Le marché des appareils de vente au détail intelligents devrait enregistrer une valorisation de 26 349,44 milliards de dollars américains d’ici 2027, selon une étude récente de Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur “Prévision du marché des Appareils de vente au détail Intelligents jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et Analyse mondiale – par Technologie (Affichage numérique, Étiquettes Intelligentes, Paiements Intelligents, Chariots Intelligents, Autres); Application (Maintenance Prédictive des Équipements, Gestion des stocks, Cabine d’essayage Intelligente, Surveillance de la circulation Piétonnière, Autres)”, le marché était évalué à 17 043,48 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 26 349,44 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 6,1% de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés de la croissance du marché et les acteurs de premier plan avec leurs développements sur le marché.

La pénétration croissante des technologies sans fil dans les imprimantes mobiles et l’application émergente des imprimantes de codes à barres et RFID dans plusieurs industries sont les facteurs clés de l’expansion du marché des appareils de vente au détail intelligents. La demande croissante de la vente au détail omnicanal offre divers avantages au marché global des appareils de vente au détail intelligents. À l’aide d’appareils de vente au détail intelligents, les clients peuvent facilement vérifier la disponibilité et les prix des produits en magasin à partir de leur téléphone mobile avant de se rendre dans les magasins. Ces facteurs soutiennent de manière significative la croissance du marché des appareils de vente au détail intelligents et devraient créer d’énormes opportunités pour le marché au cours de la période de prévision. Le marché des appareils de vente au détail intelligents est segmenté en fonction de la technologie, des applications et de la géographie. En fonction de l’application, le marché est segmenté en maintenance prédictive des équipements, gestion des stocks, cabine d’essayage intelligente, surveillance de la circulation piétonnière, etc. Le segment de la maintenance prédictive des équipements devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en affichage numérique, étiquettes intelligentes, paiements intelligents, chariots intelligents et autres. Le segment des étiquettes intelligentes a représenté la plus grande part des revenus en 2019, tandis que le segment des paiements intelligents devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

L’industrie du commerce de détail évolue à un rythme rapide alors que les magasins de détail se transforment vers la numérisation. La demande croissante de solutions de paiement sans contact, sans numéraire et en ligne devrait influencer la croissance du marché des appareils de vente au détail intelligents. Soutenir le développement de l’infrastructure des réseaux de communication et de la technologie IoT stimule le marché des appareils de vente au détail intelligents. L’utilisation croissante des smartphones, des kiosques et des plates-formes cloud avec une croissance des infrastructures de soutien a transformé le secteur de la vente au détail. L’avènement de la 5G, de l’IA, de l’IoT et d’autres technologies de pointe a renforcé la croissance des magasins de détail intelligents dans les pays développés et en développement. La pénétration croissante des technologies sans fil dans les imprimantes mobiles et l’application émergente des scanners de codes à barres et RFID dans plusieurs magasins de détail sont les principaux facteurs de croissance du marché des appareils de vente au détail intelligents.

L’adoption croissante de solutions de paiement intelligentes dans le contexte de la situation COVID-19 est favorisée par la vente croissante de smartphones et d’autres appareils connectés au réseau. Le marché mondial des appareils de vente au détail intelligents est segmenté en termes de technologie, d’application et de géographie. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en affichage numérique, étiquettes intelligentes, paiements intelligents, chariots intelligents et autres. En fonction de l’application, le marché est segmenté en maintenance prédictive des équipements, gestion des stocks, cabine d’essayage intelligente, surveillance de la circulation piétonnière, etc. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM).

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des Appareils de vente au détail Intelligents

La pandémie de COVID-19 a entravé la croissance économique de presque tous les pays. Les secteurs de la vente au détail et du transport et de la logistique ont connu une baisse de leurs activités en raison de l’arrêt temporaire des activités. Les acteurs du marché des appareils de vente au détail intelligents ont également connu un ralentissement des volumes car les installations de vente au détail fonctionnaient avec une main-d’œuvre limitée. De plus, la fermeture temporaire a également entraîné une réduction des achats d’appareils de vente au détail intelligents parmi les industries au cours du premier trimestre de 2020. Le COVID-19 pourrait également avoir son impact au cours des six premiers mois de 2021. D’un autre côté, après le verrouillage, le marché a émergé avec un nouveau modèle de croissance, le commerce de détail s’orientant vers les paiements sans contact, les kiosques d’interaction, l’adoption du smart kart et d’autres modèles. Les grands géants de la vente au détail ont évolué avec des appareils de vente au détail intelligents avec des logiciels et des applications de support pour les opérateurs de vente au détail. Par exemple, la société Lowe’s a lancé une nouvelle application pour ses appareils mobiles intelligents, qui aide les associés des magasins à surveiller le trafic piétonnier et à limiter les entrées. Intégrée aux smartphones, cette nouvelle application aide les détaillants à maintenir la distanciation sociale en magasin, répondant ainsi aux directives réglementaires, telles que celles imposées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis. Le COVID-19 pourrait également avoir son impact au cours des six premiers mois de 2021.

Le changement dans le système de paiement de détail est inévitable, car la technologie évolue à un rythme rapide avec une concurrence croissante sur le marché pour améliorer la qualité du service. Les clients adoptent toujours des services qui offrent de plus grands avantages à faible coût; de même, les appareils de vente au détail intelligents offrent des avantages améliorés aux détaillants. Les dispositifs de vente au détail intelligents ont improvisé le fonctionnement du magasin de détail et l’expérience d’achat pour les consommateurs. En outre, le développement d’une infrastructure de communication solide offre une connectivité transparente pour les appareils IoT intelligents, ce qui a aidé market à augmenter son empreinte sur le marché mondial. Divers facteurs de soutien, tels qu’un service Internet plus rapide, des systèmes à faible coût et l’augmentation de la 5G, accélèrent la croissance du marché des appareils de vente au détail intelligents.

Les grandes chaînes de magasins, les supermarchés, les magasins spécialisés et autres magasins de détail transforment leurs installations avec de nouvelles technologies connectées pour répondre aux demandes en constante évolution des consommateurs. Ces technologies comprennent des appareils intelligents, des capteurs numériques et des solutions de transaction en ligne, entre autres, pour améliorer l’expérience d’achat des clients. La mise en œuvre d’étiquettes intelligentes permet aux détaillants d’améliorer l’engagement des clients et d’offrir une meilleure expérience d’achat. La technologie les aide à mettre à jour les informations sur les produits et les prix en temps réel. De plus, les clients peuvent accéder aux informations sur le produit sur leur smartphone en appuyant simplement sur les étiquettes intelligentes.

