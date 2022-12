Le marché des appareils esthétiques remarquera une croissance exponentielle du TCAC de 11,1% prévue d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, les statistiques de revenus, l’aperçu régional et l’analyse des acteurs clés

Data Bridge Market research a publié une étude approfondie intitulée « Marché mondial des appareils esthétiques » qui garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché grâce à ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Un aperçu complet de l’industrie a été présenté via ce rapport sur les appareils esthétiques qui prend en compte divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché et du paysage existant des détaillants.

Ce rapport d’étude de marché est produit en utilisant des avancées intégrées et les dernières technologies pour obtenir les meilleurs résultats. Il devient facile de créer des stratégies commerciales durables et rentables en utilisant des informations de marché utiles et exploitables couvertes dans ce rapport sur les appareils esthétiques. Ce rapport d’étude de marché contient divers paramètres de cette industrie. Ces paramètres vont des perspectives de l’industrie, de la devise et des prix, de l’analyse de la chaîne de valeur, de l’aperçu du marché, des informations premium et des informations clés au profil de l’entreprise des principaux acteurs du marché.

Le marché mondial des dispositifs esthétiques est favorable et vise à traiter les déficiences associées aux apparences esthétiques individuelles. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des dispositifs esthétiques augmentera à un TCAC de 11,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Synopsis du marché: –

Le marché mondial des appareils esthétiques est motivé par des facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de la prévalence des procédures peu invasives et les progrès technologiques croissants dans les appareils esthétiques qui augmentent sa demande ainsi que l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement qui entraînent la croissance du marché. Actuellement, les dépenses de santé ont augmenté dans les pays développés et émergents, ce qui devrait créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer de nouveaux dispositifs esthétiques innovants.

Le rapport sur le marché mondial des appareils esthétiques fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité. L’évolutivité et l’expansion commerciale des unités de vente au détail dans les pays en développement de diverses régions et le partenariat avec des fournisseurs pour une distribution sûre de machines et de médicaments sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Opportunité

Sensibilisation aux chirurgies esthétiques

Les plateformes numériques favorisent la diffusion de l’information auprès des utilisateurs ciblés. Ces plateformes ont une fonction vitale à jouer pour faciliter les procédures cosmétiques. La chirurgie esthétique fait référence aux procédures qui améliorent l’apparence du visage et du corps, réalisées de l’une des manières les plus brillantes. De telles procédures sont devenues de plus en plus populaires. Historiquement, les chirurgiens utilisaient leurs comptes Web privés pour se sensibiliser, mais aujourd’hui, les chirurgiens modernes utilisent progressivement Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter et d’autres sites de réseaux sociaux pour accroître progressivement la sensibilisation à la détection et au traitement de l’attrait esthétique et de la symétrie de la partie du corps qui est conçu pour lutter contre les signes du vieillissement, rajeunir et rafraîchir la peau.

Les médias sociaux sont utilisés pour améliorer le contact, la promotion et la sensibilisation des collègues et du grand public. De plus, les chercheurs ont remarqué qu’une participation accrue aux réseaux sociaux coïncidait avec une préoccupation accrue pour la chirurgie plastique, et plus encore pour l’utilisation de certaines applications. Cela entraînera une augmentation des ventes, une augmentation du portefeuille de produits et une expansion de la gamme de produits. Ainsi, une sensibilisation accrue à la détection et au traitement devrait constituer une opportunité pour la croissance du marché mondial des appareils esthétiques au cours des années de prévision.

Retenue/Défi

Coût élevé des interventions chirurgicales esthétiques

Le coût du produit joue un rôle majeur sur le marché. Le coût associé à un traitement de plus longue durée est assez difficile à supporter pour une personne à revenu moyen. L’utilisation des services de soins intensifs et de soins intensifs augmente dans le monde entier, et son coût élevé est une préoccupation majeure dans le système de santé actuel. Les appareils à base d’énergie basés sur la technologie moderne aident à tonifier et à resserrer diverses parties du corps en réduisant la graisse à l’aide de modalités avancées telles que le plasma, le laser et autres.

Le coût des appareils à base d’énergie varie considérablement en fonction de leur qualité, de leur durabilité et de leur marque d’un endroit à l’autre. Les facteurs clés qui déterminent le coût des procédures esthétiques comprennent l’institution médicale ou la clinique finalisée pour la procédure, la technologie utilisée, la zone touchée, la durée du séjour du patient et la complexité de la chirurgie, entre autres. Le coût élevé de la procédure est dû aux différents points de contrôle de la chirurgie ainsi qu’à l’utilisation de modalités de haute technologie pour effectuer de telles procédures. Comme le coût des dispositifs de chirurgie esthétique technologiquement avancés est élevé, le coût de la procédure augmente proportionnellement, en raison de quoi le coût élevé de la procédure devrait entraver la croissance du marché.

Développement récent

En janvier 2021, Candela, l’une des principales sociétés mondiales d’appareils esthétiques médicaux, a annoncé la disponibilité du système Frax Pro, qui est un dispositif fractionné non ablatif de resurfaçage de la peau avec les applicateurs Frax 1550 et Frax 1940. Cela a aidé l’entreprise à élargir le portefeuille de produits d’esthétique sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Appareils esthétiques sont

Allergan (une filiale d’AbbVie Inc.), Mentor Worldwide LLC (UNE FILIALE DE JOHNSON & JOHNSON SERVICES, INC), Shanghai Fosun Pharmaceutical(Group)Co., Ltd, Bausch Health Companies Inc, Candela Medical, Cutera, Cynosure (une filiale Of Hologic Inc.), LUTRONIC INC, BTL, Medytox, SharpLight Technologies Inc, Aerolase Corp, Suneva Medical, AirXpanders, Inc., Lumenis Be Ltd., Venus Concept, Sientra, Inc., Merz North America, Inc., Quanta System, et GC Aesthetics, entre autres.

Informations critiques liées aux appareils esthétiques inclus dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse illustrative des cinq forces de Porter de certaines des principales entreprises de ce marché Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché Tendances actuelles influençant la dynamique de ce marché dans diverses zones géographiques Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents Croissance des revenus de cette industrie au cours de la période de prévision Etude de stratégie marketing et tendances de croissance Analyse factorielle axée sur la croissance Segments de récréation émergents et marché régional Une évaluation empirique de la courbe de ce marché Étendue ancienne, actuelle et probable du marché à partir de la valeur et du volume des prospects

Appareils esthétiquesPrincipaux avantages par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances, des prévisions et de la taille du marché des appareils esthétiques pour déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans les ingrédients de soins personnels

Segmentation du marché mondial des appareils esthétiques

Le marché mondial des appareils esthétiques est classé en quatre segments notables basés sur les produits, les matières premières, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Des produits

Produits d’esthétique faciale

Appareils de remodelage du corps

Implants cosmétiques

Appareils d’épilation

Appareils esthétiques de la peau

Autres

Sur la base des produits, le marché mondial des appareils esthétiques est segmenté en produits d’esthétique faciale, appareils de remodelage du corps, implants cosmétiques, appareils d’épilation, appareils d’esthétique de la peau et autres.

Matière première

Polymères

Métaux

Biomatériaux

Sur la base des matières premières, le marché mondial des dispositifs esthétiques est segmenté en polymères, métaux et biomatériaux.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques de dermatologie

Cliniques

Instituts de recherche universitaires et privés

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des appareils esthétiques est segmenté en hôpitaux, cliniques de dermatologie, cliniques, universitaires et instituts de recherche privés et autres.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Ventes au détail

