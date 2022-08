Le marché des appareils oraux pour l’apnée du sommeil atteindra 16,53 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,6%

On estime que la prévalence croissante de l’apnée du sommeil dans le monde stimule la croissance du marché mondial. L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est un trouble courant qui touche jusqu’à 20 % de la population mondiale, selon sleepassociation.org. Il s’agit d’un trouble du sommeil potentiellement mortel qui n’est pour la plupart ni diagnostiqué ni traité. Par conséquent, le marché est tiré par divers déterminants de la croissance et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision.

Le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil est évalué à 9,2 milliards USD d’ici 2021 et devrait atteindre 16,53 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du marché mondial des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil

Le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil est segmenté en fonction du produit, du type et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

produit

Dispositif d’avancement mandibulaire

retenue de langue

Sur la base du produit, le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil est segmenté en dispositifs d’avancement mandibulaire et en attaches de langue.

conique

Prescription médicale/Appareils oraux personnalisés

Appareils oraux OTC en ligne

Sur la base du type, le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil est segmenté en appareils buccaux prescrits par un médecin / personnalisés et en appareils buccaux en vente libre en ligne.

utilisation finale

Hôpital

domicile

autre

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil est segmenté en hôpitaux, à domicile et autres

Analyse régionale / aperçu du marché Appareils buccaux pour l’apnée du sommeil

Le marché Appareils oraux pour l’apnée du sommeil est analysé et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, produit, type et utilisation finale, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon. . , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Autres pays d’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil en raison de la prévalence croissante de la maladie de l’apnée du sommeil, de la disponibilité des derniers appareils technologiques et de l’adoption d’appareils oraux pour l’apnée du sommeil dans la région, la demande d’appareils oraux pour l’apnée du sommeil. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la prévalence de l’apnée du sommeil et des initiatives des gouvernements et d’autres organisations privées de la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs oraux d’apnée du sommeil

Le paysage concurrentiel du marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications. les points fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil.

Certains des principaux acteurs du marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil sont

ResMed (États-Unis)

SomnoMed (Australie)

Tout toi (États-Unis)

Owentus (Australie)

Panthère dentaire (Canada)

Thermo Fisher Scientific (États-Unis)

Sciences de l’apnée (États-Unis)

DynaFlex (États-Unis)

OravanOSA (États-Unis)

Myerson LLP (Royaume-Uni)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Compumedics Limited (Australie)

Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG (Allemagne)

Fisher & Paykel Healthcare Ltd (Nouvelle-Zélande)

Compumedics Limited (Australie)

BMC Medical Co., Ltd (Chine)

