Le marché des appareils d’imagerie grand angle devrait atteindre 926,58 millions USD d’ici 2029

L’imagerie rétinienne est une méthode de génération de représentations bidimensionnelles du tissu rétinien tridimensionnel. Ces méthodes sont importantes pour la gestion et le diagnostic des maladies dans la pratique ophtalmique et pour le traitement de la rétinopathie hypertensive, de la rétinopathie diabétique, de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, des maladies vasculaires, du glaucome, du décollement de la rétine, de la leucémie et des infections systémiques.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des équipements d’imagerie grand angle passera de 531,28 millions USD en 2021 à 926,58 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2022. 2029. L’étude de marché du rapport organisée par l’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché. , analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Les principales entreprises leaders opérant dans le rapport sur le marché des appareils d’imagerie à grand champ sont Carl Zeiss AG, Leica Microsystems, SpectraScience, Aetos Technologies, Optical Imaging Ltd., Michelson Diagnostics Ltd., PerkinElmer Inc., Nikon, Raytheon Technologies, Jude Medical, Heidelberg Engineering GmbH…, Visunex Medical Systems, Inc., Volcano Corporation et Topcon Medical Systems Inc., entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché des équipements d'imagerie à grande portée fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et la localisation, et fournit les tendances émergentes en termes d'opportunité de revenus. poche de détails. analyser. , Modifications réglementaires du marché, Analyse stratégique de la croissance du marché, Taille du marché, Catégorie de croissance du marché, Niche et dominance des applications, Approbations de produits, Lancements de produits, Expansion géographique, Innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché des équipements d’imagerie à grande échelle et taille du marché

Le marché Appareils d’imagerie grand angle est analysé pour fournir des informations et des tendances concernant la taille du marché par pays, composant, type, application et utilisation finale.

Sur la base des composants, le marché des équipements étendus est segmenté en logiciels, analyse et interprétation de données, affichage et instrumentation d’images.

En fonction du type, le marché est segmenté en ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en glaucome, rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée à l’âge, rétinopathie séreuse centrale, traction vitreuse, pédiatrie, point de service et autres.

Le marché des équipements d’imagerie à grande portée a été segmenté en fonction de l’utilisation finale dans les hôpitaux, les instituts de recherche, les centres de chirurgie ambulatoire et les centres de diagnostic.

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs d’imagerie à grande portée

Comme mentionné ci-dessus, le marché Équipement d’imagerie à large bande est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, composant, type, application et utilisation finale sont fournies. Les pays couverts par le rapport sur le marché des instruments chirurgicaux ouverts sont: États-Unis, Canada, Mexique, Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, L’Inde, l’Europe du Sud est. Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord est le plus grand marché pour le marché des équipements d’imagerie grand angle avec la part de marché la plus élevée et devrait dominer le marché dans les années à venir. La région compte un grand nombre de patients atteints de maladies rétiniennes, de rétinopathie diabétique et de cancer de la peau et dispose d’une infrastructure médicale bien développée. De plus, la population gériatrique augmente également, ce qui stimule également la croissance du marché. L’Europe est la deuxième après l’Amérique du Nord en termes de part de marché, tandis que l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine devraient connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de l’énorme croissance démographique de pays tels que la Chine, l’Inde et le Japon.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs d’imagerie à large bande fournit également divers facteurs influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis de la concurrence forte ou rare des marques locales et nationales.

