Le marché des appareils esthétiques monterait en flèche jusqu’à 28 865,17 USD et croîtrait à un TCAC de 11,1 % d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils esthétiques devrait subir un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 13 175,58 millions USD en 2021, atteindrait 28 865,17 millions USD d’ici 2029. L’amélioration mammaire domine le segment des produits du marché des appareils esthétiques en raison de l’augmentation des lancements de produits et des avancées technologiques. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Définition du marché

D’après le nom lui-même, il est clair que les dispositifs esthétiques sont les dispositifs et instruments médicaux utilisés dans les procédures chirurgicales esthétiques. Ces dispositifs esthétiques offrent une plus grande précision et exactitude et sont également utilisés dans des procédures peu invasives. Les dispositifs esthétiques sont utilisés dans les chirurgies reconstructrices et de sculpture corporelle pour l’embellissement, la correction et l’amélioration du corps. Les appareils esthétiques facilitent l’épilation indésirable, l’élimination de l’excès de graisse et d’autres procédures similaires.

Principaux acteurs clés :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des appareils esthétiques sont Alma Lasers (Israël), CANDELA CORPORATION. (États-Unis), Merz Pharma (Allemagne), Lumenis (Israël), Cutera (États-Unis), Hologic, Inc. (États-Unis), IRIDEX Corporation (États-Unis), DEKA Medical Inc., (États-Unis), ENDYMED (États-Unis), Fotona ( États-Unis), LUTRONIC (Corée du Sud), Quanta System. (États-Unis), SharpLight Technologies Inc. (Canada), Solta Medical (États-Unis), SpectruMed Inc. (Philippines), Abbvie Inc., (États-Unis), CAO Group, Inc., (États-Unis), AMD Lasers, Inc., ( US) et BIOLASE, Inc., (US) entre autres.

Scénario de marché des appareils esthétiques

Les dispositifs esthétiques gagnent de plus en plus en popularité dans les économies occidentales. Les innovations croissantes des produits dans le domaine de la science médicale ont assuré la disponibilité et l’application de produits avancés, de haute qualité et de haute qualité à utiliser pour les procédures esthétiques. Les économies en développement ont en outre présenté des opportunités de croissance de marché lucratives.

Dynamique du marché des appareils esthétiques

Conducteurs

L’augmentation de la prévalence des troubles

La prévalence croissante des troubles et des maladies de la peau dans le monde entier en raison de divers facteurs internes et externes est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la demande d’appareils esthétiques. De plus, le taux d’incidence croissant des brûlures cutanées et des attaques acides élargira encore le champ de croissance du marché.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Selon une enquête de Hamilton Fraser Cosmetic Insurance, menée en mars 2020 au Royaume-Uni pour évaluer l’impact de la pandémie sur les procédures cosmétiques, 99,78% des praticiens ont révélé que leur pratique avait été affectée pendant la pandémie actuelle.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler la demande d’appareils esthétiques. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé, tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives pour le marché des dispositifs de santé personnels.

De plus, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux et l’augmentation des investissements pour le développement de dispositifs avancés et croissants d’adoption de dispositifs mini-invasifs et de technologies innovantes ont un effet positif sur le taux de croissance du marché.

Des opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, l’augmentation de la population obèse, la sensibilisation accrue aux procédures esthétiques et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de De 2022 à 2029. En outre, nombre croissant de collaborations stratégiques, taux de pénétration d’Internet en hausse, nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires, augmentation de la population gériatrique, nombre croissant de consommateurs de médias sociaux, vigilance croissante entre les masses concernant les traitements esthétiques médicaux et augmentation par habitant les dépenses de santé augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées et les risques et difficultés cliniques liés aux procédures esthétiques médicales devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, l’accessibilité croissante et l’acceptation de la beauté de substitution et des produits cosmétiques, les problèmes sociaux et éthiques associés aux traitements cosmétiques et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire sont devrait défier le marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des dispositifs esthétiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des appareils esthétiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des appareils esthétiques

Le COVID-19 a eu un impact significatif et négatif sur le marché. Le secteur de la beauté et du luxe est l’un des secteurs les plus touchés. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont rétrogradé la demande et l’offre du marché. Le déplacement de l’attention vers les procédures de soins de santé essentielles au cours de cette phase a mis un terme aux opérations inutiles. Il y a eu un énorme report sur les interventions chirurgicales non essentielles. Tout cela s’est avéré être un fléau pour le marché pendant la pandémie.

Développement récent

En 2019, 2019, Evonik et BellaSeno GmbH ont conclu un accord à long terme pour l’utilisation d’un polymère biorésorbable RESOMER pour une technologie innovante d’implant mammaire.

En juin 2020, ESI The novel., une filiale d’Essence Group, a lancé JOLI360, une nouvelle solution de rajeunissement de la peau qui peut mesurer trois paramètres cutanés : l’hydratation, l’élasticité et le sébum.

En mai 2020, Abbvie Inc. a finalisé l’acquisition d’Allergan PLC, élargissant ainsi son portefeuille de produits sur le marché des appareils esthétiques.

En juin 2020, Cynosure a lancé la plateforme Elite iQ, la prochaine génération de la station de travail esthétique Elite+ sur les marchés américain, européen et australien pour les applications d’épilation au laser et de revitalisation de la peau.

Portée du marché mondial des appareils esthétiques

Le marché des appareils esthétiques est segmenté en fonction du type de produit, des utilisateurs finaux et de la procédure. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Appareils laser esthétiques

Dispositifs énergétiques esthétiques

Appareils de remodelage du corps

En fonction du type de produit, le marché des appareils esthétiques est segmenté en appareils laser esthétiques, appareils énergétiques esthétiques et appareils de remodelage corporel.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux et Cliniques

Spas médicaux

Centres de Beauté

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des appareils esthétiques est segmenté en hôpitaux et cliniques, spas médicaux et centres de beauté.

Procédure

Anti-âge

Rajeunissement

Réduction de la cellulite

Augmentation mammaire

Cicatrices et autres chirurgies d’élimination des marques

Chirurgies de liposuccion

Lifting des bras

Abdominoplastie

Augmentation des fesses

Psoriasis

Vitiligo

Sur la base de la procédure, le marché des appareils esthétiques est segmenté en anti-âge, rajeunissement, réduction de la cellulite, amélioration mammaire, cicatrices et autres chirurgies d’élimination des marques, chirurgies de liposuccion, lifting des bras, abdominoplastie, augmentation des fesses, psoriasis et vitiligo.

