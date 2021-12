Le Marché des Appareils d’épilepsie a Accru la Croissance du Chiffre d’affaires de 371,83 millions de dollars d’ici fin 2027 | Koninklijke Philips N.V., Medtronic Plc., Compumedics Limited., Natus Medical Incorporated

L’épilepsie est définie comme un trouble neurologique marqué par des troubles sensoriels récurrents soudains, une perte de conscience ou des convulsions, associés à une activité électrique anormale dans le cerveau pouvant entraîner des convulsions et d’autres complications graves.

Le marché des appareils d’épilepsie était évalué à 562,08 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 371,83 millions de dollars en 2027, avec une croissance à un TCAC de + 5% de 2021 à 2027.

L’épilepsie survient chez les jeunes enfants, ce qui rend difficile pour les parents de surveiller leurs enfants. Les entreprises de soins de santé ont créé des dispositifs qui aident les parents et les personnes épileptiques. Ces appareils peuvent suivre les crises et protéger contre les effets secondaires graves des crises.

Il comprend des bracelets, des montres, des oreillers anti-suffocation et des dispositifs de matelas. Ces dispositifs ne sont pas le traitement du trouble; cependant, ils sont efficaces pour assurer la tranquillité d’esprit.

Les dispositifs de surveillance de l’épilepsie sont utilisés pour diagnostiquer des anomalies cérébrales à l’aide de dispositifs d’électroencéphalogramme (EEG). L’EEG est une technique de surveillance électrophysiologique non invasive utilisée pour détecter l’activité électrique du cerveau.

Acteurs Clés

La société Philips N.V., Medtronic Plc., Compumedics Limited., Natus Medical Incorporated, Empatica Inc., Pulse Guard International Ltd., Masimo, et d’autres.

L’épilepsie est une maladie dangereuse. Il est non transmissible et affecte le cerveau. Selon un rapport de l’OMS, 50 millions de personnes dans le monde souffrent d’épilepsie. La plupart d’entre eux (près de 80 %) se trouvent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Cependant, 70% d’entre eux pourraient devenir sans crise avec des soins appropriés. La mort prématurée est élevée chez les patients souffrant d’épilepsie. C’est pourquoi un suivi approprié est très important. Si une détection précoce est effectuée, la maladie peut être guérie avec des médicaments appropriés.

Il se concentre en outre sur une analyse géographique exhaustive effectuée sur le rapport sur le marché des appareils d’épilepsie et couvrant quelques grandes régions telles que l’Europe, la Chine, l’Amérique du Nord, le Japon, l’Inde et l’Amérique du Sud.

De plus, ce rapport met en lumière certains points clés cruciaux qui stimuleront les flux financiers du marché mondial.

plusieurs sources cruciales à appliquer dans l’entreprise pour obtenir les meilleurs résultats et gains. Il couvre également certaines approches cruciales pour explorer les opportunités mondiales sur le marché et développer l’activité. Avec l’aide de cette analyse complète du marché, les acteurs clés peuvent facilement se faire une place de choix sur le marché. Il capture également les impacts mondiaux du virus Corona sur différents segments et pays.

Segmentation du Marché

Par Produit

* Dispositifs conventionnels

* Appareils portables

Par Utilisateur Final

* Hôpitaux et cliniques

* Paramètres de Soins à Domicile

* Autres

Les segmentations du marché mondial des appareils épileptiques varient selon les différents types d’industries, ce marché des appareils épileptiques étant segmenté par types de produits, par applications de produits et par région. Le rapport fournit également des états du marché des appareils d’épilepsie sur la croissance du marché par région dans le monde entier. Le rapport explique la consommation par pays et la taille du marché des appareils épileptiques.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

TOC détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial sur les Dispositifs d’épilepsie-

– Introduction au Marché des Dispositifs d’épilepsie et Aperçu du Marché

– Marché des Appareils d’épilepsie, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché des Appareils d’épilepsie

– Marché des Appareils d’épilepsie, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché mondial des Appareils d’épilepsie et Analyse SWOT par Régions

– Région majeure du Marché des Appareils d’épilepsie

i) Ventes sur le Marché Mondial des Dispositifs d’Épilepsie

ii) Chiffre d’affaires et part de marché du Marché mondial des Appareils d’épilepsie

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

