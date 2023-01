Le marché des appareils électroménagers intelligents devrait croître de 14,0 % à l’échelle mondiale d’ici 2028. Une nouvelle catégorie d'appareils connectés appelés "appareils intelligents" sont conçus pour être gérés par des commandes provenant d'un système central ou pour interagir avec d'autres appareils sur le réseau et prendre des décisions spécifiques au nom de leurs propriétaires. L'idée d'appareils interconnectés qui permettent aux utilisateurs de contrôler les appareils électroménagers courants tels que les réfrigérateurs, les fours, les climatiseurs, les cuisinières, les machines à laver, les aspirateurs, etc.

Le marché des appareils électroménagers intelligents devrait se développer à un taux de croissance du marché de 14,0 % de 2021 à 2028 , pour atteindre 9 556 164 514 USD . L’étude de Data Bridge Market Research sur le marché des appareils électroménagers intelligents fournit une analyse et des informations sur de nombreux facteurs qui devraient émerger au cours de la période de prévision et leur impact sur la croissance du marché. Avec l’utilisation généralisée des maisons intelligentes, le marché des produits de maison intelligente est également en expansion.

Une nouvelle catégorie d’appareils connectés appelés « appareils intelligents » sont conçus pour être gérés par des commandes provenant d’un système central ou pour interagir avec d’autres appareils sur le réseau et prendre des décisions spécifiques au nom de leurs propriétaires. L’idée d’appareils interconnectés qui permettent aux utilisateurs de contrôler les appareils électroménagers courants tels que les réfrigérateurs, les fours, les climatiseurs, les cuisinières, les machines à laver, les aspirateurs, etc.

La tendance à la hausse due à l’adoption croissante de l’IoT est l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des appareils intelligents au cours de la période de prévision. En outre, la demande croissante de maisons intelligentes devrait stimuler le marché des produits de maison intelligente. En outre, la demande croissante d’utilisation des smartphones devrait limiter l’expansion du marché des appareils domestiques intelligents.

Portée du marché des appareils intelligents et taille du marché

Le marché des appareils électroménagers intelligents est segmenté en fonction du produit, de la technologie et du canal de distribution. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Le marché des appareils électroménagers intelligents est divisé en réfrigérateurs intelligents, machines à laver intelligentes, purificateurs d’air intelligents et téléviseurs intelligents par produit.

Basé sur la technologie, le marché des appareils électroménagers intelligents est segmenté en Wi-Fi, identification par radiofréquence, Zigbee, technologie cellulaire, Bluetooth et autres.

Analyse pays par pays du marché des appareils électroménagers intelligents

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils électroménagers intelligents comprennent l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Brésil Moyen Est et Afrique (MEA), l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des appareils électroménagers intelligents en raison de la pénétration croissante d’Internet. En outre, les progrès technologiques dans les pays développés stimuleront davantage la croissance du marché des appareils électroménagers intelligents dans ces régions au cours de la période de prévision. Le marché des appareils électroménagers intelligents en Europe devrait connaître une croissance significative en raison de l’acceptation croissante des appareils électroménagers intelligents. En outre, la montée en puissance des appareils électroménagers intelligents devrait alimenter davantage la croissance du marché des appareils électroménagers intelligents dans la région dans les années à venir.



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-home-appliances-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des appareils électroménagers intelligents

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils électroménagers intelligents sont:

SAMSUNG , BSH Home, General Electric Company , Whirlpool Corporation , LG Electronics , AB Electrolux, Panasonic Corporation, Miele & Cie. KG, Koninklijke Philips NV, IRobot India., ECOVACS, Neato Robotics, Inc., ABB, Midea Group, Legrand, Siemens , Haier Group, Emerson Electric Company , Google LLC , Robert Bosch GmbH et d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

