Le marché des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées enregistrera une croissance croissante d’ici 2022-2030

La taille du marché mondial des appareils d’assistance pour les personnes âgées et handicapées était de XX millions de dollars en 2021 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, enregistrant un TCAC de XX% de 2021 à 2030. Les appareils d’assistance, comme le terme l’indique, sont les dispositifs médicaux qui aident les personnes âgées ainsi que les personnes handicapées pour former leurs diverses tâches de base telles que la marche, les problèmes d’audition, les problèmes de vision et autres. Les dispositifs d’aide à la mobilité comprennent les fauteuils roulants, les scooters et autres qui soulagent les personnes handicapées avec leur mobilité.

De plus, il existe différents types d’aides auditives qui aident les personnes ayant des difficultés auditives, telles que les aides auditives contour d’oreille (BTE), les aides auditives intra-auriculaires (RITE), les aides auditives intra-auriculaires (ITE), les prothèses osseuses Prothèses auditives ancrées (BAHA), prothèses auditives canalaires et implants cochléaires.

Le marché mondial des appareils d’assistance pour personnes âgées et handicapées est principalement stimulé par une augmentation significative des troubles de la mobilité, des changements de mode de vie et de la disponibilité d’une variété de produits d’assistance pour personnes handicapées et âgées. En outre, l’augmentation considérable de la demande d’appareils fonctionnels en raison de l’augmentation de la tendance à un mode de vie indépendant alimente davantage la croissance du marché. En outre, la croissance du nombre de fabricants d’appareils d’assistance investissant dans les activités de R&D de ces technologies devrait stimuler la croissance du marché. Cependant, le coût élevé de quelques produits sophistiqués, le faible niveau d’acceptation de quelques produits et le faible remboursement des assureurs médicaux freinent la croissance du marché. Au contraire,

Le marché mondial des appareils d’assistance pour personnes âgées et handicapées est segmenté en fonction du type et de la région.

Selon le type, il est divisé en aides à la vie, appareils d’aide à la mobilité, mobilier médical et équipement de sécurité pour salle de bain. Basé sur la région, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

Par type

• Appareils d’aide à la vie

o Prothèses auditives

§ Prothèses contour d’oreille (BTE)

§ Prothèses intra-auriculaires (RITE)

§ Prothèses intra-auriculaires (ITE)

§ Prothèses auditives à ancrage osseux (BAHA)

§ Audition canalaire Aides

§ Implants cochléaires

o Aides à la lecture et à la vision

§ Traducteurs braille

§ Loupes vidéo

§ Machines à lire

§ Autres

• Appareils d’aide à la mobilité

o Fauteuils roulants

§ Fauteuils roulants manuels

§ Fauteuils roulants électriques

o Scooters de mobilité

§ Déambulateurs et déambulateurs

§ Cannes et bâtons de marche

§ Béquilles

§ Ascenseurs de transfert ou manipulation de l’élévateur mécanique pour patients

§ Ouvre-portes

§ Autres

• Mobilier

médical o Lits médicaux

o Ouvre-portes

o Accessoires de mobilier médical

o Fauteuils inclinables

o Autres

• Équipement de sécurité de la salle de bain

o Chaises de douche

o Commodes

o Produits de stomie

o Barres, poignées et rails

• Par région

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Allemagne

§ France

§ Royaume-Uni

§ Italie

§ Espagne

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Japon

§ Chine

§ Inde

§ Australie

§ Reste de l’Asie-Pacifique

o LAMEA

§ Brésil

§ Arabie Saoudite

§ Afrique du Sud

§ Reste de LAMEA

Les principaux acteurs présentés dans ce rapport sont les suivants :

• AI Squared

• Drive Medical.

• Groupe GN Resound.

• Invacare

• William Demant Holding A/S

• Nordic Capital (Sunrise Medical LLC)

• Pride Mobility Products Corporation

• Siemens Ltd

• Sonova Holding AG

• Technologies auditives Starkey

Les autres acteurs opérant sur le marché des appareils d’assistance pour personnes âgées et handicapées incluent (non présentés dans le rapport)

• Bausch & Lomb, Inc.,

• Inclusive Technology Ltd.

• Liberator Ltd.

• Tobii Dynavox

• JABBLA BVBA

• Blue Chip Medical Type, Inc.

• Permobil AB

• Medline Industries, Inc.