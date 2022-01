Le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative à usage unique vaudra 892,32 millions de dollars américains, en croissance à un TCAC de 8,7%

La thérapie des plaies par pression négative (NPWT) est utilisée pour gérer un large éventail de types de plaies, y compris les plaies traumatiques, difficiles à guérir et chroniques. Il est également utilisé pour gérer les plaies recouvertes de lambeaux ou d’une greffe de peau. La TPN est transformée en un appareil médical tel qu’un appareil de TPN à usage unique, et c’est un petit appareil de poche fonctionnant sur batterie. Comme son nom l’indique, ce sont des appareils jetables et portables généralement utilisés pour les soins ambulatoires.

Le marché mondial des appareils de traitement des plaies par pression négative à usage unique est stimulé par l’incidence croissante des maladies chroniques et l’augmentation des cas de brûlures. Cependant, le manque de politiques de remboursement efficaces pour les soins des plaies est susceptible d’entraver la croissance du marché.

Cardinal Health Inc; ConvaTec Group Plc; Carilex Medical; Genadyne Biotechnologies, Inc.; H and R Healthcare; Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG; Medela AG; Mölnlycke Health Care AB; Paul Hartmann Ag; and Smith & Nephew plc.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme les gouvernements de différentes régions ont déjà annoncé le verrouillage total et l’arrêt temporaire des industries, le processus de production global en est affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global des appareils de traitement des plaies par pression négative à usage unique dans le monde. Ce rapport sur le « marché des appareils de traitement des plaies par pression négative à usage unique » fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Sur la base du type de plaie, le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative à usage unique est segmenté en chirurgie, traumatisme, pied diabétique, blessures sportives, ulcères veineux de la jambe et autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de traitement des plaies par pression négative à usage unique est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2020, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part du marché.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des appareils de traitement des plaies par pression négative à usage unique en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global des dispositifs de traitement des plaies par pression négative à usage unique pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentées par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

