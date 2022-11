Le marché des appareils de test de fertilité indexera une croissance prometteuse à 947,35 millions USD avec un TCAC d’enregistrement de 8,3% d’ici 2029

Une étude de recherche qualitative réalisée par Data Bridge, base de données d’études de marché de 350 pages, intitulée « Marché des appareils de test de fertilité” avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur plusieurs pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Pour que l’entreprise réussisse, l’adoption de ce rapport d’étude de marché mondial sur les dispositifs de test de fertilité est l’une des clés essentielles. L’étude de marché découvre les conditions générales du marché tout en travaillant sur ce rapport. Il détermine également le marché probable pour le lancement d’un nouveau produit, évalue la part de marché de l’entreprise cliente et le volume de ventes potentiel. En outre, il reconnaît les types de consommateurs, leur réponse et leurs opinions sur les produits, ainsi que leurs réflexions sur la promotion d’un produit.

Le marché mondial des appareils de test de fertilité était évalué à 500,59 millions USD en 2021 et devrait atteindre 947,35 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La «prédiction de l’ovulation» représente le plus grand segment de produits sur le marché des appareils de test de fertilité au cours de la période de prévision. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Aperçu du marché:

Selon l’étude, environ 60 à 80 millions de couples dans le monde connaissent l’infertilité chaque année. De plus en plus de cas d’infertilité dans le monde, l’adoption d’appareils de test de fertilité est en augmentation. L’accent mis par les fabricants sur les innovations et le développement d’appareils de test de fertilité, en particulier de moniteurs d’ovulation rentables et précis, accélérera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La fertilité fait essentiellement référence à la capacité d’une personne à produire des enfants, tandis que l’infertilité fait référence à l’incapacité de le faire. Les appareils de test de fertilité sont des appareils utilisés pour tester la fertilité d’une personne, qu’elle soit de sexe masculin ou féminin. Les tests de fertilité sont une partie importante de l’évaluation et du traitement de l’infertilité. Les tests de fertilité peuvent aider les gens à découvrir ce qui les empêche de tomber enceinte. Les appareils de test de fertilité déterminent les niveaux d’hormones et génèrent des profils hormonaux. La fertilité est généralement influencée par une variété de facteurs, tels que la nutrition, l’équilibre hormonal, le sexe et même le comportement sexuel. Ces appareils se présentent sous différentes formes,

Les acteurs du marché couverts sont

Usinage de précision suisse

SARL (Suisse)

Church & Dwight Co. (États-Unis)

Prestige Consumer Healthcare Inc. (États-Unis)

bioZhena Corporation (États-Unis)

Fairhaven Health (États-Unis)

FERTILITY FOCUS LIMITED (Royaume-Uni)

Geratherm Medical AG (Allemagne)

La société Betty Mills (États-Unis)

UEBE Medical GmbH (Allemagne)

AdvaCare pharmaceutique (États-Unis)

Baby Start (Royaume-Uni)

Valley Electronics AG (Allemagne)

et Mira Care (États-Unis)

Dynamique du marché des appareils de test de fertilité

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Augmentation des problèmes d’infertilité

La prévalence croissante des problèmes d’infertilité chez les adultes en raison d’un mode de vie sédentaire et malsain est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. Le retard de la première grossesse chez les femmes et le nombre croissant de femmes souffrant de troubles tels que le SOPK devraient également accélérer la croissance globale du marché.

Développements et progrès accrus

Les moteurs de croissance tels que la sensibilisation croissante à la planification familiale et la popularité des kits de test de fertilité autotest devraient également freiner la croissance du marché. En outre, l’accent mis par les fabricants sur le développement de kits de test avancés basés sur les smartphones et la fourniture de résultats rapides devrait également stimuler la croissance du marché. En outre, l’augmentation du lancement de moniteurs de fertilité avancés et faciles à utiliser avec une grande précision devrait générer des opportunités lucratives pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des appareils de test de fertilité

Prix ​​élevés

D’autre part, les procédures de test qui comprenaient des tests de laboratoire manuels et un système d’analyse de sperme assisté par ordinateur sont très élevées, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

Des facteurs tels que la réticence à subir des tests de fertilité dans plusieurs pays en développement, associés à la précision non prouvée des moniteurs d’ovulation chez les patientes atteintes du SOPK/SOPK, devraient défier le marché des dispositifs de test de fertilité au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des dispositifs de test de fertilité fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’applications et de domaines, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des appareils de test de fertilité,

Impact post-Covid-19 sur le marché des appareils de test de fertilité

Le COVID-19 a eu un impact modéré sur le marché des appareils de test de fertilité. L’imposition par le gouvernement de restrictions de confinement et de distanciation sociale pour freiner l’apparition de la pandémie de COVID-19 a entraîné la perturbation de diverses opérations, étouffant la croissance des entreprises, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la suspension de nouveaux développements et même cela a affecté la production et les ventes en général, limiter l’expansion de l’industrie. Conformément aux directives émises par les sociétés de reproduction humaine pendant la pandémie de COVID-19, les unités de soins d’infertilité doivent mettre en œuvre des pratiques d’atténuation et des protocoles de contrôle des infections.

Informations critiques liées aux appareils de test de fertilité inclus dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché.

Tendances actuelles influençant la dynamique de ce marché dans diverses zones géographiques

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de cette industrie au cours de la période de prévision

Étude de la stratégie marketing et des tendances de croissance.

Analyse factorielle axée sur la croissance

Segments de récréation émergents et marché régional

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Portée passée, présente et probable du marché à partir de la valeur et du volume prospectifs

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial des appareils de test de fertilité

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial Dispositifs de test de fertilité

Chapitre 4: Segmentation du marché des appareils de test de fertilité en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus basée sur les types et les applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste de l’Amérique) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, reste de la MEA) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

Couverture clé du rapport sur le marché Dispositifs de test de fertilité:

Analyse détaillée du marché mondial Dispositifs de test de fertilité en évaluant de manière approfondie la technologie, le type de produit, l’application et d’autres segments clés du rapport.

Analyse qualitative et quantitative du marché ainsi que calcul du TCAC pour la période de prévision

Étude de recherche sur la dynamique du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les contraintes et les contraintes pouvant influencer la croissance du marché.

Analyse complète des régions de l’industrie des appareils de test de fertilité et de leurs perspectives de croissance futuristes

Analyse comparative du paysage concurrentiel avec une couverture clé des profils d’entreprise, du portefeuille de produits et des stratégies d’expansion commerciale

