facteurs clés de succès : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application avec des données correspondant à la taille du marché pour 2020, des estimations pour 2022 et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2029.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Examen des tendances actuelles et des perspectives d’avenir, des produits, des technologies en évolution et des nouvelles industries.

Annexe : elle comprend des détails sur la recherche et le guide de discussion, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude, la clause de non-responsabilité et les personnalisations disponibles.

