Le marché des appareils de traitement des saignements gastro-intestinaux devrait générer des bénéfices d’une valeur de 722,37 Millions de dollars à un TCAC de + 5% d’ici 2027 // CONMED, Boston Scientific Corporation, US Medical Innovations

R Selon la quantité de sang perdue et si vous continuez à saigner, vous pourriez avoir besoin de liquides à l’aide d’une aiguille et, éventuellement, d’une transfusion sanguine. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de l’aspirine ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous devrez peut-être arrêter.

Le marché Mondial des dispositifs de traitement des saignements gastro-intestinaux devrait passer de 682,30 millions de dollars en 2022 à 722,37 millions de dollars en 2027, avec un TCAC de + 5% De 2022 à 2027.

L’électrocoagulation endoscopique a été efficace pour arrêter le saignement des larmes de Mallory-Weiss, des érosions gastriques aiguës et des ulcères gastriques, duodénaux et stromaux. L’implication clinique avec la photocoagulation au laser endoscopique a établi qu’elle peut arrêter avec succès les saignements dans l’estomac et les ulcères duodénaux.

Acteurs clés-

• INCONVÉNIENT

* Société Scientifique de Boston

* Innovations médicales américaines

* Ovesco Endoscopy AG

* Olympus Corporation

* Cuisinier Médical

* Erbe Elektromedizin GmbH

* Steris plc

* Pfizer Inc

Le rapport contient en outre de brèves informations sur les membres focaux de l’industrie des dispositifs de traitement des saignements gastro-intestinaux qui s’effondrent sur le marché. Le rapport fournit des informations complètes sur le diagramme d’activité, les salaires, les mises à niveau, les solidifications et les acquisitions et les cadres clés. Le rapport rejoint de la même manière une évaluation complète des progrès de la chose et du client direct. Le marché des dispositifs de traitement des saignements gastro-intestinaux a été isolé par type de produit, clients finaux, développement, secteurs d’activité et régions.

Segmentation Mondiale du Marché des Dispositifs De Traitement Des Saignements Gastro-Intestinaux-

Par Produit-

* Dispositifs Thermiques Endoscopiques

* Autres

Par la Division des voies Gastro-Intestinales-

* Tractus Gastro-intestinal Supérieur

* Tractus Gastro-intestinal Inférieur

Par Utilisateur Final-

• Hôpital

• Clinique

* Centres Chirurgicaux Ambulatoires

* Autres

Par Géographie-

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Reste du monde

