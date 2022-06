Le marché des appareils d’endoscopie pour soutenir la croissance des revenus de 45 612,3 millions de dollars américains d’ici 2025 | Analyse globale par The Insight Partners

Ces dernières années, il y a eu une augmentation substantielle du nombre de cas de cancer et d’autres maladies nécessitant une endoscopie. Selon l’OMS, environ 8,8 millions de décès ont été causés par le cancer en 2015, ce qui en fait la deuxième cause de décès dans le monde. Les cancers les plus fréquents ayant coûté la vie en 2015 étaient le cancer du poumon, le cancer du foie, le cancer colorectal, le cancer de l’estomac et le cancer du sein. L’American Cancer Society estime à 1 735 350 nouveaux cas de cancer et 609 640 décès par cancer aux États-Unis seulement, en 2018. La procédure d’endoscopie est hautement préférée lors de la détection ainsi que du traitement du cancer.

Le marché des appareils d’endoscopie représentait 26 333,3 millions de dollars américains en 2017 et devrait croître à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision 2018-2025, pour atteindre 45 612,3 millions de dollars américains d’ici 2025.

Le rapport sur le marché des appareils d’endoscopie par « The Insight Partners » met en lumière les principaux moteurs et opportunités attribués à l’expansion du marché au cours de la période d’analyse. Il donne également des informations détaillées sur les défis et les menaces susceptibles d’entraver la génération de revenus dans les années à venir. En outre, le rapport fournit également des informations cruciales sur les entreprises leaders dans ce domaine d’activité et les tendances susceptibles de prévaloir dans un proche avenir.

La liste des entreprises opérant dans ce rapport est :

• Société Olympus

• STRYKER

• Medtronic

• KARL STORZ SE & Co. KG

• Ethicon US, LLC.

• Richard Wolf GmbH

• Société scientifique de Boston

• Forgeron et neveu

• Cuisiner

• FUJIFILM Holdings Corporation

De plus, le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région afin de l’étudier de manière exhaustive et de fournir les données de manière systématique. En parlant de paysage concurrentiel, l’étude comprend une liste des principales entreprises ainsi que leurs offres de produits et services, leurs décisions stratégiques, l’analyse SWOT, les derniers développements, la part de marché capturée, le taux de croissance et la valorisation. Les défis auxquels ces entreprises sont confrontées sont analysés et des solutions leur sont également proposées.

DISPOSITIFS D’ENDOSCOPIE – SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Par produit

• Endoscopes

•

o Endoscope rigide

o Endoscope flexible

Endoscope à capsule

• Systèmes de visualisation

•

o Écrans et moniteurs sans fil

o Sources lumineuses

o Processeurs vidéo

o Caméras endoscopiques

o Enregistreurs vidéo

o Convertisseurs vidéo

o Chariots

o Émetteurs et récepteurs

o Têtes de caméra

• Autre équipement d’endoscopie

•

o Instruments électroniques

 Insufflateurs

 Systèmes de gestion des fluides d’endoscopie

 Échographie d’endoscopie

 Autres appareils électroniques

o Instruments mécaniques

 Pince à biopsie

 Pinces

 Collets

 Trocarts et Canuals

 Autres instruments mécaniques

• Accessoires

•

o Brosses de nettoyage

o Surtubes

o Dissecteurs chirurgicaux

o Câbles d’éclairage

o Dispositifs de rinçage de fluide

o Porte-aiguilles/pince à aiguille

o Pièces buccales

o Valves à biopsie

o Autres accessoires

Par application

• Laparoscopie

• Endoscopie gastro-intestinale

• Arthroscopie

• Obstétrique et Gynécologie

• Endoscopie urologique

• Bronchoscopie

• Autres applications

Par utilisateur final

• Hôpitaux

• Centres de chirurgie ambulatoire

• Autres utilisateurs finaux

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2021 à 2025 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des appareils d’endoscopie par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Plusieurs forces du marché telles que les moteurs et les contraintes et les avancées politiques, sociales, économiques et technologiques contribuent à façonner l’industrie de manière spécifique. Toutes ces forces sont étudiées en détail pour arriver à une prévision de marché qui peut aider à construire les stratégies d’investissement sur le marché des appareils d’endoscopie.

Les points essentiels abordés dans le rapport sur le marché des appareils d’endoscopie sont: –

1 Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2025 ?

2 Quels sont les principaux stimulants de croissance du marché des appareils d’endoscopie?

3 Quelles sont les principales tendances du marché ayant une incidence sur la valorisation du marché des dispositifs d’endoscopie?

4 Quels sont les défis à la prolifération des marchés ?

5 Quels sont les principaux fournisseurs du marché Dispositifs d’endoscopie?

6 Quelles sont les principales entreprises contribuant à la valorisation du marché des dispositifs d’endoscopie?

7 Quelle était la part de marché détenue par chaque région en 2025 ?

8 Quel est le taux de croissance estimé et la valorisation du marché des appareils d’endoscopie en 2025?

