Le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative devrait percevoir une croissance substantielle au cours de 2022-2029 | 3M, Smith & Neveu, ConvaTec

Aperçu du marché mondial des dispositifs de traitement des plaies par pression négative :

Parce que chaque rapport d’étude de marché est unique et mérite un traitement judicieux, une équipe experte et qualifiée travaille dur pour élaborer un rapport d’étude de marché impératif sur les dispositifs de traitement des plaies par pression négative . Les normes de qualité sont suivies tout au long du rapport, ce qui garantit une stratégie de processus globale pour fournir des rapports très précis, rentables et faciles à comprendre qui permettent une meilleure prise de décision. Ce rapport de marché intelligent aide dans le cheminement vers une utilisation réussie de l’information. Le rapport complet sur le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative vise à fournir aux clients une pléthore d’options tout en garantissant une livraison constante et rapide.

Les idées qui peuvent être obtenues avec l’important rapport sur le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative ne correspondent pas seulement aux tendances commerciales en évolution rapide d’aujourd’hui, mais permettent également aux entreprises d’en tirer parti. Le rapport offre les données les plus infaillibles et les plus précises grâce à la méthodologie de recherche à 360 degrés. Lors de la formulation de ce rapport de marché, les analystes de recherche offrent une assistance 24 × 7 pour comprendre précisément les besoins de l’entreprise. Des analystes chevronnés et des experts compétents garantissent la crédibilité des données du marché et les fournissent dans les meilleurs délais. Un rapport d’étude spécial sur le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative peut aider à garder une longueur d’avance.

Le marché mondial des dispositifs de traitement des plaies par pression négative devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,95 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la thérapie des plaies par pression négative (NPWT) est également connue sous le nom de fermeture de plaie assistée par le vide, qui fait référence à des systèmes de pansement qui appliquent de manière intermittente ou continue une pression sous-atmosphérique au système qui fournit une pression positive à la surface de une blessure.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des dispositifs de traitement des plaies par pression négative sont l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques. Par ailleurs, augmentation des dépenses sur les plaies chroniques et chirurgicales, multiplication des initiatives gouvernementales pour éviter les ISO et remboursement adapté.

Segmentation globale du marché Dispositifs de traitement des plaies par pression négative :

Sur la base du type de produit, le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative est segmenté en autonome, portable et jetable.

Sur la base du type de plaie, le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative est segmenté en plaies chirurgicales, ulcères diabétiques, brûlures, escarres, ulcères veineux et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative est segmenté en hôpitaux, centres de soins des plaies, centres ambulatoires, soins à domicile, cliniques et centres communautaires.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative est segmenté en plaies chroniques et plaies aiguës.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative en raison de l’augmentation des dépenses de santé. L’APAC devrait observer une croissance significative du marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative en raison de l’augmentation du nombre d’événements traumatiques. De plus, l’incidence croissante du diabète devrait en outre propulser la croissance du marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative dans la région dans les années à venir.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Forgeron et neveu

Devon International Group, Inc.

Mölnlycke Health Care AB

3M

ConvaTec Inc

Cardinal Santé

DeRoyal Industries, Inc.

Lohmann & Rauscher

Groupe Talley Ltée

Medela SA

Genadyne

Wuhan VSD Medical Science & Technology Co., Ltd

Triage Meditech Pvt. Ltd

SunMed Médical

The Wound Vac Company LLC

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

PAUL HARTMANN AG

penser médical

Galaxy Produits Médicaux Inc

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché du marché Dispositifs de traitement des plaies par pression négative en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des Dispositifs de traitement des plaies par pression négative?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Dispositifs de traitement des plaies par pression négative?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Dispositifs de thérapie des plaies par pression négative?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché des dispositifs de traitement des plaies par pression négative?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Dispositifs de thérapie des plaies par pression négative auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Dispositifs de thérapie des plaies par pression négative?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications du marché Appareils de traitement des plaies par pression négative?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions du marché Appareils de traitement des plaies par pression négative?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Dispositifs de traitement des plaies par pression négative?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

1 Aperçu du marché mondial des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

2 Global Competition Dispositifs de traitement des plaies par pression négative marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de dispositifs de traitement des plaies par pression négative, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Fourniture mondiale de dispositifs de traitement des plaies par pression négative (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Dispositifs de traitement des plaies par pression négative, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des dispositifs de traitement des plaies par pression négative par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de dispositifs de traitement des plaies par pression négative

8 Analyse des coûts de fabrication des dispositifs de traitement des plaies par pression négative

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial Dispositifs de traitement des plaies par pression négative (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

