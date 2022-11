Le marché des appareils électroniques médicaux portables dépasse l’évaluation de 236,81 milliards USD à un TCAC de 18,00% au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de marché de grande envergure sur les appareils électroniques médicaux portables met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport fournit les fluctuations des valeurs du TCAC au cours de la période de prévision du marché. La transformation du paysage du marché est principalement observée en raison des mouvements d’acteurs ou de marques clés qui vont des développements, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage mondial de l’industrie.

Les dispositifs médicaux portables sont largement déployés en tant que progrès dans les technologies sans fil. Ces dispositifs ont amélioré la mobilité des patients dans les hôpitaux et les domiciles. L’augmentation des progrès technologiques accélère la croissance du marché des appareils électroniques médicaux portables.

Le marché mondial des appareils électroniques médicaux portables était évalué à 63,00 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 236,81 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 18,00% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les dispositifs médicaux portables désignent les équipements électroniques largement utilisés pour faire fonctionner, gérer et surveiller les conditions médicales. Ces appareils deviennent de plus en plus portables, compacts et légers grâce aux progrès de la technologie des microprocesseurs.

Dynamique du marché des appareils électroniques médicaux portables

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Population gériatrique

L’augmentation de la population gériatrique est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des appareils électroniques médicaux portables, car ils sont plus sujets aux maladies chroniques.

Besoin d’un traitement efficace

L’augmentation du besoin d’un traitement efficace dans les régions éloignées et émergentes accélère la croissance du marché.

Maladies du mode de vie

L’augmentation de la prévalence des maladies liées au mode de vie, telles que l’ athérosclérose , les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, influence davantage le marché.

Opportunités

En outre, l’introduction de services de soins de santé à domicile, d’installations de télémédecine et de nanotechnologies offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les progrès technologiques élargiront encore le marché.

Étendue du marché mondial des appareils électroniques médicaux portables et taille du marché

Le marché des appareils électroniques médicaux portables est segmenté en fonction des utilisateurs finaux et des équipements. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Maisons de retraite

Cabinets de médecins

Patient de soins à domicile

Les autres

Équipement

Produits respiratoires

Moniteurs cardiaques

Oxymètre de pouls

Tensiomètres

L’imagerie médicale

Les autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des appareils électroniques médicaux portables

Le marché des appareils électroniques médicaux portables est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, utilisateurs finaux et équipements, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils électroniques médicaux portables sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des appareils électroniques médicaux portables en raison de la prévalence des maladies chroniques et de l’augmentation de la population gériatrique dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du revenu disponible et de la sensibilisation accrue des patients dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs électroniques médicaux portables

Le paysage concurrentiel du marché des appareils électroniques médicaux portables fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des appareils électroniques médicaux portables.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des appareils électroniques médicaux portables sont Medtronic (Irlande), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), GENERAL ELECTRONIC COMPANY (États-Unis), Bayer AG

(Allemagne), Stryker (États-Unis), BD (États-Unis), Abbott (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Panasonic Corporation (Japon), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), B. Braun Melsungen AG (Allemagne ), Sonova. (Suisse), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine), CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD (Chine), Nipro Medical Corporation (États-Unis), GN Hearing A/S, Arjo. (Danemark), Hill-Rom Services, Inc. (Illinois), Invacare Corporation. (États-Unis) et GF HEALTH PRODUCTS, INC., (États-Unis), entre autres.

Méthodologie de recherche: marché mondial des appareils électroniques médicaux portables

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

